WELTWEIT FÜHRENDE TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN GRÜNDEN TRUSTED TECH ALLIANCE

In einer Zeit, in der die Welt gespalten ist, schließen sich 15 führende globale Unternehmen aus 10 Ländern zusammen, um Kunden in aller Welt zu bedienen

MÜNCHEN, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gaben 15 Unternehmen aus Afrika, Asien, Europa sowie Nordamerika auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Start der Trusted Tech Alliance (TTA) bekannt, einer Gruppe gleichgesinnter globaler Technologieanbieter, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten und auf einem gemeinsamen Grundsatzkatalog für einen vertrauenswürdigen Technologie-Stack basieren – von Konnektivität, Cloud-Infrastruktur und Halbleitern bis hin zu Software und KI.

Mit diesen Grundsätzen soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen dieser Allianz unabhängig von der Nationalität eines Anbieters gemeinsame Verpflichtungen zu Transparenz, Sicherheit sowie Datenschutz einhalten, die Vertrauen schaffen und Menschen weltweit die Vorteile der Technologie zugutekommen lassen.

Als Reaktion auf ein beispielloses Tempo des technologischen Wandels und ein zunehmend komplexes Umfeld suchen Länder und Kunden nach größerer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit bei Technologieanbietern und den von ihnen erbrachten Dienstleistungen. Gleichzeitig gibt es anhaltende Skepsis gegenüber den digitalen Technologien und ihren möglichen negativen Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft. In diesem Umfeld ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen aus allen Bereichen der Technologie zusammenkommen, um diese Probleme anzugehen.

„Indem sie die Attribute für vertrauenswürdige Technologie sowie eine Reihe Betriebsgrundsätze definieren, an die sich die Unterzeichner halten werden, verpflichten sich die TTA-Mitglieder, mit Regierungen und Kunden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Vorteile neu entstehender Technologien breites öffentliches Vertrauen stärken sowie zugleich die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie das Wirtschaftswachstum fördern."

Die Allianz vereint führende Unternehmen, die sich einem gemeinsamen Satz klarer, überprüfbarer Praktiken und Grundsätze verpflichtet haben, die zeigen, wie Technologie sicher, zuverlässig und verantwortungsvoll betrieben werden kann, unabhängig davon, wo sie entwickelt oder eingesetzt wird.

Zu den Unterzeichnern der Trusted Tech Alliance gehören seit heute: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab und SAP.

Die teilnehmenden Unternehmen haben sich auf fünf konkrete Grundsätze geeinigt, die definieren, was es bedeutet, als vertrauenswürdiger globaler Technologieanbieter zu entwickeln, einzusetzen, zu betreiben sowie zusammenzuarbeiten:

Transparente Unternehmensführung und ethisches Verhalten Betriebliche Transparenz, sichere Entwicklung und unabhängige Bewertung Zuverlässige Überwachung der Lieferkette und der Sicherheit Offenes, kooperatives, inklusives sowie widerstandsfähiges digitales Ökosystem Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und des Datenschutzes

Diese Verpflichtungen verlangen von Unternehmen eine strenge Unternehmensführung sowie ethisches Verhalten, eine sichere Entwicklung von Technologien und deren verantwortungsvolle Verwaltung während ihres gesamten Lebenszyklus sowie vertraglich bindende Sicherheits- und Qualitätsgarantien mit ihren Lieferanten. Sie werden ihre Lieferanten an strenge globale Sicherheitsstandards binden und ein offenes, kooperatives sowie innovationsförderndes digitales Umfeld unterstützen.

Die TTA wird ihre Gemeinschaft globaler Anbieter weiter ausbauen, die sich der Förderung eines vertrauenswürdigen, interoperablen und offenen Technologie-Stacks widmen und gemeinsame Ansätze entwickeln, die nationale sowie internationale Bemühungen zur Stärkung der Souveränität, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.

„In einer Ära rasanten technologischen Wandels ist die Zusammenarbeit zwischen gleichgesinnten Branchenkollegen unerlässlich, um das Vertrauen der Kunden zu stärken und den vollen Nutzen der Technologie für Wirtschaft und Gesellschaft zu realisieren. Wir schließen uns der Trusted Tech Alliance an, um unser fortgesetztes Engagement zu unterstreichen, Kunden vertrauenswürdige, sichere sowie resiliente Technologie bereitzustellen", sagte David Zapolsky, Leiter auf Senior-Ebene für globale Angelegenheiten und Recht bei Amazon.

