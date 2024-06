Linha de produtos e tecnologias de LED totalmente atualizadas da Hikvision apresentadas em seu mais recente evento de lançamento

HANGZHOU, China, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hikvision sediou o Evento de Lançamento de Monitores LED 2024, apresentando atualizações significativas em P&D e na linha de produtos. Este evento espetacular impressionou o público global com as operações coordenadas de bases de produção duplas, a estreia de seus gabinetes de LED de 5ª geração, como também o lançamento de vários produtos de LED para displays externos, displays criativos, módulos e controladores.

A base do sucesso: fabricação digital e inovação incansável

Evento de lançamento de monitores de LED da Hikvision 2024 (PRNewsfoto/Hikvision Digital Technology)

Amplamente conhecida por suas soluções de segurança de vídeo, a Hikvision se aventurou no mercado de LED há mais de uma década. A empresa vem traduzindo continuamente seus avanços tecnológicos em vantagens de mercado, com produtos disponíveis em mais de 150 países.

O segredo por trás dessa jornada impressionante reside nas capacidades pioneiras de produção digital da Hikvision. Suas bases de produção duplas em Tonglu e Wuhan possuem coletivamente uma impressionante capacidade de produção anual superior a 500.000 metros quadrados. Ao longo de todo o processo de produção, a Hikvision está comprometida com padrões rigorosos e garante um gerenciamento de qualidade de alto nível.

Estreia impressionante: o gabinete LED de 5ª geração como um divisor de águas

A Hikvision destacou seu gabinete LED de 5ª geração neste evento espetacular, apresentando os mais recentes avanços em tecnologia de monitores. Com design industrial avançado, esse novo lançamento promete desempenho e conveniência líderes do setor.

Com uma estrutura de gabinete avançada de apenas 29,3 mm e pesando apenas 17 kg/m², o novo produto carro-chefe da Hikvision combina elegância com robustez. Seu design inovador de placa grande facilita instalações mais fáceis, compatíveis com opções versáteis de resolução. O gabinete suporta cabeamento horizontal e vertical, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

O gabinete LED de 5ª geração da Hikvision apresenta uma estrutura unificada, acomodando três tecnologias de placa de lâmpada: COB (chip on board), HOB (Hikvision glue on board) e SMD (dispositivo de montagem em superfície), o que reduz o risco de estoque obsoleto e minimiza a iteração de custos do produto. A série Ultra oferece substituição perfeita de densidade de pixels e consistência de cores por meio de calibração de gabinete único. As séries Solid Plus e Solid entregam durabilidade, fácil manutenção e eficiência de energia.

O gabinete LED de 5ª geração da Hikvision está transformando as soluções de monitores em todos os setores. De centros de comando a salas de conferência, de teatros a lojas de varejo, eles oferecem reprodução de cores mais vivas e experiências mais envolventes do que nunca.

Atualizações em grande escala: expandindo para controladores, software e além

Para elevar todo o ecossistema do produto, a Hikvision atualizou significativamente seus controladores LED. A série C suporta vários cartões de recepção de interface HUB e oferece ótimo valor para os clientes de canal. A série principal P, disponível em versões de meia largura e de largura total, atende a diversas necessidades em lançamento de informação e controle de emenda. Os controladores avançados de vídeo wall atendem tanto a pequenas configurações de monitoramento quanto a grandes centros de comando. Software LED: Além do hardware, a Hikvision também oferece um poderoso software LED com configuração baseada na web para todos os controladores LED. Para necessidades avançadas, seu controlador de lote LED permite configuração simultânea de vários controladores. Para design e distribuição de publicação complexa, a HikCentral FocSign fornece agendamento detalhado, fluxos de trabalho abrangentes e um painel de monitoramento de status centralizado.

Além do hardware, a Hikvision também oferece um poderoso software LED com configuração baseada na web para todos os controladores LED. Para necessidades avançadas, seu controlador de lote LED permite configuração simultânea de vários controladores. Para design e distribuição de publicação complexa, a HikCentral FocSign fornece agendamento detalhado, fluxos de trabalho abrangentes e um painel de monitoramento de status centralizado. Displays internos, displays externos e módulos LED: Na linha de produtos LED internos, as séries Flex e Value foram aprimoradas para melhor atender aos cenários de varejo. Enquanto isso, sua confiável série de LED para exteriores, incluindo LumiUltra, LumiFit e LumiSquare, oferecem agora uma gama mais ampla de opções de tons, brilhos e preços acessíveis. Além disso, os módulos LED desenvolvidos pela própria Hikvision abrangem uma variedade de modelos, incluindo internos, externos, suaves e de última geração, para atender as diversas necessidades do ambiente.

Como força pioneira no setor global de monitores LED, a Hikvision está pronta para oferecer novos avanços e desenvolvimentos empolgantes. Para mais detalhes e atualizações, visite o site oficial da Hikvision.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441616/2024_Hikvision_LED_display_product_launch_event.jpg

FONTE Hikvision Digital Technology