МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ СОЗДАЮТ TRUSTED TECH ALLIANCE

Во времена, когда мир разделен, 15 ведущих мировых компаний из 10 стран объединяются для обслуживания клиентов по всему миру

МЮНХЕН, 15 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности 15 компаний из Африки, Азии, Европы и Северной Америки объявили о создании организации Trusted Tech Alliance (TTA) — группы единомышленников из числа глобальных поставщиков технологий, которые объединились для работы без границ на основании общего набора принципов для создания надежного комплекса технологий, от связи, облачной инфраструктуры и полупроводников до программного обеспечения и ИИ.

Эти принципы должны гарантировать, что независимо от страны поставщика входящие в этот Альянсе компании будут придерживаться общих обязательств в отношении прозрачности, безопасности и защиты данных, которые укрепляют доверие и распространяют пользу технологий для людей по всему миру.

Реагируя на беспрецедентный темп технологических изменений и все более сложную среду, страны и клиенты стремятся повысить надежность и стойкость поставщиков технологий и предоставляемых ими услуг. В то же время сохраняется скептицизм в отношении цифровых технологий и их потенциального негативного влияния на отдельных людей и целые общества. В этой среде крайне важно, чтобы компании, представляющие весь технологической спектр, собрались вместе для решения указанных проблем.

Определяя критерии заслуживающих доверия технологий и набор принципов работы, которых будут придерживаться подписавшие стороны, участники TTA обязуются работать с правительствами и клиентами, гарантируя, что преимущества новых технологий смогут способствовать более широкому доверию общества, стимулируя создание рабочих мест и экономический рост.

Альянс объединяет ведущие компании, приверженные общему набору четких, поддающихся проверке практических методов и принципов, которые демонстрируют способность технологий быть безопасными, надежными и обеспечивать ответственное управление, независимо от того, где они создаются или развертываются.

На сегодняшний день соглашение альянса Trusted Tech Alliance подписали: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab и SAP.

Компании-участницы подтвердили пять конкретных принципов, которые определяют значение разработки, развертывания, управления и сотрудничества в качестве заслуживающего доверия глобального поставщика технологий:

Прозрачное корпоративное управление и этичное поведение. Прозрачность деятельности, безопасное развитие и независимая оценка. Надежная цепочка поставок и обеспечение надзора за безопасностью. Открытая, способствующая сотрудничеству, инклюзивная и стойкая цифровая экосистема. Соблюдение верховенства закона и защита данных.

Эти обязательства требуют от компаний эффективного корпоративного управления и этичного поведения, безопасной разработки технологий и ответственного управления ими на протяжении полного жизненного цикла, а также использования договорных обязывающих гарантий безопасности и качества в работе с поставщиками. Они будут обеспечивать выполнение своими поставщиками строгих глобальных стандартов безопасности и поддерживать открытую, способствующую сотрудничеству и поощряющую инновации цифровую среду.

Альянс TTA продолжит расширять свое сообщество глобальных поставщиков, приверженных развитию комплекса надежных, функционально совместимых и открытых технологий и формированию общих подходов, которые поддерживают национальные и международные усилия по укреплению суверенитета, стойкости и конкурентоспособности.

«В эпоху быстрых технологических изменений сотрудничество между единомышленниками в отрасли имеет важное значение для повышения доверия клиентов и полной реализации потенциала технологий для экономики и общества. Мы присоединяемся к Trusted Tech Alliance, чтобы укрепить нашу неизменную приверженность обеспечению клиентов заслуживающими доверия, безопасными и стойкими технологиями, — сказал Дэвид Запольски (David Zapolsky), директор по глобальным и юридическим вопросам, компания Amazon. —

В условиях, когда системы ИИ становятся все более мощными, стимулируя инновации, ускоряя экономический рост и меняя облик национальной безопасности, США, их союзники и партнеры должны обеспечить, чтобы наиболее широко внедряемые в мире модели были безопасными, надежными, заслуживающими доверия и разрабатываемыми прозрачно. Компания Anthropic гордится тем, что присоединилась к Trusted Tech Alliance и поддерживает лидерство США в области ИИ и распространяет общие принципы заслуживающего доверия ИИ вместе с партнерами-единомышленниками», — сказала Сара Хек (Sarah Heck), руководитель отдела внешних связей Anthropic.

«Во времена беспрецедентного прогресса в области внедрения новых технологий во всем мире компания Cassava Technologies гордится тем, что является одним из основателей Trusted Tech Alliance. Я считаю, что благодаря ответственному лидерству и сотрудничеству на глобальном уровне технологии и дальше будут способствовать прогрессу человечества и инклюзивному экономическому развитию, что особенно важно для молодежи и будущих поколений, — сказал Стрив Масиива (Strive Masiyiwa), основатель и исполнительный председатель Cassava Technologies.

«Ни одна компания или страна не может создать безопасный и заслуживающий доверия комплекс цифровых технологий в одиночку. Доверие и безопасность могут быть достигнуты только сообща. Вот почему вместе с единомышленниками в отрасли мы создали Trusted Tech Alliance — инициативу, направленную на применение поддающихся проверке методов обеспечения доверия во всем комплексе цифровых технологий», — сказал Берье Экхольм (Börje Ekholm), президент и главный исполнительный директор Ericsson.

