Globalni liderzy technologiczni powołują Trusted Tech Alliance

W czasach, gdy świat jest podzielony, 15 czołowych globalnych firm z 10 krajów łączy siły, aby służyć klientom na całym świecie

MONACHIUM, 16 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, 15 firm z Afryki, Azji, Europy i Ameryki Północnej ogłosiło powołanie Trusted Tech Alliance (TTA) - grupy globalnych dostawców technologii o podobnych wartościach, którzy łączą siły, by współpracować ponad granicami w oparciu o wspólny zestaw zasad dotyczących zaufanego stosu technologicznego - od łączności, infrastruktury w chmurze i półprzewodników po oprogramowanie i sztuczną inteligencję.

Zasady te mają zapewnić, aby niezależnie od narodowości dostawców firmy należące do Sojuszu będą przestrzegały wspólnych zobowiązań w zakresie przejrzystości, bezpieczeństwa oraz ochrony danych, które budują zaufanie i pozwalają przekazywać korzyści płynące z technologii ludziom na całym świecie.

W odpowiedzi na bezprecedensowe tempo zmian technologicznych oraz coraz bardziej złożone otoczenie kraje i klienci oczekują od dostawców technologii oraz świadczonych przez nich usług większej niezawodności i odporności. Jednocześnie utrzymuje się sceptycyzm wobec technologii cyfrowych i ich potencjalnego negatywnego wpływu na jednostki i społeczeństwa. W takim środowisku kluczowe jest, aby w ramach całego stosu technologicznego firmy współpracowały w celu rozwiązania tych problemów.

Określając cechy zaufanej technologii oraz zestaw zasad operacyjnych, których sygnatariusze będą przestrzegać, członkowie TTA zobowiązują się do współpracy z rządami i klientami, aby korzyści wynikające z nowych technologii przekładały się na szersze zaufanie publiczne, jednocześnie wspierając tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Sojusz skupia czołowe firmy, które zobowiązały się do przestrzegania wspólnego zestawu jasnych, weryfikowalnych praktyk i zasad pokazujących, w jaki sposób technologia może być bezpieczna, niezawodna i zarządzana w sposób odpowiedzialny, niezależnie od miejsca jej opracowania lub wdrożenia.

Dotychczas sygnatariuszami Trusted Tech Alliance zostali: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab i SAP.

Firmy uczestniczące uzgodniły pięć konkretnych zasad definiujących, co oznacza tworzenie, wdrażanie, eksploatacja oraz współpraca w roli zaufanego globalnego dostawcy technologii:

Przejrzysty ład korporacyjny i etyczne postępowanie Przejrzystość operacyjna, bezpieczne tworzenie technologii oraz niezależna ocena Solidny nadzór nad łańcuchem dostaw i bezpieczeństwem Otwarty, oparty na współpracy, inkluzywny i odporny ekosystem cyfrowy Poszanowanie praworządności oraz ochrona danych

Zobowiązania te wymagają od firm silnego ładu korporacyjnego i etycznego postępowania, bezpiecznego tworzenia technologii oraz odpowiedzialnego zarządzania nią przez cały cykl życia, a także stosowania wiążących umownie zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa i jakości wobec dostawców. Firmy będą egzekwować od swoich dostawców wysokie globalne standardy bezpieczeństwa oraz wspierać środowisko cyfrowe, które jest otwarte, oparte na współpracy i sprzyjające innowacjom.

TTA będzie nadal rozwijać społeczność globalnych dostawców zaangażowanych w rozwój zaufanego, interoperacyjnego i otwartego stosu technologicznego oraz w kształtowanie wspólnych podejść wspierających krajowe i międzynarodowe działania na rzecz wzmacniania suwerenności, odporności i konkurencyjności.

