LINGLONG TIRE COMMENCE SON NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LES CHICAGO BULLS

Le partenariat souligne la portée et la résonance mondiales des Chicago Bulls et illustre les efforts de Linglong Tire pour continuer à développer son portefeuille de marketing sportif.

CHICAGO, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 25 novembre 2025, Linglong Tire a annoncé un partenariat mondial avec les Chicago Bulls de la NBA. Cet accord marque une nouvelle étape importante pour Linglong Tire dans le domaine du marketing sportif et la progression de la stratégie de croissance internationale des Bulls.

Après les partenariats de Linglong avec Chelsea et le Real Madrid, l'accord avec les Chicago Bulls renforce l'implantation stratégique mondiale de Linglong et élargit son portefeuille de collaborations avec les plus grandes marques sportives mondiales.

Les Bulls s'efforcent d'établir un lien avec un plus grand nombre de fans internationaux en créant des expériences numériques et personnelles légendaires tout en développant des partenariats stratégiques avec des marques. Cet esprit correspond à la philosophie de base de la marque Linglong, qui consiste à favoriser les performances et les avancées technologiques, en particulier dans les domaines de la science des matériaux et de la conception structurelle.

En tant que fabricant mondial de pneus de premier plan, Linglong s'engage à intégrer une technologie innovante et d'excellentes performances dans tous ses produits. Qu'il s'agisse de déplacements urbains ou de conditions de conduite changeant rapidement comme lors d'un match de NBA, le Linglong procure de la confiance grâce à une forte adhérence, un contrôle précis et un confort silencieux.

La coopération stratégique avec les Chicago Bulls est un élément clé du plan de Linglong visant à accroître sa présence sur le marché nord-américain. Linglong a établi des marques nord-américaines - Green Max, ATLAS et Evoluxx - qui participeront également ce partenariat. En ce qui concerne le futur, avec le développement de la base de production de la marque au Brésil, Linglong met progressivement en place un réseau de chaîne d'approvisionnement pour les Amériques, jetant des bases de production solides pour les opérations localisées et la pénétration du marché.

Linglong soutiendra la stratégie de marque au bord du terrain et les initiatives d'engagement des supporters, y compris la présentation du match annuel du Nouvel An lunaire de l'équipe, lorsque les Bulls célèbreront l'année du cheval le 19 février 2026. Des programmes de basket-ball communautaires aux tournées d'expériences technologiques hors ligne, les Bulls et Linglong Tire travailleront ensemble pour communiquer avec les fans et les utilisateurs du monde entier qui sont passionnés de basket-ball et par la fiabilité, la sécurité et l'innovation que procurent les pneus de haute qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832422/image.jpg