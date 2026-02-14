DES LEADERS MONDIAUX DE LA TECHNOLOGIE LANCENT LA TRUSTED TECH ALLIANCE

À une époque où le monde est divisé, 15 entreprises mondiales de premier plan issues de 10 pays unissent leur force au service des clients du monde entier

MUNICH, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, 15 entreprises d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord ont annoncé le lancement de la Trusted Tech Alliance (TTA), un groupe de fournisseurs de technologie mondiaux qui partagent les mêmes idées et se réunissent pour travailler au-delà des frontières, sur la base d'un ensemble de principes communs pour une pile technologique de confiance, de la connectivité, de l'infrastructure cloud et des semi-conducteurs aux logiciels et à l'intelligence artificielle.

Ces principes sont conçus pour garantir que, quelle que soit la nationalité d'un fournisseur, les entreprises de cette Alliance adhèrent à des engagements communs en matière de transparence, de sécurité et de protection des données, ce qui permet d'instaurer la confiance et de faire profiter les citoyens du monde entier des avantages de la technologie.

Face à un rythme d'évolution technologique sans précédent et à un environnement de plus en plus complexe, les pays et les clients recherchent une fiabilité et une résilience accrues de la part des fournisseurs de technologies et des services qu'ils proposent. Dans le même temps, le scepticisme persiste à l'égard des technologies numériques et leur impact négatif potentiel sur les individus et les sociétés. Dans ce contexte, il est essentiel que les entreprises du secteur technologique s'unissent afin de répondre à ces préoccupations.

En définissant les attributs d'une technologie fiable et un ensemble de principes de fonctionnement auxquels les signataires adhéreront, les membres de la TTA s'engagent à collaborer avec les gouvernements et les clients afin de garantir que les avantages des technologies émergentes puissent renforcer la confiance du public tout en stimulant la création d'emplois et la croissance économique.

L'alliance rassemble des entreprises de premier plan qui s'engagent à respecter un ensemble commun de pratiques et de principes clairs et vérifiables qui montrent comment les technologies peuvent être sûres, fiables et exploitées de manière responsable, quel que soit l'endroit où elles sont construites ou déployées.

À ce jour, les signataires de la Trusted Tech Alliance sont les suivants : Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab et SAP.

Les entreprises participantes ont accepté cinq principes spécifiques qui définissent ce que signifie développer, déployer, exploiter et coopérer en tant que fournisseur mondial de technologies de confiance :

Gouvernance d'entreprise transparente et conduite éthique Transparence opérationnelle, développement sécurisé et évaluation indépendante Chaîne d'approvisionnement et supervision de la sécurité robustes Écosystème numérique ouvert, coopératif, inclusif et résilient Respect de l'État de droit et protection des données

Ces engagements exigent des entreprises qu'elles possèdent une gouvernance d'entreprise et un comportement éthique solides, qu'elles construisent des technologies en toute sécurité et les gèrent de manière responsable tout au long de leur cycle de vie, et qu'elles aient recours à des garanties de sécurité et de qualité contractuellement contraignantes avec leurs fournisseurs. Elles exigeront de leurs fournisseurs qu'ils respectent des normes de sécurité mondiales strictes et soutiendront un environnement numérique ouvert, coopératif et encourageant l'innovation.

La TTA continuera à développer sa communauté de fournisseurs mondiaux qui se consacrent à la promotion d'une pile technologique fiable, interopérable et ouverte et à l'élaboration d'approches partagées qui soutiennent les efforts nationaux et internationaux visant à renforcer la souveraineté, la résilience et la compétitivité.

« À une époque où l'évolution technologique est rapide, la collaboration entre pairs du secteur partageant les mêmes idées est essentielle pour promouvoir la confiance des consommateurs et tirer pleinement parti des avantages de la technologie pour l'économie et la société. Nous rejoignons la Trusted Tech Alliance pour renforcer notre engagement continu à fournir à nos clients une technologie fiable, sécurisée et résiliente », déclare David Zapolsky, directeur des affaires internationales et juridiques, Amazon.

« Alors que les systèmes d'IA deviennent plus puissants, stimulent l'innovation, accélèrent la croissance économique et remodèlent la sécurité nationale, les États-Unis et leurs alliés et partenaires doivent s'assurer que les modèles les plus largement adoptés dans le monde sont sûrs, fiables, dignes de confiance et développés de manière transparente. Anthropic est fier de rejoindre la Trusted Tech Alliance, de soutenir le leadership américain en matière d'IA et de faire progresser les principes communs de l'IA de confiance aux côtés de partenaires partageant les mêmes idées », avance Sarah Heck, responsable des affaires extérieures, Anthropic.

« À l'heure où l'adoption des technologies émergentes connaît un essor sans précédent dans le monde, Cassava Technologies est fier d'être l'un des membres fondateurs de la Trusted Tech Alliance. Je pense qu'un leadership et une collaboration responsables au niveau mondial permettront à la technologie de continuer à favoriser le progrès humain et le développement économique inclusif, ce qui est particulièrement important pour nos jeunes et les générations futures », souligne Strive Masiyiwa, fondateur et président exécutif de Cassava Technologies.

« Aucune entreprise ni aucun pays ne peut construire seul une pile numérique sûre et fiable. Au contraire, la confiance et la sécurité ne peuvent être obtenues qu'ensemble. C'est pourquoi, en collaboration avec des pairs du secteur partageant les mêmes idées, nous avons lancé la Trusted Tech Alliance, une initiative qui s'engage à mettre en place des pratiques de confiance vérifiables à tous les niveaux de la pile numérique », affirme Börje Ekholm, président et directeur général d'Ericsson.

