LÍDERES GLOBAIS DE TECNOLOGIA LANÇAM A TRUSTED TECH ALLIANCE

Em um momento em que o mundo está dividido, 15 empresas globais líderes, de 10 países, estão se unindo para atender clientes em todo o mundo

MUNIQUE, 15 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, durante a Munich Security Conference, 15 empresas da África, Ásia, Europa e América do Norte anunciaram o lançamento da Trusted Tech Alliance (TTA), grupo de provedores globais de tecnologia com visão alinhada que se unem para atuar além das fronteiras, com base em um conjunto compartilhado de princípios para uma stack tecnológica confiável – desde conectividade, infraestrutura em nuvem e semicondutores até software e IA.

Esses princípios foram concebidos para garantir que, independentemente da nacionalidade do fornecedor, as empresas desta Aliança cumpram compromissos comuns de transparência, segurança e proteção de dados, que geram confiança e ampliam os benefícios da tecnologia para pessoas em todo o mundo.

Em resposta a um ritmo sem precedentes de mudanças tecnológicas e a um ambiente cada vez mais complexo, países e clientes buscam maior confiabilidade e resiliência entre os provedores de tecnologia e os serviços que oferecem. Ao mesmo tempo, persiste o ceticismo em relação às tecnologias digitais e ao seu potencial impacto negativo sobre indivíduos e sociedades. Nesse contexto, é fundamental que empresas de toda a cadeia tecnológica se unam para enfrentar essas preocupações.

Ao definir os atributos de tecnologia confiável e um conjunto de princípios operacionais aos quais os signatários deverão aderir, os membros da TTA comprometem-se a trabalhar com governos e clientes para garantir que os benefícios das tecnologias emergentes fortaleçam a confiança pública, ao mesmo tempo em que estimulam a criação de empregos e o crescimento econômico.

A Aliança reúne empresas líderes comprometidos com um conjunto compartilhado de práticas e princípios claros e verificáveis, que demonstram como a tecnologia pode ser segura, confiável e operada de forma responsável, independentemente de onde seja construída ou implementada.

Até o momento, os signatários da Trusted Tech Alliance são: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab e SAP.

As empresas participantes concordaram com cinco princípios específicos que definem o que significa desenvolver, implantar, operar e cooperar como um provedor global de tecnologia confiável:

Governança corporativa transparente e conduta ética Transparência operacional, desenvolvimento seguro e avaliação independente Cadeia de suprimentos robusta e supervisão de segurança Ecossistema digital aberto, colaborativo, inclusivo e resiliente Respeito pelo estado de direito e proteção de dados

Esses compromissos exigem que as empresas tenham uma governança corporativa sólida e uma conduta ética, desenvolvam tecnologia de forma segura e a controlem com responsabilidade ao longo de todo o seu ciclo de vida, além de utilizar garantias de segurança e qualidade contratualmente vinculativas com os fornecedores. Eles exigirão de seus fornecedores elevados padrões globais de segurança e apoiarão um ambiente digital aberto, colaborativo e que incentive a inovação.

A TTA continuará a expandir sua comunidade de provedores globais dedicados a promover uma stack tecnológica confiável, interoperável e aberta, além de desenvolver estratégias compartilhadas que apoiem esforços nacionais e internacionais para fortalecer a soberania, a resiliência e a competitividade.

"Em uma era de rápidas mudanças tecnológicas, a parceria entre empresas do setor com valores alinhados é essencial para promover a confiança dos clientes e concretizar todos os benefícios da tecnologia para a economia e a sociedade. Estamos nos unindo à Trusted Tech Alliance para reforçar nosso compromisso contínuo de fornecer aos clientes tecnologia confiável, segura e resiliente," disse David Zapolsky, diretor jurídico e de assuntos globais da Amazon.

"À medida que os sistemas de IA se tornam mais poderosos — estimulando a inovação, acelerando o crescimento econômico e reformulando a segurança nacional — os Estados Unidos e seus aliados e parceiros devem garantir que os modelos mais amplamente adotados no mundo sejam seguros, confiáveis e desenvolvidos com transparência. A Anthropic tem orgulho de integrar a Trusted Tech Alliance e de apoiar a liderança americana em IA, além de promover princípios comuns para uma IA confiável ao lado de parceiros com valores alinhados," disse Sarah Heck, diretora de Assuntos Externos da Anthropic..

"Em um momento de progresso sem precedentes na adoção global de tecnologias emergentes, a Cassava Technologies tem orgulho de ser membro fundador da Trusted Tech Alliance. Acredito que liderança responsável e colaboração em nível global garantirão que a tecnologia continue a promover o progresso humano e o desenvolvimento econômico inclusivo, algo especialmente importante para nossos jovens e futuras gerações", disse Strive Masiyiwa, fundador e presidente executivo da Cassava Technologies.

"Nenhuma empresa ou país pode construir sozinho uma stack digital segura e confiável. Ao contrário, confiança e segurança só podem ser alcançadas em conjunto. É por isso que, juntamente com empresas do setor que compartilham dos mesmos valores, lançamos a Trusted Tech Alliance – uma iniciativa comprometida com práticas de confiança verificáveis em toda a stack digital", disse Börje Ekholm, presidente e CEO da Ericsson.

