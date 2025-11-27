링롱 타이어, 시카고 불스와 동반 여정 시작

이번 제휴는 시카고 불스의 세계적인 파급력과 링롱 타이어의 지속적인 스포츠 마케팅 전략 강화 의지를 방증한다

시카고 2025년 11월 27일 /PRNewswire/ -- 2025년 11월 25일에 링롱 타이어(Linglong Tire)가 세계적으로 명성 높은 NBA 팀인 시카고 불스(Chicago Bulls)와 글로벌 제휴를 맺었다고 발표했다. 이번 제휴는 링롱 타이어가 스포츠 마케팅 차원에서 내디딘 또 한 번의 의미심장한 행보이자, 시카고 불스가 국제 성장 전략에 진전을 이룰 계기로 보인다.

링롱은 첼시(Chelsea)와 레알 마드리드(Real Madrid)에 이어 시카고 불스와도 제휴를 맺으며, 국제 시장 마케팅 전략을 강화하고 세계 정상급 스포츠 브랜드들과의 제휴를 확대하겠다는 의지를 분명히 했다.

시카고 불스는 전 세계 팬들과 더 활발하게 소통하려는 취지에서 팬들에게 잊지 못할 온라인 및 오프라인 경험을 선사하고 전략적 제휴를 확대하는 데 관심을 기울이고 있다. 시카고 불스의 이러한 노력은 소재 과학 및 구조 설계 분야를 중심으로 품질 개선과 기술 혁신을 추구하는 링롱의 핵심적인 브랜드 철학과 일맥상통한다.

세계적인 타이어 제조사인 링롱은 모든 제품에 혁신적인 기술과 뛰어난 성능을 구현하려 최선을 다한다. 링롱은 이를테면 도시에서 출퇴근할 때나 NBA 경기처럼 주행 조건이 급변하는 상황에서도 탁월한 접지력, 정확한 통제력, 그리고 조용한 승차감을 통해 운전자에게 자신감을 선사한다.

링롱의 북미 시장 입지 확충 계획에서 시카고 불스와의 전략적 협력은 매우 중요한 비중을 차지한다. 링롱은 북미 시장을 겨냥한 그린 맥스(Green Max), 아틀라스(ATLAS), 에볼럭스(Evoluxx) 브랜드를 이미 설립했는데, 이들 브랜드도 이번 제휴를 지원하기로 했다. 브라질 생산 기지 건설이 순조롭게 진행 중인 가운데, 링롱은 미주 전역을 포괄하는 공급망을 구축하여 현지 시장을 공략하는 데 이상적인 탄탄한 생산 기반을 다질 계획이다.

링롱은 코트 옆에 브랜드를 노출하고 다양한 팬 참여 이벤트를 후원하기로 했다. 대표적인 예로 시카고 불스를 상징하는 동물인 말의 해를 기념하는 2026년 2월 19일 설날 경기를 들 수 있다. 시카고 불스와 링롱 타이어는 지역 농구 프로그램부터 오프라인 기술 체험 투어에 이르기까지 다양한 행사를 통해 농구에 대한 열정과 고품질 타이어의 신뢰성, 안전, 혁신에 열광하는 전 세계 팬들과 고객에게 다가갈 예정이다.

