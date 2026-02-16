Globalni liderzy technologiczni powołują Trusted Tech Alliance

News provided by

Trusted Tech Alliance

Feb 16, 2026, 07:48 ET

W czasach, gdy świat jest podzielony, 15 czołowych globalnych firm z 10 krajów łączy siły, aby służyć klientom na całym świecie

MONACHIUM, 16 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, 15 firm z Afryki, Azji, Europy i Ameryki Północnej ogłosiło powołanie Trusted Tech Alliance (TTA) - grupy globalnych dostawców technologii o podobnych wartościach, którzy łączą siły, by współpracować ponad granicami w oparciu o wspólny zestaw zasad dotyczących zaufanego stosu technologicznego - od łączności, infrastruktury w chmurze i półprzewodników po oprogramowanie i sztuczną inteligencję.

Zasady te mają zapewnić, aby niezależnie od narodowości dostawców firmy należące do Sojuszu będą przestrzegały wspólnych zobowiązań w zakresie przejrzystości, bezpieczeństwa oraz ochrony danych, które budują zaufanie i pozwalają przekazywać korzyści płynące z technologii ludziom na całym świecie.

W odpowiedzi na bezprecedensowe tempo zmian technologicznych oraz coraz bardziej złożone otoczenie kraje i klienci oczekują od dostawców technologii oraz świadczonych przez nich usług większej niezawodności i odporności. Jednocześnie utrzymuje się sceptycyzm wobec technologii cyfrowych i ich potencjalnego negatywnego wpływu na jednostki i społeczeństwa. W takim środowisku kluczowe jest, aby w ramach całego stosu technologicznego firmy współpracowały w celu rozwiązania tych problemów.

Określając cechy zaufanej technologii oraz zestaw zasad operacyjnych, których sygnatariusze będą przestrzegać, członkowie TTA zobowiązują się do współpracy z rządami i klientami, aby korzyści wynikające z nowych technologii przekładały się na szersze zaufanie publiczne, jednocześnie wspierając tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Sojusz skupia czołowe firmy, które zobowiązały się do przestrzegania wspólnego zestawu jasnych, weryfikowalnych praktyk i zasad pokazujących, w jaki sposób technologia może być bezpieczna, niezawodna i zarządzana w sposób odpowiedzialny, niezależnie od miejsca jej opracowania lub wdrożenia.

Dotychczas sygnatariuszami Trusted Tech Alliance zostali: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab i SAP.

Firmy uczestniczące uzgodniły pięć konkretnych zasad definiujących, co oznacza tworzenie, wdrażanie, eksploatacja oraz współpraca w roli zaufanego globalnego dostawcy technologii:

  1. Przejrzysty ład korporacyjny i etyczne postępowanie
  2. Przejrzystość operacyjna, bezpieczne tworzenie technologii oraz niezależna ocena
  3. Solidny nadzór nad łańcuchem dostaw i bezpieczeństwem
  4. Otwarty, oparty na współpracy, inkluzywny i odporny ekosystem cyfrowy
  5. Poszanowanie praworządności oraz ochrona danych

Zobowiązania te wymagają od firm silnego ładu korporacyjnego i etycznego postępowania, bezpiecznego tworzenia technologii oraz odpowiedzialnego zarządzania nią przez cały cykl życia, a także stosowania wiążących umownie zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa i jakości wobec dostawców. Firmy będą egzekwować od swoich dostawców wysokie globalne standardy bezpieczeństwa oraz wspierać środowisko cyfrowe, które jest otwarte, oparte na współpracy i sprzyjające innowacjom.

TTA będzie nadal rozwijać społeczność globalnych dostawców zaangażowanych w rozwój zaufanego, interoperacyjnego i otwartego stosu technologicznego oraz w kształtowanie wspólnych podejść wspierających krajowe i międzynarodowe działania na rzecz wzmacniania suwerenności, odporności i konkurencyjności.

W erze szybkich zmian technologicznych współpraca pomiędzy firmami o podobnych wartościach jest niezbędna, aby budować zaufanie klientów i w pełni wykorzystać wpływ technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Dołączamy do Trusted Tech Alliance, aby potwierdzić nasze stałe zobowiązanie do dostarczania klientom zaufanych, bezpiecznych i odpornych technologii" - powiedział David Zapolsky, dyrektor ds. globalnych relacji zewnętrznych i prawnych w Amazon.