„W erze szybkich zmian technologicznych współpraca pomiędzy firmami o podobnych wartościach jest niezbędna, aby budować zaufanie klientów i w pełni wykorzystać wpływ technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Dołączamy do Trusted Tech Alliance, aby potwierdzić nasze stałe zobowiązanie do dostarczania klientom zaufanych, bezpiecznych i odpornych technologii" - powiedział David Zapolsky, dyrektor ds. globalnych relacji zewnętrznych i prawnych w Amazon.

„W miarę jak systemy AI stają się coraz potężniejsze - napędzając innowacje, przyspieszając wzrost gospodarczy i wpływając na bezpieczeństwo narodowe - Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy muszą dopilnować, aby najbardziej rozpowszechnione na świecie modele były bezpieczne, niezawodne, godne zaufania i tworzone w sposób przejrzysty. Anthropic z dumą dołącza do Trusted Tech Alliance, aby wspierać amerykańskie przywództwo w obszarze AI oraz rozwijać wspólne zasady zaufanej sztucznej inteligencji wraz z partnerami o podobnych wartościach" - powiedziała Sarah Heck, dyrektorka ds. relacji zewnętrznych w Anthropic.

„W czasach bezprecedensowych postępów w globalnym wdrażaniu nowych technologii Cassava Technologies z dumą przystępuje do Trusted Tech Alliance jako członek założyciel. Wierzę, że odpowiedzialne przywództwo i współpraca na poziomie globalnym zapewnią, że technologia nadal będzie wspierać postęp ludzkości i inkluzywny rozwój gospodarczy, co ma szczególne znaczenie dla naszej młodzieży i przyszłych pokoleń" - powiedział Strive Masiyiwa, założyciel i prezes wykonawczy Cassava Technologies.

„Żadna pojedyncza firma ani żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zbudować bezpiecznego i zaufanego stosu cyfrowego. Zaufanie i bezpieczeństwo można osiągnąć wyłącznie wspólnie. Dlatego wraz z partnerami branżowymi o podobnych wartościach powołaliśmy Trusted Tech Alliance - inicjatywę opartą na możliwych do zweryfikowania praktykach w zakresie zabezpieczeń w całym stosie cyfrowym" - powiedział Börje Ekholm, prezes i dyrektor generalny Ericsson.

„Google Cloud od dawna dba o wspieranie możliwości wyboru, zaufania i suwerenności, co znajduje odzwierciedlenie w naszych technologiach. Poprzez Trusted Tech Alliance chcemy wspierać zasady, których już przestrzegamy: wspieranie wyborów klienta oraz oferowanie portfolio rozwiązań wspieranych przez mechanizmy techniczne i lokalne partnerstwa w celu spełnienia rygorystycznych wymogów suwerenności i standardów regionalnych" - powiedział Marcus Jadotte, wiceprezes ds. relacji rządowych i polityki publicznej w Google Cloud.

„Zaufanie odegra kluczową rolę w rozwoju technologii, aby mogła ona odpowiadać na najpilniejsze potrzeby społeczeństwa. Wierzymy, że zaufane ekosystemy - od bezpieczeństwa energetycznego i suwerennej obrony po zaawansowaną produkcję - są kluczowe dla ochrony społeczeństw, wzmacniania przemysłu i budowania odporności w przyszłości" - powiedział Dong Kwan Kim, wiceprzewodniczący Grupy Hanwha.

„Zaufana, bezpieczna i przejrzysta technologia jest niezbędna dla inkluzywnego wzrostu cyfrowego w skali globalnej. Jio Platforms z dumą dołącza do Trusted Tech Alliance, aby rozwijać wspólne standardy i możliwe do zweryfikowania praktyki w ramach całego stosu technologicznego. Dzięki współpracy z globalnymi partnerami chcemy wzmacniać odporność, poszerzać możliwości cyfrowe oraz budować długoterminowe zaufanie do systemów nowej generacji w obszarze łączności, chmury i AI" - powiedział Kiran Thomas, dyrektor generalny Jio Platforms.

