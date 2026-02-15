LÍDERES TECNOLÓGICOS MUNDIALES LANZAN TRUSTED TECH ALLIANCE

En un momento en el que el mundo está dividido, 15 empresas líderes mundiales de 10 países se unen para prestar servicio a clientes de todo el mundo

MÚNICH, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, 15 empresas de África, Asia, Europa y Norteamérica anunciaron la creación de la Trusted Tech Alliance (TTA), un grupo de proveedores tecnológicos a nivel mundial con ideas afines que se unieron para trabajar más allá de las fronteras y se basarán en un conjunto de principios compartidos para crear productos tecnológicos confiables, desde conectividad, infraestructura en la nube y semiconductores hasta software e IA.

Estos principios están diseñados para garantizar que, independientemente de la nacionalidad del proveedor, las empresas de esta alianza se adhieran a compromisos comunes de transparencia, seguridad y protección de datos que generen confianza y transmitan los beneficios de la tecnología a personas de todo el mundo.

En respuesta a un ritmo de cambio tecnológico sin precedentes y a un entorno cada vez más complejo, los países y los clientes buscan mayor confiabilidad y resiliencia en los proveedores de tecnología y en los servicios que prestan. Al mismo tiempo, persiste el escepticismo sobre las tecnologías digitales y su posible impacto negativo en las personas y las sociedades. En este entorno, es fundamental que las empresas de todo el sector tecnológico se unan para abordar estas inquietudes.

Al definir los atributos de la tecnología confiable y un conjunto de principios operativos que los firmantes de la alianza acuerdan respetar, los miembros de la TTA se comprometen a colaborar con los gobiernos y los clientes para garantizar que los beneficios de las tecnologías emergentes puedan generar una mayor confianza pública, a la vez que impulsan la generación de empleo y el crecimiento económico.

La alianza reúne a empresas líderes comprometidas con un conjunto compartido de prácticas y principios claros y verificables que demuestran cómo la tecnología puede ser segura, confiable y gestionarse de forma responsable, independientemente del lugar en el que se desarrolle o se implemente.

Al día de hoy, los firmantes de Trusted Tech Alliance son: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab y SAP.

Las empresas participantes han acordado cinco principios específicos que definen lo que significa desarrollar, implementar, operar y cooperar como proveedor tecnológico de confianza a nivel mundial:

Gobernanza corporativa y conducta ética transparentes Transparencia operativa, desarrollo seguro y evaluación independiente Cadena de suministro y supervisión de seguridad robustas Ecosistema digital abierto, cooperativo, inclusivo y resiliente Respeto por el Estado de derecho y la protección de datos

Estos compromisos exigen a las empresas contar con una sólida gobernanza corporativa y una conducta ética, desarrollar tecnología de forma segura y gestionarla de manera responsable a lo largo de todo su ciclo de vida, así como utilizar garantías de seguridad y calidad contractualmente vinculantes con los proveedores. Estas empresas exigirán a sus proveedores que cumplan estrictas normas de seguridad mundiales y apoyarán un entorno digital abierto, cooperativo y que promueva la innovación.

La TTA seguirá ampliando su comunidad de proveedores a nivel mundial dedicados a promover una oferta de tecnología abierta, interoperable y confiable, y a definir enfoques compartidos que respalden los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la soberanía, la resiliencia y la competitividad.

"En una era de rápidos cambios tecnológicos, la colaboración entre colegas del sector con ideas afines es esencial para promover la confianza de los clientes y aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología en la economía y la sociedad. Nos unimos a Trusted Tech Alliance para reforzar nuestro compromiso continuo de brindar a los clientes tecnología confiable, segura y resiliente", afirmó David Zapolsky, director de Asuntos Globales y Asuntos Jurídicos de Amazon.

"A medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, impulsan la innovación, aceleran el crecimiento económico y transforman la seguridad nacional, Estados Unidos y sus aliados y socios deben garantizar que los modelos más ampliamente adoptados en el mundo sean seguros, confiables, dignos de confianza y desarrollados de forma transparente. Anthropic se enorgullece de unirse a Trusted Tech Alliance y apoyar el liderazgo estadounidense en IA y promover principios comunes para una IA confiable junto con socios afines", comentó Sarah Heck, directora de Asuntos Externos de Anthropic.

"En un momento de avances sin precedentes en la adopción de tecnologías emergentes a nivel mundial, Cassava Technologies se enorgullece de ser miembro fundador de Trusted Tech Alliance. Creo que el liderazgo responsable y la colaboración a nivel mundial garantizarán que la tecnología siga permitiendo el progreso humano y el desarrollo económico inclusivo, lo cual es especialmente importante para nuestros jóvenes y las generaciones futuras", declaró Strive Masiyiwa, fundador y presidente ejecutivo de Cassava Technologies.

"Ninguna empresa ni ningún país puede crear por sí solo una infraestructura digital segura y confiable. En realidad, la confianza y la seguridad solo pueden lograrse en conjunto. Es por ello que, junto con otros colegas del sector que comparten nuestra visión, lanzamos Trusted Tech Alliance, una iniciativa comprometida con prácticas de confianza verificables en todos los productos digitales", indicó Börje Ekholm, presidente y director ejecutivo de Ericsson.