"O Google Cloud tem um compromisso de longa data com a promoção da escolha, da confiança e da soberania, princípios que hoje estão incorporados em nossa tecnologia. Por meio da Trusted Tech Alliance, buscamos defender os princípios que já seguimos: promover a escolha do cliente e oferecer um portfólio de soluções, viabilizado por controles técnicos e parcerias locais, para atender a rigorosos requisitos de soberania e padrões regionais," disse Marcus Jadotte, vice-presidente de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Cloud.

"A confiança desempenhará um papel fundamental no avanço da tecnologia para garantir que ela atenda às necessidades mais urgentes da sociedade. Da segurança energética e defesa soberana à indústria avançada, acreditamos que ecossistemas confiáveis são essenciais para proteger as sociedades, fortalecer os setores e estimular a resiliência futura," disse Dong Kwan (DK) Kim, Vice-Presidente do Hanwha Group.

"Tecnologia confiável, segura e transparente é essencial para viabilizar o crescimento digital inclusivo em escala global. A Jio Platforms tem orgulho de integrar a Trusted Tech Alliance para promover padrões comuns e práticas verificáveis em toda a stack tecnológica. Por meio da colaboração com parceiros globais, buscamos fortalecer a resiliência, ampliar as oportunidades digitais e construir confiança de longo prazo em sistemas de conectividade, nuvem e IA de próxima geração," disse Kiran Thomas, CEO da Jio Platforms.

"No atual ambiente geopolítico, é fundamental que empresas com valores alinhados trabalhem juntas para proteger a segurança e promover elevados padrões globais a fim de preservar a confiança na tecnologia além das fronteiras," disse Brad Smith, vice-presidente e presidente da Microsoft. "Com base não na nacionalidade do fornecedor, mas em compromissos compartilhados com os clientes, esta Aliança reúne empresas líderes em torno de princípios claros e verificáveis que demonstram que a tecnologia pode ser segura, confiável e operada de forma responsável onde quer que seja implementada."

"A IA está acelerando as mudanças em toda a stack tecnológica e elevando o nível de exigência em relação à confiança. Redes e infraestruturas essenciais devem ser seguras, resilientes e interoperáveis por concepção. Estamos nos unindo a parceiros do setor por meio da Trusted Tech Alliance para reforçar essa base à medida que a inteligência se expande globalmente," disse Justin Hotard, Presidente e CEO da Nokia.

"A infraestrutura de IA é a base sobre a qual a inovação é construída – e essa base precisa ser confiável e segura. Os clientes devem ter total confiança em relação aonde seus dados estão armazenados, como são protegidos e protegidos e quem controla os sistemas que operam sua IA. Na Nscale, nossa infraestrutura de IA soberana foi criada especificamente para oferecer essa garantia, combinando desempenho com segurança rigorosa, transparência e controle local. Temos orgulho de firmar parcerias com organizações em todo o mundo para promover a IA de maneira segura, confiável e preparada para resiliência a longo prazo," afirmou Josh Payne, fundador e CEO da Nscale..

"Independentemente de quão superior seja uma tecnologia como IA e cibersegurança em redes conectadas, o diálogo diverso é essencial para sua aceitação pela sociedade. É de extrema importância que empresas confiáveis que compartilham valores e princípios morais comuns trabalhem em estreita coordenação para avançar suas iniciativas," disse Jun Sawada, Presidente Executivo da NTT.

"A Rapidus tem orgulho de integrar a Trusted Tech Alliance, reconhecendo a importância de um ecossistema tecnológico global confiável. Estamos totalmente alinhados aos princípios da Aliança e comprometidos em contribuir para a transparência, a segurança, a inovação aberta e cadeias de suprimentos resilientes por meio da colaboração com parceiros globais que compartilham dos mesmos valores," disse Dr. Atsuyoshi Koike, CEO da Rapidus Corporation.

"Temos orgulho de integrar a Trusted Tech Alliance para promover uma infraestrutura digital segura e confiável. Por meio desta iniciativa, queremos contribuir para o aumento da segurança digital e fomentar a inovação por meio da cooperação internacional. Em uma era de rápida transformação digital, esse tipo de colaboração não é apenas um bom passo, mas também um passo necessário para alcançar um futuro digital mais seguro e competitivo," disse Micael Johansson, Presidente e CEO da Saab.

"A confiança e a cooperação tecnológica global continuam sendo essenciais para economias competitivas. No ambiente atual de maior sensibilidade e regulamentação de dados, em que confiança e soberania estão cada vez mais interligadas, a confiança deve ser construída com diligência ao longo do tempo. Na SAP, estamos comprometidos em promover um ambiente confiável e seguro por meio de ecossistemas abertos, padrões de segurança transparentes e inovação responsável," declarou Dominik Asam, diretor financeiro e membro do Conselho Executivo da SAP.

