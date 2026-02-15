قادة التكنولوجيا العالميون يطلقون تحالف التكنولوجيا الموثوقة

في وقتٍ يشهد فيه العالم انقسامًا، تتكاتف 15 شركة عالمية رائدة من 10 دول لخدمة العملاء حول العالم

ميونيخ، 15 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- اليوم، وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أعلنت 15 شركة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عن إطلاق تحالف التكنولوجيا الموثوقة (TTA)، وهو مجموعة من مزوّدي تكنولوجيا عالميين متقاربين في الرؤية، يعملون عبر الحدود استنادًا إلى مجموعة مشتركة من المبادئ لبناء منظومة تكنولوجية موثوقة — بدءًا من الاتصال والبنية التحتية السحابية وأشباه الموصلات، وصولًا إلى البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

هذه المبادئ مُصممة لضمان التزام شركات التحالف، بغضّ النظر عن جنسية المورّد، بتعهدات مشتركة تتعلق بالشفافية والأمن وحماية البيانات، بما يعزز الثقة ويضمن إيصال فوائد التكنولوجيا إلى الأفراد حول العالم.

في ظل وتيرة غير مسبوقة من التغيرات التكنولوجية وبيئة عالمية تزداد تعقيدًا، تسعى الدول والعملاء إلى مستويات أعلى من الموثوقية والمرونة لدى مزوّدي التكنولوجيا والخدمات التي يقدمونها. وفي الوقت ذاته، لا تزال هناك حالة من التشكيك المستمر تجاه التقنيات الرقمية وإمكانية تأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمعات. في هذه البيئة، من الضروري أن تتكاتف الشركات عبر مختلف طبقات المنظومة التكنولوجية لمعالجة هذه المخاوف.

ومن خلال تحديد خصائص التكنولوجيا الموثوقة ووضع مجموعة من المبادئ التشغيلية التي سيلتزم بها الأعضاء الموقعون، يتعهد أعضاء تحالف التكنولوجيا الموثوقة (TTA) بالعمل مع الحكومات والعملاء لضمان أن تسهم فوائد التقنيات الناشئة في تعزيز الثقة العامة على نطاق أوسع، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

يجمع التحالف شركات رائدة تلتزم بمجموعة مشتركة واضحة وقابلة للتحقق من الممارسات والمبادئ التي تُجسّد كيفية جعل التكنولوجيا آمنة وموثوقة وتُدار بمسؤولية، بغضّ النظر عن مكان تطويرها أو نشرها.

حتى اليوم، تضم قائمة الموقعين على تحالف التكنولوجيا الموثوقة الشركات التالية: Anthropic، وAWS، وCassava Technologies، وCohere، وEricsson، وGoogle Cloud، وHanwha، وJio Platforms، وMicrosoft، وNokia، وNscale، وNTT، وRapidus، وSaab، وSAP.

وافقت الشركات المشاركة على خمسة مبادئ محددة تُعرّف ما يعنيه تطوير التكنولوجيا ونشرها وتشغيلها والتعاون بشأنها كمزوّد تكنولوجيا عالمي موثوق، وهي:

الحوكمة المؤسسية الشفافة والسلوك الأخلاقي الشفافية التشغيلية، والتطوير الآمن، والتقييم المستقل الإشراف القوي على سلسلة الإمداد والأمن المنظومة الرقمية المفتوحة والتعاونية والشمولية والمرنة احترام سيادة القانون وحماية البيانات

تتطلب هذه الالتزامات من الشركات اعتماد حوكمة مؤسسية قوية وسلوك أخلاقي، وبناء التكنولوجيا بطريقة آمنة وإدارتها بمسؤولية طوال دورة حياتها، إضافةً إلى استخدام ضمانات أمنية وضمانات جودة ملزمة تعاقديًا مع الموردين. كما ستُلزم الشركات مورّديها بالامتثال لمعايير أمنية عالمية صارمة، ودعم بيئة رقمية مفتوحة وتعاونية وتشجّع الابتكار.

سيواصل تحالف التكنولوجيا الموثوقة (TTA) توسيع مجتمع مزوّدي التكنولوجيا العالميين الملتزمين بتعزيز منظومة تكنولوجية موثوقة وقابلة للتشغيل البيني ومفتوحة، وصياغة مقاربات مشتركة تدعم الجهود الوطنية والدولية لتعزيز السيادة والمرونة والتنافسية.