„W obecnym środowisku geopolitycznym kluczowe jest, aby firmy o podobnych wartościach współpracowały w celu ochrony bezpieczeństwa i wspierania wysokich globalnych standardów, które podtrzymują zaufanie do technologii ponad granicami - powiedział Brad Smith, wiceprzewodniczący zarządu i prezes Microsoft. - Sojusz ten, oparty nie na narodowości dostawcy, lecz na wspólnych zobowiązaniach wobec klientów, skupia czołowe firmy wokół jasnych, weryfikowalnych zasad pokazujących, że technologia może być bezpieczna, niezawodna i odpowiedzialnie zarządzana niezależnie od miejsca, w którym jest wdrażana".

„Sztuczna inteligencja przyspiesza zmiany w całym stosie technologicznym i podnosi poprzeczkę w zakresie zaufania. Sieci i infrastruktura krytyczna muszą być z założenia bezpieczne, odporne i interoperacyjne. Dołączamy do partnerów branżowych w ramach Trusted Tech Alliance, aby wzmocnić te fundamenty w sytuacji globalnego zwiększania skali rozwiązań inteligentnych" - powiedział Justin Hotard, prezes i dyrektor generalny Nokia.

„Infrastruktura AI jest fundamentem, na którym budowane są innowacje - a ten fundament musi być zaufany i bezpieczny. Klienci muszą mieć pełne zaufanie do tego, gdzie znajdują się ich dane, w jaki sposób są chronione oraz kto sprawuje nadzór nad systemami obsługującymi ich rozwiązania AI. W Nscale suwerenna infrastruktura AI została zaprojektowana właśnie w tym celu, łącząc wydajność z rygorystycznym podejściem do bezpieczeństwa, przejrzystości i lokalnej kontroli. Jesteśmy dumni ze współpracy z organizacjami na całym świecie na rzecz rozwoju AI w sposób bezpieczny, godny zaufania i odporny w dłuższej perspektywie" - powiedział Josh Payne, założyciel i dyrektor generalny Nscale.

„Niezależnie od tego, jak zaawansowana może być technologia taka jak AI czy cyberbezpieczeństwo w sieciach połączonych zróżnicowana debata jest niezbędna dla jej akceptacji społecznej. Niezwykle istotne jest, aby zaufane przedsiębiorstwa podzielające wspólne wartości i zasady moralne ściśle współpracowały na rzecz rozwoju swoich inicjatyw" - powiedział Jun Sawada, prezes wykonawczy NTT.

„Rapidus z dumą dołącza do Trusted Tech Alliance, uznając znaczenie zaufanego globalnego ekosystemu technologicznego. W pełni identyfikujemy się z zasadami Sojuszu i zobowiązujemy się do wspierania przejrzystości, bezpieczeństwa, otwartych innowacji oraz odpornych łańcuchów dostaw poprzez współpracę z globalnymi partnerami o podobnych wartościach" - powiedział dr Atsuyoshi Koike, dyrektor generalny Rapidus Corporation.

„Z dumą dołączamy do Trusted Tech Alliance, aby promować bezpieczną i niezawodną infrastrukturę cyfrową. Poprzez tę inicjatywę chcemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspierać innowacje poprzez współpracę międzynarodową. W erze szybkiej transformacji cyfrowej taka współpraca jest nie tylko dobrym krokiem, ale także koniecznością, aby osiągnąć bezpieczniejszą i bardziej konkurencyjną przyszłość cyfrową" - powiedział Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab.

„Zaufanie i globalna współpraca technologiczna pozostają kluczowe dla konkurencyjnych gospodarek. W dzisiejszym środowisku zwiększonej wrażliwości danych i związanych z nimi regulacji, gdzie zaufanie i suwerenność są coraz bardziej ze sobą powiązane, zaufanie musi być budowane konsekwentnie na przestrzeni czasu. W SAP jesteśmy zaangażowani w tworzenie godnego zaufania i niezawodnego środowiska poprzez otwarte ekosystemy, przejrzyste standardy bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne innowacje" - powiedział Dominik Asam, dyrektor finansowy i członek zarządu SAP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.trustedtechalliance.com

