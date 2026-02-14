GLOBÁLNI TECHNOLOGICKÍ LÍDRI ZAKLADAJÚ TRUSTED TECH ALLIANCE
News provided byTrusted Tech Alliance
Feb 14, 2026, 22:26 ET
V čase, keď je svet rozdelený, sa 15 popredných svetových spoločností z 10 krajín spája, aby spoločne plnili potreby zákazníkov po celom svete
MNÍCHOV, 15. februára 2026 /PRNewswire/ – Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii dnes 15 spoločností z Afriky, Ázie, Európy a Severnej Ameriky oznámilo založenie Trusted Tech Alliance (Aliancie dôveryhodných technológií – TTA). Ide o skupinu podobne zmýšľajúcich globálnych poskytovateľov technológií, ktorí sa spájajú, aby spolupracovali naprieč hranicami a na základe spoločného súboru zásad pre dôveryhodný technologický balík – od konektivity, cloudovej infraštruktúry a polovodičov až po softvér a AI.
Cieľom týchto zásad je zaistiť, aby spoločnosti v tejto aliancii, bez ohľadu na štátnu príslušnosť dodávateľa, dodržiavali spoločné záväzky týkajúce sa transparentnosti, bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré upevňujú dôveru a prenášajú výhody technológií ľuďom po celom svete.
V reakcii na bezprecedentné tempo technologických zmien a čoraz komplexnejšie prostredie, krajiny a zákazníci hľadajú väčšiu spoľahlivosť a odolnosť poskytovateľov technológií a dodávaných služieb. Zároveň pretrváva skepticizmus voči digitálnym technológiám a ich potenciálne negatívnemu dopadu na jednotlivcov a spoločnosti. V takomto prostredí je nevyhnutné, aby sa spoločnosti z rôznych technologických odvetví spojili a riešili tieto problémy.
Pri definovaní atribútov dôveryhodnej technológie a súboru prevádzkových princípov, ktorých sa budú signatári držať, sa členovia TTA zaväzujú spolupracovať s vládami a zákazníkmi, aby zaistili, že sa výhody nových technológií budú môcť preniesť do dôvery širšej verejnosti a zároveň podporiť tvorbu pracovných miest a hospodársky rast.
Aliancia združuje popredné spoločnosti, ktoré sa zaviazali k spoločnému súboru jasných a overiteľných postupov a zásad na preukázanie, ako môže byť technológia bezpečná, spoľahlivá a zodpovedne prevádzkovaná bez ohľadu na to, kde sa buduje alebo nasadzuje.
K dnešnému dňu patria medzi signatárov Trusted Tech Alliance: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab a SAP.
Zúčastnené spoločnosti sa dohodli na piatich konkrétnych zásadách, ktoré definujú, čo znamená vyvíjať, nasadzovať, prevádzkovať a spolupracovať ako dôveryhodný globálny poskytovateľ technológií:
- Transparentné riadenie a etické správanie spoločností
- Prevádzková transparentnosť, bezpečný vývoj a nezávislé hodnotenie
- Robustný dohľad nad dodávateľským reťazcom a bezpečnosťou
- Otvorený, kooperatívny, inkluzívny a odolný digitálny ekosystém
- Rešpektovanie zásad právneho štátu a ochrana údajov
Tieto záväzky vyžadujú od spoločností silnú správu a riadenie spoločnosti a etické správanie, bezpečné budovanie technológií a ich zodpovedné spravovanie počas celého životného cyklu, a využívanie zmluvne záväzných záruk bezpečnosti a kvality s dodávateľmi. Od dodávateľov budú vyžadovať dodržiavanie prísnych globálnych bezpečnostných štandardov a podporovať digitálne prostredie, ktoré je otvorené, kooperatívne a podporuje inovácie.
TTA bude naďalej rozširovať svoju komunitu globálnych poskytovateľov, ktorí sa venujú rozvoju dôveryhodného, kooperatívneho a otvoreného technologického balíka, ako aj formovaniu spoločných prístupov, ktoré podporujú národné a medzinárodné úsilie o podporu suverenity, odolnosti a konkurencieschopnosti.
