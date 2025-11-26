La alianza destaca el alcance y la repercusión mundial de los Chicago Bulls y refleja los esfuerzos de Linglong Tire por seguir ampliando su cartera de marketing deportivo

CHICAGO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 25 de noviembre de 2025, Linglong Tire anunció una alianza mundial con los Chicago Bulls, el equipo de baloncesto de la NBA de renombre mundial. Este acuerdo marca otro paso importante de Linglong Tire en el ámbito del marketing deportivo y un avance en la estrategia de crecimiento internacional de los Bulls.

Tras las colaboraciones de Linglong con el Chelsea y el Real Madrid, el acuerdo con los Chicago Bulls refuerza la estrategia mundial de Linglong y amplía su cartera de colaboraciones con marcas deportivas de excelencia a nivel mundial.

LINGLONG TIRE INICIA UNA NUEVA AVENTURA CON LOS CHICAGO BULLS (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Los Bulls buscan conectar con más aficionados en todo el mundo al crear experiencias digitales y presenciales legendarias, a la vez que desarrollan alianzas estratégicas de marca. Este espíritu se alinea con la filosofía central de la marca Linglong de impulsar rendimientos y avances tecnológicos, específicamente en la ciencia de materiales y diseño estructural.

Como fabricante líder mundial de neumáticos, Linglong se compromete con integrar tecnología innovadora y rendimiento excelente en cada uno de sus productos. Ya sea para traslados urbanos o en condiciones de conducción que cambian con gran rapidez al igual que ocurre en un partido de la NBA, Linglong ofrece confianza gracias a un fuerte agarre, control preciso y confort silencioso.

La cooperación estratégica con los Chicago Bulls es un componente clave del plan de Linglong para aumentar su presencia en el mercado norteamericano. Linglong ha creado marcas norteamericanas, como Green Max, ATLAS y Evoluxx, que también respaldarán esta colaboración. De cara al futuro, con el avance del desarrollo de la base de producción de la marca en Brasil, Linglong está estableciendo de forma gradual una red de cadena de suministro que abarca el continente americano y sienta una base sólida de producción para operar de forma local y penetrar en el mercado.

Linglong apoyará las iniciativas de promoción de la marca en las canchas y de participación de los aficionados, incluida la presentación del partido anual del Año Nuevo Lunar del equipo, cuando los Bulls celebren el Año del Caballo, el 19 de febrero de 2026. Desde programas comunitarios de baloncesto hasta visitas guiadas fuera de línea para conocer la tecnología, los Bulls y Linglong Tire trabajarán juntos para conectar con aficionados y usuarios de todo el mundo apasionados por el baloncesto y por la confiabilidad, seguridad e innovación que ofrecen los neumáticos de alta calidad.