„W miarę jak systemy AI stają się coraz potężniejsze - napędzając innowacje, przyspieszając wzrost gospodarczy i wpływając na bezpieczeństwo narodowe - Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy muszą dopilnować, aby najbardziej rozpowszechnione na świecie modele były bezpieczne, niezawodne, godne zaufania i tworzone w sposób przejrzysty. Anthropic z dumą dołącza do Trusted Tech Alliance, aby wspierać amerykańskie przywództwo w obszarze AI oraz rozwijać wspólne zasady zaufanej sztucznej inteligencji wraz z partnerami o podobnych wartościach" - powiedziała Sarah Heck, dyrektorka ds. relacji zewnętrznych w Anthropic.

„W czasach bezprecedensowych postępów w globalnym wdrażaniu nowych technologii Cassava Technologies z dumą przystępuje do Trusted Tech Alliance jako członek założyciel. Wierzę, że odpowiedzialne przywództwo i współpraca na poziomie globalnym zapewnią, że technologia nadal będzie wspierać postęp ludzkości i inkluzywny rozwój gospodarczy, co ma szczególne znaczenie dla naszej młodzieży i przyszłych pokoleń" - powiedział Strive Masiyiwa, założyciel i prezes wykonawczy Cassava Technologies.

„Żadna pojedyncza firma ani żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zbudować bezpiecznego i zaufanego stosu cyfrowego. Zaufanie i bezpieczeństwo można osiągnąć wyłącznie wspólnie. Dlatego wraz z partnerami branżowymi o podobnych wartościach powołaliśmy Trusted Tech Alliance - inicjatywę opartą na możliwych do zweryfikowania praktykach w zakresie zabezpieczeń w całym stosie cyfrowym" - powiedział Börje Ekholm, prezes i dyrektor generalny Ericsson.

„Google Cloud od dawna dba o wspieranie możliwości wyboru, zaufania i suwerenności, co znajduje odzwierciedlenie w naszych technologiach. Poprzez Trusted Tech Alliance chcemy wspierać zasady, których już przestrzegamy: wspieranie wyborów klienta oraz oferowanie portfolio rozwiązań wspieranych przez mechanizmy techniczne i lokalne partnerstwa w celu spełnienia rygorystycznych wymogów suwerenności i standardów regionalnych" - powiedział Marcus Jadotte, wiceprezes ds. relacji rządowych i polityki publicznej w Google Cloud.

„Zaufanie odegra kluczową rolę w rozwoju technologii, aby mogła ona odpowiadać na najpilniejsze potrzeby społeczeństwa. Wierzymy, że zaufane ekosystemy - od bezpieczeństwa energetycznego i suwerennej obrony po zaawansowaną produkcję - są kluczowe dla ochrony społeczeństw, wzmacniania przemysłu i budowania odporności w przyszłości" - powiedział Dong Kwan Kim, wiceprzewodniczący Grupy Hanwha.

„Zaufana, bezpieczna i przejrzysta technologia jest niezbędna dla inkluzywnego wzrostu cyfrowego w skali globalnej. Jio Platforms z dumą dołącza do Trusted Tech Alliance, aby rozwijać wspólne standardy i możliwe do zweryfikowania praktyki w ramach całego stosu technologicznego. Dzięki współpracy z globalnymi partnerami chcemy wzmacniać odporność, poszerzać możliwości cyfrowe oraz budować długoterminowe zaufanie do systemów nowej generacji w obszarze łączności, chmury i AI" - powiedział Kiran Thomas, dyrektor generalny Jio Platforms.

„W obecnym środowisku geopolitycznym kluczowe jest, aby firmy o podobnych wartościach współpracowały w celu ochrony bezpieczeństwa i wspierania wysokich globalnych standardów, które podtrzymują zaufanie do technologii ponad granicami - powiedział Brad Smith, wiceprzewodniczący zarządu i prezes Microsoft. - Sojusz ten, oparty nie na narodowości dostawcy, lecz na wspólnych zobowiązaniach wobec klientów, skupia czołowe firmy wokół jasnych, weryfikowalnych zasad pokazujących, że technologia może być bezpieczna, niezawodna i odpowiedzialnie zarządzana niezależnie od miejsca, w którym jest wdrażana".