„Da KI-Systeme immer leistungsfähiger werden und Innovationen vorantreiben, das Wirtschaftswachstum beschleunigen sowie die nationale Sicherheit neu gestalten, müssen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner sicherstellen, dass die weltweit am weitesten verbreiteten Modelle sicher, zuverlässig, vertrauenswürdig und transparent entwickelt werden. Anthropic ist stolz, der Trusted Tech Alliance beizutreten, die amerikanische Führungsrolle in der KI zu unterstützen und gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern gemeinsame Grundsätze für vertrauenswürdige KI voranzubringen", sagte Sarah Heck, Leiterin für externe Angelegenheiten, Anthropic.

„In einer Zeit, in der die Einführung neuer Technologien weltweit beispiellose Fortschritte macht, ist Cassava Technologies stolz darauf, ein Gründungsmitglied der Trusted Tech Alliance zu sein. Ich glaube, dass verantwortungsvolle Führung und Zusammenarbeit auf globaler Ebene sicherstellen werden, dass Technologie weiterhin menschlichen Fortschritt und inklusive wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht, was besonders für unsere Jugend und künftige Generationen wichtig ist", sagte Strive Masiyiwa, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender von Cassava Technologies.

„Kein einzelnes Unternehmen oder ein Land kann allein einen sicheren und vertrauenswürdigen digitalen Stack aufbauen. Vielmehr können Vertrauen und Sicherheit nur gemeinsam erreicht werden. Deshalb haben wir gemeinsam mit gleichgesinnten Branchenkollegen die Trusted Tech Alliance ins Leben gerufen – eine Initiative, die sich für überprüfbare Vertrauenspraktiken im gesamten digitalen Bereich einsetzt", sagte Börje Ekholm, Präsident und Geschäftsführer von Ericsson.

„Google Cloud verpflichtet sich seit langem, Wahlmöglichkeiten, Vertrauen sowie Souveränität zu fördern, und das ist heute in unserer Technologie festgeschrieben. Über die Trusted Tech Alliance wollen wir uns für die Grundsätze starkmachen, an die wir uns bereits halten: die Wahlfreiheit der Kunden zu fördern und ein Lösungsportfolio bereitzustellen, das durch technische Kontrollen sowie lokale Partnerschaften ermöglicht wird, um strenge Souveränitätsanforderungen und regionale Standards zu erfüllen", sagte Marcus Jadotte, Bereichsleiter für Regierungsangelegenheiten und öffentliche Politik bei Google Cloud.

„Vertrauen wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, technologische Fortschritte voranzubringen und sicherzustellen, dass Technologie die drängendsten Bedürfnisse der Gesellschaft aufgreift. Von Energiesicherheit und souveräner Verteidigung bis hin zu fortschrittlicher Fertigung sind wir überzeugt, dass vertrauenswürdige Ökosysteme entscheidend sind, um Gesellschaften zu schützen, Industrien zu stärken und künftige Resilienz zu fördern", sagte Dong Kwan (DK) Kim, Vizevorsitzender der Hanwha Group.

„Vertrauenswürdige, sichere und transparente Technologie ist unerlässlich, um inklusives digitales Wachstum im globalen Maßstab zu ermöglichen. Jio Platforms ist stolz, der Trusted Tech Alliance beizutreten, um gemeinsame Standards und überprüfbare Praktiken über den gesamten Technologie-Stack hinweg voranzubringen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern wollen wir Resilienz stärken, digitale Chancen ausbauen und langfristiges Vertrauen in Konnektivität, Cloud- und KI-Systeme der nächsten Generation aufbauen", sagte Kiran Thomas, Geschäftsführer von Jio Platforms.