« Google Cloud s'engage depuis longtemps à promouvoir le choix, la confiance et la souveraineté, qui sont aujourd'hui codifiés dans notre technologie. Par l'intermédiaire de la Trusted Tech Alliance, nous entendons défendre les principes auxquels nous adhérons déjà : promouvoir le choix des clients et fournir un portefeuille de solutions, grâce à des contrôles techniques et des partenariats locaux, pour répondre aux exigences strictes de souveraineté et aux normes régionales », explique Marcus Jadotte, vice-président des affaires gouvernementales et de la politique publique de Google Cloud.

« La confiance jouera un rôle essentiel dans l'évolution de la technologie afin de garantir qu'elle réponde aux besoins les plus pressants de la société. De la sécurité énergétique à la défense souveraine en passant par la fabrication de pointe, nous sommes convaincus que des écosystèmes fiables sont essentiels pour garantir la sécurité des sociétés, renforcer les industries et favoriser la résilience future », déclare Dong Kwan (DK) Kim, vice-président du groupe Hanwha.

« Une technologie fiable, sécurisée et transparente est indispensable pour débloquer une croissance numérique inclusive à l'échelle mondiale. Jio Platforms est fier de rejoindre la Trusted Tech Alliance pour promouvoir des normes communes et des pratiques vérifiables dans l'ensemble de la pile technologique. Grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux, nous visons à renforcer la résilience, à élargir les opportunités numériques et à renforcer la confiance à long terme dans la connectivité de nouvelle génération, le cloud et les systèmes d'IA », précise Kiran Thomas, PDG de Jio Platforms.

« Dans le contexte géopolitique actuel, il est essentiel que des entreprises partageant les mêmes idées collaborent afin de protéger la sécurité et promouvoir des normes mondiales élevées en vue de préserver la confiance dans la technologie au-delà des frontières », explique Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. « Fondée non pas sur la nationalité du fournisseur mais sur des engagements communs envers les clients, cette alliance rassemble des entreprises de premier plan autour de principes clairs et vérifiables qui démontrent que la technologie peut être sûre, fiable et exploitée de manière responsable, quel que soit l'endroit où elle est déployée. »

« L'IA accélère le changement dans l'ensemble de la pile technologique et place la barre plus haut en matière de confiance. Les réseaux et les infrastructures critiques doivent être sécurisés, résilients et interopérables dès leur conception. Nous nous associons à des partenaires industriels dans le cadre de la Trusted Tech Alliance pour renforcer cette base à mesure que l'intelligence se développe à l'échelle mondiale », déclare Justin Hotard, président et directeur général de Nokia.

« L'infrastructure de l'IA est la base sur laquelle l'innovation est construite, et cette base doit être fiable et sécurisée. Les clients doivent avoir une confiance absolue dans l'endroit où résident leurs données, dans la manière dont elles sont protégées et dans les personnes qui régissent les systèmes qui alimentent leur IA. Chez Nscale, notre infrastructure d'IA souveraine est spécialement conçue pour fournir cette assurance, en combinant la performance avec une sécurité rigoureuse, la transparence et le contrôle local. Nous sommes fiers de nous associer à des organisations du monde entier pour faire progresser l'IA d'une manière sécurisée, fiable et construite pour une résilience à long terme », confie Josh Payne, fondateur et PDG de Nscale.

« Quelle que soit la supériorité d'une technologie telle que l'IA et la cybersécurité sur le réseau connecté, un discours diversifié est essentiel pour qu'elle soit acceptée par la société. Il est de la plus haute importance que des entreprises de confiance partageant des valeurs et des principes moraux communs travaillent en étroite coordination pour faire avancer leurs initiatives », déclare Jun Sawada, président exécutif de NTT.

« Rapidus est fier de rejoindre la Trusted Tech Alliance, reconnaissant l'importance d'un écosystème technologique mondial fiable. Nous sommes totalement en phase avec les principes de l'Alliance et nous nous engageons à contribuer à la transparence, à la sécurité, à l'innovation ouverte et à la résilience des chaînes d'approvisionnement en collaborant avec des partenaires mondiaux partageant les mêmes idées », affirme le Dr Atsuyoshi Koike, PDG de Rapidus Corporation.

« Nous sommes fiers de rejoindre la Trusted Tech Alliance pour promouvoir une infrastructure numérique sûre et fiable. Grâce à cette initiative, nous voulons contribuer à renforcer la sécurité numérique et encourager l'innovation par le biais de la coopération internationale. À l'ère de la transformation numérique rapide, ce type de collaboration constitue non seulement une initiative positive, mais également une étape nécessaire pour garantir un avenir numérique plus sûr et plus compétitif », précise Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

« La confiance et la coopération technologique mondiale restent essentielles pour des économies compétitives. Dans le contexte actuel de sensibilité accrue des données et de réglementation, où la confiance et la souveraineté sont de plus en plus étroitement liées, la confiance doit être établie avec diligence et au fil du temps. Chez SAP, nous nous engageons à favoriser un environnement fiable par le biais d'écosystèmes ouverts, de normes de sécurité transparentes et d'une innovation responsable », déclare Dominik Asam, directeur financier et membre du conseil d'administration de SAP.

De plus amples informations sont disponibles sur le site https://www.trustedtechalliance.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903939/Trusted_Tech_Alliance_Logo.jpg