„V ére rýchlych technologických zmien je spolupráca medzi podobne zmýšľajúcimi kolegami z odvetvia nevyhnutná na podporu dôvery zákazníkov a na dosiahnutie plného prínosu technológií pre ekonomiku a spoločnosť. Pripájame sa k Trusted Tech Alliance, aby sme upevnili náš pretrvávajúci záväzok poskytovať zákazníkom dôveryhodné, bezpečné a odolné technológie," povedal David Zapolsky, riaditeľ pre globálne záležitosti a právne záležitosti spoločnosti Amazon.
„Keďže systémy AI sú stále silnejšie – poháňajú inovácie, zrýchľujú hospodársky rast a transformujú národnú bezpečnosť – Spojené štáty a ich spojenci a partneri musia zaistiť, aby najrozšírenejšie modely na svete boli bezpečné, spoľahlivé, dôveryhodné a vyvinuté transparentne. Spoločnosť Anthropic je hrdá na členstvo v Trusted Tech Alliance, podporuje americké vedúce postavenie v oblasti AI a presadzuje spoločné zásady pre dôveryhodnú umelú inteligenciu spolu s podobne zmýšľajúcimi partnermi," uviedla Sarah Heck, vedúca oddelenia vonkajších vzťahov spoločnosti Anthropic.
„V čase bezprecedentného pokroku v zavádzaní nových technológií na celom svete je spoločnosť Cassava Technologies hrdá na to, že je zakladajúcim členom Trusted Tech Alliance. Verím, že vďaka zodpovednému vedeniu a spolupráci na globálnej úrovni budú technológie naďalej umožňovať ľudský pokrok a inkluzívny hospodársky rozvoj, čo je obzvlášť dôležité pre našu mládež a budúce generácie," povedal Strive Masiyiwa, zakladateľ a výkonný predseda spoločnosti Cassava Technologies.
„Žiadna spoločnosť ani krajina nedokáže osamote vybudovať bezpečný a dôveryhodný digitálny balík. Dôveru a bezpečnosť možno dosiahnuť len spoločne. Preto sme spolu s podobne zmýšľajúcimi kolegami z odvetvia založili Trusted Tech Alliance – iniciatívu, ktorá sa zaviazala k overiteľným praktikám dôvery v rámci digitálneho odvetvia," povedal Börje Ekholm, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Ericsson.
„Google Cloud sa dlhodobo zaväzuje podporovať možnosť výberu, dôveru a suverenitu, čo je dnes zakotvené v našich technológiách. Prostredníctvom Trusted Tech Alliance sa snažíme presadzovať zásady, ktorých sa už držíme: Podpora výberu pre zákazníkov a poskytovanie portfólia riešení, umožnených technickými kontrolami a lokálnymi partnerstvami, s cieľom splniť prísne požiadavky na suverenitu a regionálne štandardy," vyjadril Marcus Jadotte, viceprezident pre vládne záležitosti a verejnú politiku spoločnosti Google Cloud.
„Dôvera bude hrať kľúčovú úlohu v rozvoji technológií, aby sme mali istotu, budú riešiť najnaliehavejšie potreby spoločnosti. Od energetickej bezpečnosti a suverénnej obrany až po pokročilú výrobu veríme, že dôveryhodné ekosystémy sú kľúčom k bezpečnosti spoločností, posilneniu priemyselných odvetví a podpore budúcej odolnosti," povedal Dong Kwan (DK) Kim, podpredseda skupiny Hanwha Group.
„Dôveryhodná, bezpečná a transparentná technológia je nevyhnutná pre naštartovanie inkluzívneho digitálneho rastu na globálnej úrovni. Spoločnosť Jio Platforms sa s hrdosťou pripája k Trusted Tech Alliance s cieľom presadzovať spoločné štandardy a overiteľné postupy v celom technologickom sektore. Spoluprácou s globálnymi partnermi sa snažíme posilniť odolnosť, rozšíriť digitálne príležitosti a vybudovať dlhodobú dôveru v konektivitu novej generácie, cloud a systémy AI," povedal Kiran Thomas, generálny riaditeľ spoločnosti Jio Platforms.