„Im aktuellen geopolitischen Umfeld ist es entscheidend, dass gleichgesinnte Unternehmen zusammenarbeiten, um die Sicherheit zu schützen und hohe globale Standards voranzubringen, damit das Vertrauen in Technologie über Grenzen hinweg erhalten bleibt", sagte Brad Smith, Vizevorsitzender und Präsident von Microsoft. „Diese Allianz basiert nicht auf der Nationalität des Anbieters, sondern auf gemeinsamen Verpflichtungen gegenüber Kunden. Sie vereint führende Unternehmen hinter klaren, überprüfbaren Grundsätzen, die zeigen, dass Technologie überall dort, wo sie eingesetzt wird, sicher, zuverlässig und verantwortungsvoll betrieben werden kann."

„KI beschleunigt den Wandel über den gesamten Technologie-Stack hinweg und legt die Messlatte für Vertrauen höher. Netzwerke und kritische Infrastrukturen müssen von Grund auf sicher, resilient und interoperabel sein. Wir schließen uns über die Trusted Tech Alliance mit Industriepartnern zusammen, um dieses Fundament zu stärken, während KI weltweit immer weiter skaliert", sagte Justin Hotard, Präsident und Geschäftsführer von Nokia.

„KI-Infrastruktur ist das Fundament, auf dem Innovation aufgebaut wird — und dieses Fundament muss vertrauenswürdig sowie sicher sein. Kunden müssen vollstes Vertrauen darin haben, wo ihre Daten gespeichert sind, wie sie geschützt werden und wer die Governance der Systeme verantwortet, die ihre KI betreiben. Bei Nscale ist unsere souveräne KI-Infrastruktur genau dafür entwickelt, diese Sicherheit zu geben, indem sie Leistung mit strenger Sicherheit, Transparenz sowie lokaler Kontrolle verbindet. Wir sind stolz, mit Organisationen weltweit zusammenzuarbeiten, um KI so voranzubringen, dass sie sicher, vertrauenswürdig und auf langfristige Resilienz ausgelegt ist", sagte Josh Payne, Gründer und Geschäftsführer von Nscale.

„Unabhängig davon, wie überlegen eine Technologie wie KI und Cybersicherheit im vernetzten Netzwerk auch sein mag, ist vielfältiger Diskurs für ihre gesellschaftliche Akzeptanz unerlässlich. Es ist von größter Bedeutung, dass vertrauenswürdige Unternehmen, die gemeinsame Werte und moralische Grundsätze teilen, eng koordiniert zusammenarbeiten, um ihre Initiativen voranzubringen", sagte Jun Sawada, geschäftsführender Vorsitzender von NTT.

„Rapidus Corporation ist stolz, der Trusted Tech Alliance beizutreten, und erkennt die Bedeutung eines vertrauenswürdigen globalen Technologie-Ökosystems an. Wir stehen vollständig hinter den Grundsätzen der Allianz und verpflichten uns, durch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten globalen Partnern zur Transparenz, Sicherheit, offenen Innovation sowie resilienten Lieferketten beizutragen", sagte Dr. Atsuyoshi Koike, Geschäftsführer von Rapidus Corporation.

„Wir sind stolz, der Trusted Tech Alliance beizutreten, um sichere und zuverlässige digitale Infrastruktur zu fördern. Mit dieser Initiative wollen wir zu mehr digitaler Sicherheit beitragen und Innovation durch internationale Zusammenarbeit fördern. In einer Ära rascher digitaler Transformation ist diese Art der Zusammenarbeit nicht nur ein guter Schritt, sondern auch notwendig, um eine sicherere und wettbewerbsfähigere digitale Zukunft zu erreichen", sagte Micael Johansson, Präsident und Geschäftsführer von Saab.

„Vertrauen und globale technologische Zusammenarbeit bleiben für wettbewerbsfähige Volkswirtschaften unerlässlich. In der heutigen Zeit erhöhter Datensensibilität und Regulierung, in der Vertrauen und Souveränität zunehmend miteinander verwoben sind, muss Vertrauen über Zeit hinweg sorgfältig aufgebaut werden. Bei SAP setzen wir uns dafür ein, durch offene Ökosysteme, transparente Sicherheitsstandards sowie verantwortungsvolle Innovation ein vertrauenswürdiges, zuverlässiges Umfeld zu fördern", sagte Dominik Asam, Finanzleiter und Mitglied des Vorstands von SAP.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.trustedtechalliance.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2903939/Trusted_Tech_Alliance_Logo.jpg