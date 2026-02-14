Líderes tecnológicos globales lanzan Trusted Tech Alliance

En un momento en que el mundo está dividido, 15 empresas globales líderes de 10 países se unen para atender a clientes de todo el mundo.

MUNICH, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, en la Munich Security Conference, 15 empresas de África, Asia, Europa y Norteamérica anunciaron el lanzamiento de Trusted Tech Alliance (TTA), un grupo de proveedores de tecnología globales con ideas afines que se unen para trabajar a través de las fronteras y se basan en un conjunto compartido de principios para una pila de tecnología confiable, desde conectividad, infraestructura en la nube y semiconductores hasta software e inteligencia artificial.

Estos principios están diseñados para garantizar que, independientemente de la nacionalidad del proveedor, las empresas de esta Alianza se adhieran a compromisos comunes de transparencia, seguridad y protección de datos que generen confianza y transmitan los beneficios de la tecnología a personas de todo el mundo.

En respuesta a un ritmo sin precedentes de cambio tecnológico y a un entorno cada vez más complejo, los países y los clientes buscan una mayor fiabilidad y resiliencia en los proveedores de tecnología y en los servicios que prestan. Al mismo tiempo, existe un escepticismo constante sobre las tecnologías digitales y su posible impacto negativo en las personas y las sociedades. En este contexto, es fundamental que las empresas de todos los sectores tecnológicos se unan para abordar estas preocupaciones.

Al definir los atributos de una tecnología confiable y un conjunto de principios operativos a los que se adherirán los firmantes, los miembros de la TTA se comprometen a colaborar con gobiernos y clientes para garantizar que los beneficios de las tecnologías emergentes generen una mayor confianza pública, impulsando a la vez la creación de empleo y el crecimiento económico.

La Alianza reúne a empresas líderes comprometidas con un conjunto compartido de prácticas y principios claros y verificables que demuestran cómo la tecnología puede ser segura, confiable y operar de forma responsable, independientemente de dónde se construya o implemente.

A día de hoy, los firmantes de la Trusted Tech Alliance son: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab y SAP.

Las empresas participantes han acordado cinco principios específicos que definen lo que significa desarrollar, implementar, operar y cooperar como un proveedor global de tecnología confiable:

Gobierno corporativo transparente y conducta ética Transparencia operativa, desarrollo seguro y evaluación independiente Cadena de suministro sólida y supervisión de la seguridad Ecosistema digital abierto, cooperativo, inclusivo y resiliente Respeto al estado de derecho y la protección de datos

Estos compromisos exigen que las empresas cuenten con un sólido gobierno corporativo y una conducta ética, desarrollen tecnología de forma segura y la gestionen responsablemente a lo largo de su ciclo de vida, y utilicen garantías de seguridad y calidad contractualmente vinculantes con sus proveedores. Exigirán a sus proveedores el cumplimiento de estrictos estándares globales de seguridad y apoyarán un entorno digital abierto, cooperativo y que fomente la innovación.

La TTA seguirá ampliando su comunidad de proveedores globales dedicados a impulsar una infraestructura tecnológica confiable, interoperable y abierta, y a definir enfoques compartidos que respalden los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la soberanía, la resiliencia y la competitividad.

"En una era de rápidos cambios tecnológicos, la colaboración entre empresas del sector con ideas afines es esencial para promover la confianza de los clientes y aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología en la economía y la sociedad. Nos unimos a la Trusted Tech Alliance para reforzar nuestro compromiso continuo de ofrecer a los clientes tecnología confiable, segura y resiliente", declaró David Zapolsky, director de Asuntos Globales y Asuntos Jurídicos de Amazon.

"A medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, impulsando la innovación, acelerando el crecimiento económico y transformando la seguridad nacional, Estados Unidos, sus aliados y socios deben garantizar que los modelos más adoptados en el mundo sean seguros, fiables, confiables y se desarrollen de forma transparente. Anthropic se enorgullece de unirse a la Trusted Tech Alliance y de apoyar el liderazgo estadounidense en IA, así como de promover principios comunes para una IA confiable junto con socios afines", declaró Sarah Heck, directora de Asuntos Externos de Anthropic.

"En un momento de progreso sin precedentes en la adopción de tecnologías emergentes a nivel mundial, Cassava Technologies se enorgullece de ser miembro fundador de la Trusted Tech Alliance. Creo que un liderazgo responsable y la colaboración a nivel global garantizarán que la tecnología continúe impulsando el progreso humano y el desarrollo económico inclusivo, especialmente importante para nuestros jóvenes y las generaciones futuras", afirmó Strive Masiyiwa, fundador y presidente ejecutivo de Cassava Technologies.

"Ninguna empresa ni ningún país puede construir una infraestructura digital segura y confiable por sí solo. Al contrario, la confianza y la seguridad solo se pueden lograr juntos. Por eso, junto con colegas de la industria con ideas afines, hemos lanzado Trusted Tech Alliance, una iniciativa comprometida con prácticas de confianza verificables en toda la pila digital", dijo Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson.