قال David Zapolsky، رئيس الشؤون العالمية والقانونية في Amazon: "في عصر يتسم بتسارع التغيرات التكنولوجية، يُعدّ التعاون بين شركات الصناعة ذات الرؤية المشتركة أمرًا أساسيًا لتعزيز ثقة العملاء وتحقيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا على الاقتصاد والمجتمع. ونحن ننضم إلى تحالف التكنولوجيا الموثوقة لتأكيد التزامنا المستمر بتزويد العملاء بتكنولوجيا موثوقة وآمنة ومرنة".

وقالت Sarah Heck، رئيسة الشؤون الخارجية في Anthropic: "مع ازدياد قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي — ودفعها للابتكار، وتسريعها للنمو الاقتصادي، وإعادة تشكيلها للأمن القومي — يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضمان أن تكون النماذج الأكثر انتشارًا عالميًا آمنة ويُعتمد عليها وجديرة بالثقة ويتم تطويرها بشفافية. وتفخر Anthropic بالانضمام إلى تحالف التكنولوجيا الموثوقة، ودعم ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المبادئ المشتركة للذكاء الاصطناعي الموثوق إلى جانب شركاء يتشاركون الرؤية ذاتها".

وقال Strive Masiyiwa، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Cassava Technologies: "في وقت يشهد تقدمًا غير مسبوق في تبني التقنيات الناشئة على مستوى العالم، تفخر Cassava Technologies بكونها عضوًا مؤسسًا في تحالف التكنولوجيا الموثوقة. وأؤمن بأن القيادة المسؤولة والتعاون على المستوى العالمي سيضمنان استمرار التكنولوجيا في تمكين التقدم البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية لشبابنا والأجيال القادمة".

وقال Börje Ekholm، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ericsson: "لا يمكن لشركة واحدة أو دولة واحدة أن تبني بمفردها منظومة رقمية آمنة وموثوقة. فالثقة والأمن لا يتحققان إلا من خلال العمل المشترك. ولهذا أطلقنا، بالتعاون مع شركاء من القطاع يتشاركون التوجه ذاته، تحالف التكنولوجيا الموثوقة — وهي مبادرة تلتزم بممارسات موثوقة وقابلة للتحقق عبر مختلف طبقات المنظومة الرقمية".

وقال Marcus Jadotte، نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسات العامة في Google Cloud: "لدى Google Cloud التزام راسخ منذ زمن طويل بتعزيز حرية الاختيار والثقة والسيادة، وهو التزام مُجسّد في تقنياتنا اليوم. ومن خلال تحالف التكنولوجيا الموثوقة، نسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نلتزم بها بالفعل: تعزيز خيارات العملاء وتوفير مجموعة من الحلول، مدعومة بضوابط تقنية وشراكات محلية، لتلبية متطلبات السيادة الصارمة والمعايير الإقليمية".

وقال Dong Kwan (DK) Kim، نائب رئيس مجلس إدارة Hanwha Group: "ستلعب الثقة دورًا محوريًا في تطوير التكنولوجيا لضمان معالجتها لأكثر احتياجات المجتمع إلحاحًا. من أمن الطاقة والدفاع السيادي إلى التصنيع المتقدم، نؤمن بأن المنظومات الموثوقة هي المفتاح لحماية المجتمعات، وتعزيز الصناعات، ودفع المرونة المستقبلية".

وقال Kiran Thomas، المدير التنفيذي لشركة Jio Platforms: "تُعد التكنولوجيا الموثوقة والآمنة والشفافة عنصرًا أساسيًا لإطلاق نمو رقمي شامل على نطاق عالمي. وتفخر Jio Platforms بالانضمام إلى تحالف التكنولوجيا الموثوقة لتعزيز المعايير المشتركة والممارسات القابلة للتحقق عبر مختلف طبقات المنظومة التكنولوجية. ومن خلال التعاون مع شركاء عالميين، نهدف إلى تعزيز المرونة، وتوسيع الفرص الرقمية، وبناء ثقة طويلة الأمد في أنظمة الاتصال من الجيل الجديد، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي".

