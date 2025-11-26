LINGLONG TIRE BEGINNT EINE NEUE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN CHICAGO BULLS

Die Partnerschaft unterstreicht die globale Reichweite und Resonanz der Chicago Bulls und spiegelt die Bemühungen von Linglong Tire wider, sein Sportmarketing-Portfolio weiter auszubauen

CHICAGO, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 25. November 2025 gab Linglong Tire eine globale Partnerschaft mit dem renommierten NBA-Team Chicago Bulls bekannt. Diese Unterzeichnung stellt einen weiteren bedeutenden Schritt von Linglong Tire im Bereich des Sportmarketings und der Bulls im Rahmen ihrer internationalen Wachstumsstrategie dar.

Nach den Partnerschaften von Linglong mit Chelsea und Real Madrid vertieft die Vereinbarung mit den Chicago Bulls die globale strategische Ausrichtung von Linglong und erweitert das Portfolio an Kooperationen mit weltweit führenden Sportmarken.

LINGLONG TIRE TIPS OFF NEW JOURNEY WITH CHICAGO BULLS

Die Bulls sind bestrebt, durch die Schaffung legendärer digitaler und persönlicher Erlebnisse sowie den Ausbau strategischer Markenpartnerschaften eine größere Anzahl globaler Fans anzusprechen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Kernphilosophie der Marke Linglong, die sich auf Leistungssteigerung und technologische Durchbrüche, insbesondere in den Bereichen Materialwissenschaft und Konstruktionsdesign, konzentriert.

Als ein weltweit führender Reifenhersteller ist Linglong bestrebt, innovative Technologie und hervorragende Leistung in jedes Produkt zu integrieren. Ob für den Stadtverkehr oder unter sich schnell ändernden Fahrbedingungen, die denen eines NBA-Spiels ähneln – Linglong bietet Zuverlässigkeit durch starken Grip, präzise Kontrolle und leisen Komfort.

Die strategische Zusammenarbeit mit den Chicago Bulls ist ein wesentlicher Bestandteil von Linglongs Plan, seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen. Linglong hat nordamerikanische Marken – Green Max, ATLAS und Evoluxx – etabliert, die diese Partnerschaft ebenfalls unterstützen werden. Mit Blick auf die Zukunft und angesichts der fortschreitenden Entwicklung der Produktionsbasis der Marke in Brasilien baut Linglong schrittweise ein Lieferkettennetzwerk auf, das ganz Amerika abdeckt und eine solide Produktionsgrundlage für lokalisierte Aktivitäten und die Marktdurchdringung schafft.

Linglong wird Initiativen zur Markenpräsenz am Spielfeldrand und zur Fanbindung unterstützen, darunter die Präsentation des jährlichen Neujahrsspiels des Teams, bei dem die Bulls am 19. Februar 2026 das Jahr des Pferdes feiern werden. Von Basketballprogrammen in der Gemeinde bis hin zu Offline-Technologie-Erlebnisreisen werden die Bulls und Linglong Tire zusammenarbeiten, um mit Fans und Nutzern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, die sich für Basketball und die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Innovation hochwertiger Reifen begeistern.