„V súčasnom geopolitickom prostredí je nevyhnutné, aby spoločnosti s podobným zmýšľaním spolupracovali na ochrane bezpečnosti a presadzovaní vysokých globálnych štandardov. Len tak bude možné zachovať dôveru v technológie naprieč hranicami," povedal Brad Smith, podpredseda predstavenstva a prezident spoločnosti Microsoft. „Táto aliancia, ktorá nie je založená na štátnej príslušnosti poskytovateľa, ale na spoločných záväzkoch voči zákazníkom, združuje popredné spoločnosti na základe jasných a overiteľných zásad, ktoré ukazujú, že technológia môže byť bezpečná, spoľahlivá a zodpovedne prevádzkovaná, nech je nasadená kdekoľvek."
„Umelá inteligencia urýchľuje zmeny v technologickom sektore a zvyšuje latku dôvery. Siete a kritická infraštruktúra musia byť bezpečné, odolné a kooperatívne už od začiatku. Prostredníctvom Trusted Tech Alliance sa spájame s partnermi z odvetvia prostredníctvom, aby sme posilnili tento základ, keďže inteligencia sa rozširuje po celom svete," povedal Justin Hotard, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Nokia.
„Infraštruktúra AI je základom, na ktorom sa buduje inovácia – a tento základ musí byť dôveryhodný a bezpečný. Zákazníci musia mať absolútnu dôveru v to, kde sa ich údaje nachádzajú, ako sú chránené a kto riadi systémy, ktoré ich AI poháňajú. V spoločnosti Nscale je naša suverénna infraštruktúra AI vybudovaná tak, aby poskytovala túto záruku, pričom kombinuje výkon s prísnou bezpečnosťou, transparentnosťou a lokálnou kontrolou. „Sme hrdí na to, že na rozvoji AI spolupracujeme s organizáciami po celom svete spôsobom, ktorý je bezpečný, dôveryhodný a postavený na dlhodobej odolnosti," povedal Josh Payne, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nscale.
„Bez ohľadu na to, aká nadradená môže byť technológia typu AI a kybernetickej bezpečnosti v prepojenej sieti, pre jej spoločenské prijatie je nevyhnutná rozmanitá diskusia. Je maximálne dôležité, aby dôveryhodné podniky, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty a morálne princípy, úzko spolupracovali na presadzovaní svojich iniciatív," povedal Jun Sawada, výkonný predseda NTT.
„Spoločnosť Rapidus je hrdá na členstvo v Trusted Tech Alliance a uznáva význam dôveryhodného globálneho technologického ekosystému. Plne sa stotožňujeme so zásadami Aliancie a prostredníctvom spolupráce s podobne zmýšľajúcimi globálnymi partnermi sme odhodlaní prispievať k transparentnosti, bezpečnosti, otvoreným inováciám a odolným dodávateľským reťazcom," povedal Dr. Atsuyoshi Koike, generálny riaditeľ spoločnosti Rapidus Corporation.
„Sme hrdí na to, že sme sa pripojili k Trusted Tech Alliance s cieľom podporovať bezpečnú a spoľahlivú digitálnu infraštruktúru. Touto iniciatívou chceme prispieť k zvýšeniu digitálnej bezpečnosti a podporiť inovácie cestou medzinárodnej spolupráce. „V ére rýchlej digitálnej transformácie je tento druh spolupráce nielen dobrým, ale aj nevyhnutným krokom na dosiahnutie bezpečnejšej a konkurencieschopnejšej digitálnej budúcnosti," povedal Micael Johansson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Saab.
„Dôvera a globálna technologická spolupráca ostávajú nevyhnutnými podmienkami pre konkurencieschopné ekonomiky. V dnešnom prostredí zvýšenej citlivosti údajov a regulácie, kde sú dôvera a suverenita čoraz viac prepojené, je nutné dôveru budovať postupne a usilovne. V spoločnosti SAP sa zaväzujeme podporovať dôveryhodné a spoľahlivé prostredie prostredníctvom otvorených ekosystémov, transparentných bezpečnostných štandardov a zodpovedných inovácií," povedal Dominik Asam, finančný riaditeľ a člen výkonnej rady spoločnosti SAP.
Viac informácií nájdete na adrese: https://www.trustedtechalliance.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2903939/Trusted_Tech_Alliance_Logo.jpg
Share this article