«Google Cloud демонстрирует давнюю приверженность поддержке возможности выбора, доверия и суверенитета, которые сегодня кодифицированы в наших технологиях. Через Trusted Tech Alliance мы стремимся отстаивать принципы, которых уже придерживаемся сами: поддержка возможности выбора для клиентов и предоставление портфеля решений, созданного с применением технического контроля и с использованием местных партнерств для обеспечения соответствия строгим требованиям суверенитета и региональным стандартам», — сказал Маркус Джадотт (Marcus Jadotte), вице-президент по связям с правительствами и публичной политике Google Cloud. —

Доверие будет играть критически важную роль в развитии технологий, чтобы они удовлетворяли самые насущные потребности общества. От энергетической безопасности и защиты суверенитета до передового производства, мы считаем, что заслуживающие доверия экосистемы являются ключом к обеспечению безопасности обществ, укреплению отраслей и повышению стойкости в будущем», — сказал Донг Кван Ким (Dong Kwan (DK) Kim), вице-председатель Hanwha Group.

«Заслуживающие доверия, безопасные и прозрачные технологии необходимы для реализации потенциала инклюзивного цифрового роста в глобальном масштабе. Компания Jio Platforms гордится тем, что присоединилась к Trusted Tech Alliance для распространения общих стандартов и поддающихся проверке практических методов по всему комплексу технологий. За счет сотрудничества с глобальными партнерами мы стремимся повысить стойкость, расширить цифровые возможности и создать долгосрочную уверенность в сетевых, облачных технологиях и системах ИИ нового поколения», — сказал Киран Томас (Kiran Thomas), генеральный директор Jio Platforms.

«В нынешней геополитической обстановке крайне важно, чтобы компании-единомышленники работали сообща для защиты безопасности и распространения высоких мировых стандартов с целью сохранения доверия к технологиям, независимо от границ, — сказал Брэд Смит (Brad Smith), заместитель председателя и президент Microsoft. — Основываясь не на стране поставщика, а на общих обязательствах перед клиентами, этот Альянс объединяет ведущие компании вокруг четких, поддающихся проверке принципов, которые показывают, что технологии могут быть безопасными, надежными и обеспечивать надежное управление, независимо от места развертывания».

«ИИ ускоряет перемены в комплексе технологий и поднимает планку доверия. Сети и критически важная инфраструктура должны изначально быть безопасными, отказоустойчивыми и функционально совместимыми. Мы объединяем усилия с отраслевыми партнерами в рамках Trusted Tech Alliance, чтобы укрепить эту основу в условиях глобального масштабирования искусственного интеллекта, — сказал Джастин Хотард (Justin Hotard), президент и генеральный директор Nokia. —

Инфраструктура ИИ является фундаментом, на котором строятся инновации, и этот фундамент должен быть надежным и безопасным. Клиенты должны быть совершенно уверены в том, где располагаются их данные, как они защищены и кто управляет системами, обеспечивающими работу используемого ими искусственного интеллекта. Инфраструктура суверенного ИИ компании Nscale специально создана, чтобы обеспечить такую уверенность, сочетая производительность со строгими мерами безопасности, прозрачности и локального контроля. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с организациями по всему миру для распространения ИИ с обеспечением безопасности, надежности и долгосрочной отказоустойчивости», — сказал Джош Пейн (Josh Payne), основатель и генеральный директор Nscale.

«Независимо от того, насколько превосходной может быть технология, например ИИ и сетевая кибербезопасность, для принятия ее обществом необходим разнообразный дискурс. Крайне важно, чтобы пользующиеся доверием предприятия, разделяющие общие ценности и моральные принципы, работали в тесной координации для реализации своих инициатив», — сказал Джун Савада (Jun Sawada), исполнительный председатель NTT.

«Компания Rapidus гордится тем, что присоединилась к Trusted Tech Alliance, признавая важность заслуживающей доверия глобальной технологической экосистемы. Мы полностью придерживаемся принципов Альянса и стремимся внести свой вклад в прозрачность, безопасность, открытые инновации и стойкие цепочки поставок благодаря сотрудничеству с глобальными партнерами-единомышленниками», — сказал д-р Ацуёси Коике (Atsuyoshi Koike), генеральный директор Rapidus Corporation.

«Мы гордимся тем, что присоединились к Trusted Tech Alliance для развития безопасной и надежной цифровой инфраструктуры. С помощью этой инициативы мы хотим внести вклад в повышение цифровой безопасности и содействовать инновациям путем международного сотрудничества. В эпоху быстрой цифровой трансформации такое сотрудничество является не только хорошим шагом, но и необходимым для достижения более безопасного и конкурентоспособного цифрового будущего», — сказал Микаэль Йоханссон (Micael Johansson), президент и генеральный директор Saab.

«Доверие и глобальное технологическое сотрудничество остаются необходимыми для конкурентоспособных экономик. Сегодня, в среде повышенной конфиденциальности данных и нормативного регулирования, когда доверие и суверенитет все больше переплетаются, доверие должно старательно выстраиваться с течением времени. В SAP мы стремимся к созданию надежной и заслуживающей доверия среды благодаря открытым экосистемам, прозрачным стандартам безопасности и ответственным инновациям», — сказал Доминик Асам (Dominik Asam), финансовый директор и член исполнительного совета SAP.

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://www.trustedtechalliance.com