"Google Cloud tiene un compromiso de larga data con promover la libertad de elección, la confianza y la soberanía, lo cual se refleja en nuestra tecnología actual. Nuestro objetivo, por medio de Trusted Tech Alliance, es defender los principios que ya seguimos: promover la elección del cliente y ofrecer una cartera de soluciones, gracias a controles técnicos y colaboraciones locales, para cumplir con los estrictos requisitos de soberanía y las normas regionales", señaló Marcus Jadotte, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Cloud.

"La confianza desempeñará un papel fundamental en el avance de la tecnología para garantizar que responda a las necesidades más urgentes de la sociedad. Desde la seguridad energética y la defensa soberana hasta la fabricación avanzada, creemos que los ecosistemas de confianza son fundamentales para garantizar la seguridad de las sociedades, fortalecer las industrias e impulsar la resiliencia futura", expresó Dong Kwan (DK) Kim, vicepresidente de Hanwha Group.

"Es esencial contar con una tecnología confiable, segura y transparente para impulsar un crecimiento digital inclusivo a escala mundial. Jio Platforms se enorgullece de unirse a Trusted Tech Alliance para promover estándares comunes y prácticas verificables en todos los productos tecnológicos. Mediante la colaboración con socios mundiales, nuestro objetivo es fortalecer la resiliencia, ampliar las oportunidades digitales y generar confianza a largo plazo en los sistemas de conectividad, nube e IA de próxima generación", comentó Kiran Thomas, director ejecutivo de Jio Platforms.

"En el entorno geopolítico actual, es fundamental que las empresas con ideas afines trabajen juntas para proteger la seguridad y promover altos estándares a nivel mundial que preserven la confianza en la tecnología más allá de las fronteras", afirmó Brad Smith, vicepresidente de la Junta Directiva y presidente de Microsoft. "Basada en compromisos compartidos con los clientes, en lugar de la nacionalidad del proveedor, esta alianza reúne a empresas líderes en torno a principios claros y verificables que demuestran que la tecnología puede ser segura y confiable y se puede gestionar de forma responsable independientemente del lugar en el que se implemente".

"La IA está acelerando el cambio en todos los productos tecnológicos y eleva el nivel de confianza. Las redes y las infraestructuras críticas deben ser seguras, resilientes e interoperables por diseño. Nos estamos uniendo a socios del sector mediante Trusted Tech Alliance para reforzar esa base a medida que la inteligencia se extiende a nivel mundial", declaró Justin Hotard, presidente y director ejecutivo de Nokia.

"La infraestructura de la IA es la base sobre la que se construye la innovación y esta base debe ser confiable y segura. Los clientes deben tener plena confianza en dónde residen sus datos, cómo se protegen y quién controla los sistemas que impulsan su IA. En Nscale, nuestra infraestructura de IA soberana está diseñada específicamente para ofrecer esa garantía, por lo que combina rendimiento con seguridad rigurosa, transparencia y control local. Nos enorgullece colaborar con organizaciones de todo el mundo para impulsar la IA de una forma segura, confiable y diseñada para ofrecer resiliencia a largo plazo", comentó Josh Payne, fundador y director ejecutivo de Nscale.

"Por muy superior que sea una tecnología como la IA y la ciberseguridad en la red conectada, es esencial que exista un discurso diverso para su aceptación social. Es de suma importancia que las empresas de confianza que comparten valores y principios morales comunes trabajen en estrecha coordinación para impulsar sus iniciativas", señaló Jun Sawada, presidente ejecutivo de NTT.

"Rapidus se enorgullece de unirse a Trusted Tech Alliance y reconoce la importancia de un ecosistema tecnológico mundial de confianza. Estamos en total consonancia con los principios de la alianza y nos comprometemos a contribuir a la transparencia, la seguridad, la innovación abierta y la resiliencia de las cadenas de suministro mediante la colaboración con socios a nivel mundial que comparten nuestra visión", indicó el Dr. Atsuyoshi Koike, director ejecutivo de Rapidus Corporation.

"Nos enorgullece formar parte de Trusted Tech Alliance para promover una infraestructura digital segura y confiable. Mediante esta iniciativa, queremos contribuir a aumentar la seguridad digital y promover la innovación mediante la cooperación internacional. En una era de rápida transformación digital, este tipo de colaboración no solo es un buen paso, sino también uno necesario para lograr un futuro digital más seguro y competitivo", señaló Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab.

"La confianza y la cooperación tecnológica mundial siguen siendo esenciales para las economías competitivas. En el entorno actual, caracterizado por mayor sensibilidad y regulación de datos, en el que la confianza y la soberanía están cada vez más interconectadas, la confianza se debe construir con extremo cuidado a lo largo del tiempo. En SAP, nos comprometemos a promover un entorno confiable y seguro mediante ecosistemas abiertos, normas de seguridad transparentes e innovación responsable", declaró Dominik Asam, director financiero y miembro de la Junta Directiva de SAP.

Puede encontrar más información en: https://www.trustedtechalliance.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2903939/Trusted_Tech_Alliance_Logo.jpg

FUENTE Trusted Tech Alliance