„Sztuczna inteligencja przyspiesza zmiany w całym stosie technologicznym i podnosi poprzeczkę w zakresie zaufania. Sieci i infrastruktura krytyczna muszą być z założenia bezpieczne, odporne i interoperacyjne. Dołączamy do partnerów branżowych w ramach Trusted Tech Alliance, aby wzmocnić te fundamenty w sytuacji globalnego zwiększania skali rozwiązań inteligentnych" - powiedział Justin Hotard, prezes i dyrektor generalny Nokia.

„Infrastruktura AI jest fundamentem, na którym budowane są innowacje - a ten fundament musi być zaufany i bezpieczny. Klienci muszą mieć pełne zaufanie do tego, gdzie znajdują się ich dane, w jaki sposób są chronione oraz kto sprawuje nadzór nad systemami obsługującymi ich rozwiązania AI. W Nscale suwerenna infrastruktura AI została zaprojektowana właśnie w tym celu, łącząc wydajność z rygorystycznym podejściem do bezpieczeństwa, przejrzystości i lokalnej kontroli. Jesteśmy dumni ze współpracy z organizacjami na całym świecie na rzecz rozwoju AI w sposób bezpieczny, godny zaufania i odporny w dłuższej perspektywie" - powiedział Josh Payne, założyciel i dyrektor generalny Nscale.

„Niezależnie od tego, jak zaawansowana może być technologia taka jak AI czy cyberbezpieczeństwo w sieciach połączonych zróżnicowana debata jest niezbędna dla jej akceptacji społecznej. Niezwykle istotne jest, aby zaufane przedsiębiorstwa podzielające wspólne wartości i zasady moralne ściśle współpracowały na rzecz rozwoju swoich inicjatyw" - powiedział Jun Sawada, prezes wykonawczy NTT.

„Rapidus z dumą dołącza do Trusted Tech Alliance, uznając znaczenie zaufanego globalnego ekosystemu technologicznego. W pełni identyfikujemy się z zasadami Sojuszu i zobowiązujemy się do wspierania przejrzystości, bezpieczeństwa, otwartych innowacji oraz odpornych łańcuchów dostaw poprzez współpracę z globalnymi partnerami o podobnych wartościach" - powiedział dr Atsuyoshi Koike, dyrektor generalny Rapidus Corporation.

„Z dumą dołączamy do Trusted Tech Alliance, aby promować bezpieczną i niezawodną infrastrukturę cyfrową. Poprzez tę inicjatywę chcemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspierać innowacje poprzez współpracę międzynarodową. W erze szybkiej transformacji cyfrowej taka współpraca jest nie tylko dobrym krokiem, ale także koniecznością, aby osiągnąć bezpieczniejszą i bardziej konkurencyjną przyszłość cyfrową" - powiedział Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab.

„Zaufanie i globalna współpraca technologiczna pozostają kluczowe dla konkurencyjnych gospodarek. W dzisiejszym środowisku zwiększonej wrażliwości danych i związanych z nimi regulacji, gdzie zaufanie i suwerenność są coraz bardziej ze sobą powiązane, zaufanie musi być budowane konsekwentnie na przestrzeni czasu. W SAP jesteśmy zaangażowani w tworzenie godnego zaufania i niezawodnego środowiska poprzez otwarte ekosystemy, przejrzyste standardy bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne innowacje" - powiedział Dominik Asam, dyrektor finansowy i członek zarządu SAP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.trustedtechalliance.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903939/Trusted_Tech_Alliance_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

VEDOUCÍ GLOBÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDAJÍ INICIATIVU TRUSTED TECH ALLIANCE

VEDOUCÍ GLOBÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDAJÍ INICIATIVU TRUSTED TECH ALLIANCE

Dnes oznámilo na mnichovské bezpečnostní konferenci 15 společností z Afriky, Asie, Evropy a Severní Ameriky založení Trusted Tech Alliance (TTA),...
Líderes tecnológicos globales lanzan Trusted Tech Alliance

Líderes tecnológicos globales lanzan Trusted Tech Alliance

Hoy, en la Munich Security Conference, 15 empresas de África, Asia, Europa y Norteamérica anunciaron el lanzamiento de Trusted Tech Alliance (TTA),...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics