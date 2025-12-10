Linglong Tire celebra seu quinquagésimo aniversário na Conferência Global de Parceiros, apresentando inovações em tecnologia sustentável e estratégias futuras

YANTAI, China, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 7 de dezembro, a Linglong Tire celebrou seu 50º aniversário na Conferência Global de Parceiros em Zhaoyuan, Shandong, sob o tema "Linglong 50, Sempre em Frente". O encontro reuniu líderes do setor, especialistas acadêmicos e parceiros globais para refletir sobre o meio século de crescimento da empresa e delinear uma estratégia voltada para o futuro, com foco na inovação sustentável e na criação de valor colaborativo.

Linglong Tire celebra seu 50º aniversário na Conferência Global de Parceiros (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Em seu discurso de abertura, o presidente Wang Feng narrou a evolução da Linglong desde sua fundação em 1975. Desde suas origens como uma pequena fábrica na Península de Jiaodong, a empresa passou por várias transformações estratégicas até se tornar uma empresa global com produtos distribuídos em 173 países. Wang agradeceu aos orientadores acadêmicos, parceiros universitários, instituições financeiras, fornecedores e clientes, enfatizando que as realizações da Linglong só foram possíveis porque a empresa se baseia na confiança mútua e na colaboração.

Em relação ao futuro, Wang Feng manifestou a ambição da Linglong de fazer a transição de uma "grande empresa" para uma "excelente empresa", com base em uma filosofia que coloca o cliente em primeiro lugar. A empresa vai se concentrar na criação de um ecossistema industrial global, aberto, inclusivo e sinérgico, promovendo uma cooperação mais profunda ao longo de toda a cadeia de valor por meio da inovação tecnológica.

A conferência promoveu diálogos de alto nível sobre a transformação ecológica e inteligente na indústria de pneus. Convidados ilustres, como a embaixadora sérvia na China, Maja Stefanović, e o acadêmico Zhang Liqun, enalteceram o papel da Linglong na promoção da cooperação internacional e do progresso tecnológico. Durante uma cerimônia de premiação, a Linglong homenageou antigos parceiros, como a Bekaert e a VMI, pelo apoio incondicional.

Foi revelada uma série de conquistas tecnológicas, ressaltando o compromisso da Linglong com o desenvolvimento sustentável:

Pneus fabricados com 79% de materiais de base biológica , aumentando o uso eficiente dos recursos;

, aumentando o uso eficiente dos recursos; Pneus inteligentes e com capacidade de autorreparação que aumentam a segurança proativa;

que aumentam a segurança proativa; Tecnologia de pneus sem ar para os ecossistemas de mobilidade do futuro;

para os ecossistemas de mobilidade do futuro; Um sistema inteligente de autorreparação que leva a segurança dos pneus a um novo patamar.

Essas inovações demonstram a capacidade da Linglong de transformar os compromissos de sustentabilidade em produtos reais.

Além disso, a empresa assinou vários acordos estratégicos com instituições importantes. Essas colaborações (que incluem novos materiais, energia sustentável e digitalização) sinalizam uma mudança das relações tradicionais da cadeia de suprimentos para um ecossistema integrado de criação de valor.

Enquanto a Linglong inicia seu próximo capítulo, a empresa reafirma seu compromisso com a qualidade, a inovação e a responsabilidade social. Fortalecendo parcerias globais e adotando um ecossistema industrial aberto, a Linglong busca superar os desafios futuros e liderar a indústria de pneus rumo a um século mais sustentável e brilhante. Nessa conferência, a Linglong Tire apresentou não apenas suas realizações históricas e sua força inovadora, mas também um plano claro para um crescimento colaborativo e de longo prazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842748/Linglong_Tire_Holds_50th_Anniversary_Global_Partners_Conference.jpg

FONTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.