وقال Brad Smith، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس في Microsoft: "في البيئة الجيوسياسية الراهنة، من الضروري أن تعمل الشركات ذات الرؤية المشتركة معًا لحماية الأمن وتعزيز معايير عالمية رفيعة للحفاظ على الثقة في التكنولوجيا عبر الحدود". "لا يقوم هذا التحالف على جنسية مزوّد الخدمة، بل على التزامات مشتركة تجاه العملاء؛ إذ يجمع شركات رائدة حول مبادئ واضحة وقابلة للتحقق تُثبت أن التكنولوجيا يمكن أن تكون آمنة وموثوقة وتُدار بمسؤولية أينما تم نشرها".

وقال Justin Hotard، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Nokia: "يُسرّع الذكاء الاصطناعي وتيرة التغيير عبر المنظومة التكنولوجية ويرفع سقف متطلبات الثقة. ويجب أن تكون الشبكات والبنية التحتية الحيوية آمنة ومرنة وقابلة للتشغيل البيني بدايةً من التصميم. نحن ننضم إلى شركائنا في القطاع من خلال تحالف التكنولوجيا الموثوقة لتعزيز هذه الأسس مع توسّع نطاق الذكاء الاصطناعي عالميًا".

وقال Josh Payne، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Nscale: "تُعدّ البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأساس الذي يُبنى عليه الابتكار — وهذا الأساس يجب أن يكون موثوقًا وآمنًا. ويجب أن يتمتع العملاء بثقة مطلقة بشأن مكان وجود بياناتهم، وكيفية حمايتها، ومن الجهة التي تدير الأنظمة التي تُشغّل حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وفي Nscale، صُممت بنيتنا التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي خصيصًا لتقديم هذه الضمانات، من خلال الجمع بين الأداء العالي ومعايير صارمة للأمن والشفافية والتحكم المحلي. ونفخر بالشراكة مع مؤسسات حول العالم لدفع مسيرة الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وموثوقة ومصممة لتحقيق مرونة طويلة الأمد".

وقال Jun Sawada، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة NTT: "مهما بلغ تفوق التكنولوجيا — مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على الشبكات المتصلة — فإن تنوّع الخطاب يظل عنصرًا أساسيًا لقبولها مجتمعيًا. ومن المهم للغاية أن تعمل المؤسسات الموثوقة التي تتشارك القيم والمبادئ الأخلاقية ذاتها بتنسيق وثيق لدفع مبادراتها قدمًا".

وقال الدكتور Atsuyoshi Koike، المدير التنفيذي لشركة Rapidus Corporation: "تفخر Rapidus بالانضمام إلى تحالف التكنولوجيا الموثوقة إدراكًا منها لأهمية وجود منظومة تكنولوجية عالمية موثوقة. ونحن منسجمون تمامًا مع مبادئ التحالف، وملتزمون بالمساهمة في تعزيز الشفافية والأمن والابتكار المفتوح وسلاسل الإمداد المرنة من خلال التعاون مع شركاء عالميين يتشاركون الرؤية ذاتها".

وقال Micael Johansson، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Saab: "نفخر بالانضمام إلى تحالف التكنولوجيا الموثوقة لتعزيز بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة. ومن خلال هذه المبادرة، نرغب في الإسهام في رفع مستوى الأمن الرقمي وتعزيز الابتكار عبر التعاون الدولي. وفي عصر التحول الرقمي المتسارع، لا يُعدّ هذا النوع من التعاون خطوة جيدة فحسب، بل ضرورة لتحقيق مستقبل رقمي أكثر أمانًا وتنافسية".

وقال Dominik Asam، الرئيس المالي وعضو المجلس التنفيذي في SAP: "تظل الثقة والتعاون التكنولوجي العالمي عنصرين أساسيين لاقتصادات قادرة على المنافسة. وفي بيئة اليوم التي تتسم بحساسية متزايدة تجاه البيانات والتنظيم، حيث أصبحت الثقة والسيادة مترابطتين بشكل متزايد، يجب بناء الثقة بعناية وعلى مدى زمني طويل. وفي SAP، نلتزم بتعزيز بيئة موثوقة ومستقرة من خلال منظومات مفتوحة، ومعايير أمنية شفافة، وابتكار مسؤول".

يُمكن العثور على معلومات أكثر على: https://www.trustedtechalliance.com

