LINGLONG TIRE、シカゴ・ブルズとの新たな歩みを始動

このパートナーシップはシカゴ・ブルズのグローバルな影響力と共鳴を示すとともに、Linglong Tireのスポーツマーケティング・ポートフォリオを継続的に拡大する取り組みを反映する

シカゴ、2025年11月27日 /PRNewswire/ -- 2025年11月25日、Linglong TireはNBAを代表する世界的なチームであるシカゴ・ブルズとのグローバルパートナーシップを発表しました。この契約締結は、Linglong Tireがスポーツマーケティング分野において新たな重要な一歩を示すものであり、ブルズの国際的な成長戦略の推進にも寄与するものです。

Linglongがチェルシー、レアル・マドリードとパートナーシップを締結したことに続き、シカゴ・ブルズとの契約により、Linglongはグローバル戦略の強化をさらに進め、世界有数のスポーツブランドとの協業ポートフォリオを拡大しています。

LINGLONG TIRE TIPS OFF NEW JOURNEY WITH CHICAGO BULLS

ブルズは、伝説的なデジタル体験および対面型体験を創出しつつ、戦略的なブランドパートナーシップを強化することで、世界中のファンとの結びつきを拡大していくことを目指しています。このスピリッツは、特に素材科学および構造設計における性能向上と技術的ブレークスルーを追求するLinglongの中核となるブランド哲学と一致しています。

世界有数のタイヤメーカーとして、Linglongは革新的な技術と優れた性能をすべての製品に融合することに注力しています。都市部での通勤から、NBAの試合さながらに急速に変化する走行環境に至るまで、Linglongは強力なグリップ、精緻なコントロール、そして静粛かつ快適な乗り心地により、ドライバーに確かな安心を提供します。

シカゴ・ブルズとの戦略的協力は、Linglongが北米市場での存在感を拡大するための重要な施策です。Linglongは、Green Max、ATLAS、Evoluxxといった北米向けブランドを展開しており、これらのブランドも本パートナーシップを後押ししていきます。今後の展望として、ブラジルでのブランド生産拠点の開発が進む中、Linglongはアメリカ大陸全体をカバーするサプライチェーンネットワークを着実に構築しつつあり、現地生産および市場浸透に向けた強固な基盤を整えています。

Linglongは、コートサイドでのブランディングやファン参加型の取り組みを支援し、これには、ブルズが2026年2月19日に午（うま）年を祝う、チームの恒例の旧正月ゲームの提供が含まれます。地域のバスケットボールプログラムからテクノロジー体験を提供するオフラインツアーに至るまで、ブルズとLinglong Tireは、バスケットボールに情熱を注ぎ、高品質なタイヤがもたらす信頼性・安全性・イノベーションを重視する世界中のファンおよびユーザーとつながるために協力していきます。