"Google Cloud mantiene un compromiso a largo plazo con la promoción de la elección, la confianza y la soberanía, un compromiso que se refleja en nuestra tecnología actual. A través de la Trusted Tech Alliance, buscamos defender los principios que ya respetamos: promover la elección del cliente y ofrecer una cartera de soluciones, habilitada por controles técnicos y colaboraciones locales, para cumplir con los estrictos requisitos de soberanía y los estándares regionales", afirmó Marcus Jadotte, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Cloud.

"La confianza desempeñará un papel fundamental en el avance de la tecnología para garantizar que aborde las necesidades más urgentes de la sociedad. Desde la seguridad energética y la defensa soberana hasta la fabricación avanzada, creemos que los ecosistemas de confianza son clave para proteger a las sociedades, fortalecer las industrias e impulsar la resiliencia futura", afirmó Dong Kwan (DK) Kim, vicepresidente de Hanwha Group.

"Una tecnología confiable, segura y transparente es esencial para impulsar el crecimiento digital inclusivo a escala global. Jio Platforms se enorgullece de unirse a la Trusted Tech Alliance para impulsar estándares comunes y prácticas verificables en toda la gama tecnológica. A través de la colaboración con socios globales, buscamos fortalecer la resiliencia, ampliar las oportunidades digitales y generar confianza a largo plazo en la conectividad de próxima generación, la nube y los sistemas de IA", comentó Kiran Thomas, consejero delegado de Jio Platforms.

"En el entorno geopolítico actual, es fundamental que empresas con ideas afines colaboren para proteger la seguridad y promover altos estándares globales para preservar la confianza en la tecnología a través de las fronteras", afirmó Brad Smith, vicepresidente y director general de Microsoft. "Esta alianza, basada no en la nacionalidad del proveedor, sino en compromisos compartidos con los clientes, reúne a empresas líderes en torno a principios claros y verificables que demuestran que la tecnología puede ser segura, fiable y operar de forma responsable dondequiera que se implemente".

"La IA está acelerando el cambio en toda la gama tecnológica y elevando el nivel de confianza. Las redes y la infraestructura crítica deben ser seguras, resilientes e interoperables por diseño. Nos unimos a socios del sector a través de la Trusted Tech Alliance para reforzar esa base a medida que la inteligencia artificial se expande globalmente", declaró Justin Hotard, presidente y consejero delegado de Nokia.

"La infraestructura de IA es la base sobre la que se construye la innovación, y esa base debe ser confiable y segura. Los clientes deben tener plena confianza en dónde residen sus datos, cómo están protegidos y quién gestiona los sistemas que impulsan su IA. En Nscale, nuestra infraestructura de IA soberana está diseñada específicamente para ofrecer esa garantía, combinando rendimiento con seguridad rigurosa, transparencia y control local. Nos enorgullece colaborar con organizaciones de todo el mundo para impulsar la IA de una manera segura, confiable y diseñada para una resiliencia a largo plazo", dijo Josh Payne, fundador y consejero delegado de Nscale.

"Por muy superior que sea una tecnología como la IA y la ciberseguridad en la red conectada, la diversidad de discursos es esencial para su aceptación social. Es fundamental que las empresas de confianza que comparten valores y principios morales comunes trabajen en estrecha coordinación para impulsar sus iniciativas", declaró Jun Sawada, presidente ejecutivo de NTT.

"Rapidus se enorgullece de unirse a la Trusted Tech Alliance, reconociendo la importancia de un ecosistema tecnológico global confiable. Estamos plenamente alineados con los principios de la Alianza y nos comprometemos a contribuir a la transparencia, la seguridad, la innovación abierta y la resiliencia de las cadenas de suministro mediante la colaboración con socios globales afines", dijo el Dr. Atsuyoshi Koike, consejero delegado de Rapidus Corporation.

"Nos enorgullece unirnos a la Trusted Tech Alliance para promover una infraestructura digital segura y fiable. Con esta iniciativa, queremos contribuir a una mayor seguridad digital y fomentar la innovación mediante la cooperación internacional. En una era de rápida transformación digital, este tipo de colaboración no solo es un paso positivo, sino también necesario para lograr un futuro digital más seguro y competitivo", afirmó Micael Johansson, presidente y consejero delegado de Saab.

"La confianza y la cooperación tecnológica global siguen siendo esenciales para las economías competitivas. En el entorno actual de mayor sensibilidad y regulación de los datos, donde la confianza y la soberanía están cada vez más entrelazadas, es necesario construirla con diligencia y a lo largo del tiempo. En SAP, nos comprometemos a fomentar un entorno confiable y seguro mediante ecosistemas abiertos, estándares de seguridad transparentes e innovación responsable", afirmó Dominik Asam, director financiero y miembro del Comité Ejecutivo de SAP.

Más información en: https://www.trustedtechalliance.com

