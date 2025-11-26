Linglong Tire pone en marcha una nueva trayectoria con los Chicago Bulls

Esta alianza subraya el alcance y la proyección global de los Chicago Bulls y refleja los esfuerzos de Linglong Tire por seguir ampliando su cartera de marketing deportivo

CHICAGO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 25 de noviembre de 2025, Linglong Tire anunció una alianza global con los Chicago Bulls, los mundialmente famosos de la NBA. Esta firma marca otro paso importante de Linglong Tire en el ámbito del marketing deportivo y el avance de la estrategia de crecimiento internacional de los Bulls.

Tras las alianzas de Linglong con el Chelsea y el Real Madrid, el acuerdo con los Chicago Bulls refuerza la estrategia global de Linglong y amplía su cartera de colaboraciones con marcas deportivas de primer nivel.

LINGLONG TIRE TIPS OFF NEW JOURNEY WITH CHICAGO BULLS

Los Bulls se esfuerzan por conectar con más aficionados de todo el mundo creando experiencias legendarias, tanto digitales como presenciales, a la vez que fortalecen sus alianzas estratégicas con otras marcas. Este espíritu se alinea con la filosofía de marca de Linglong: rendimiento de conducción y avances tecnológicos, especialmente en ciencia de materiales y diseño estructural.

Como fabricante líder mundial de neumáticos, Linglong se compromete a integrar tecnología innovadora y un rendimiento excelente en cada producto. Ya sea para desplazamientos urbanos o en condiciones de conducción rápidamente cambiantes, similares a las de un partido de la NBA, Linglong ofrece confianza gracias a su agarre firme, control preciso y confort silencioso.

La cooperación estratégica con los Chicago Bulls es un componente clave del plan de Linglong para fortalecer su presencia en el mercado norteamericano. Linglong cuenta con marcas norteamericanas consolidadas (Green Max, ATLAS y Evoluxx) que también respaldarán esta alianza. De cara al futuro, con el avance del desarrollo de la base de producción de la marca en Brasil, Linglong está estableciendo gradualmente una red de suministro que abarca el continente americano, sentando una sólida base de producción para las operaciones localizadas y la penetración en el mercado.

Linglong apoyará iniciativas de marca en la cancha y de interacción con los aficionados, incluyendo la presentación del partido anual del Año Nuevo Lunar del equipo, cuando los Bulls celebren el Año del Caballo el 19 de febrero de 2026. Desde programas comunitarios de baloncesto hasta tours de experiencia tecnológica presenciales, los Bulls y Linglong Tire trabajarán juntos para conectar con aficionados y usuarios de todo el mundo apasionados por el baloncesto y la fiabilidad, seguridad e innovación que ofrecen los neumáticos de alta calidad.