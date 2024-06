Hikvision, 전면 업그레이드된 LED 제품군과 기술 공개

항저우, 중국 2024년 6월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Hikvision이 '2024 LED 디스플레이 출시 이벤트'를 열고 대폭 업그레이드된 R&D와 제품군을 선보였다. 화려하게 펼쳐진 이번 행사는 ▲2개 제조 기지의 조직적 운영 ▲5세대 LED 캐비닛의 데뷔 ▲실외 디스플레이와 크리에이티브 디스플레이 및 모듈과 컨트롤러에 맞는 다양한 LED 제품을 출시하며 전 세계 청중에게 깊은 인상을 남겼다.

성공의 토대: 디지털 제조와 끊임없는 혁신

비디오 보안 솔루션으로 유명한 Hikvision은 사실 10여 년 전부터 LED 시장에 뛰어들었다. Hikvision은 이후 계속해서 기술 발전을 시장 우위로 전환하면서 현재는 150여 개국에서 제품을 판매하고 있다.

2024 Hikvision LED display product launch event (PRNewsfoto/Hikvision Digital Technology)

이러한 인상적인 여정을 걸을 수 있었던 비결은 Hikvision의 선구적인 디지털 제조[https://www.youtube.com/watch?v=xgdfq-rxnzc ] 역량 덕분이다. 중국 저장성 퉁루와 후베이성 성도 우한에 위치한 2개 제조 기지는 총 50만 제곱미터가 넘는 넓은 공간에서 놀라운 연간 생산 능력을 보여주고 있다. Hikvision은 전체 제조 공정에 걸쳐 엄격한 표준을 준수하고 최고 수준의 품질 관리를 보장한다.

놀라운 데뷔: 게임 체인저로서 5세대 LED 캐비닛

Hikvision은 이번 행사에서 처음 공개한 5세대 LED 캐비닛[https://www.hikvision.com/en/newsroom/latest-news/2024/hikvision-launches-the-5th-generation-led-cabinet-with-breakthroughs-in-performance-and-convenience/?q=cabinet&pageNum=1&position=1&hiksearch=true ]을 통해 디스플레이 기술의 최신 발전상을 선보였다. 첨단 산업 디자인을 갖춘 이 신제품은 업계 최고의 성능과 편의성을 보장한다.

단 29.3mm의 첨단 캐비닛 구조에 무게가 17kg/m²에 불과한 Hikvision의 이 새로운 플래그십 제품은 우아함과 견고함이 조화를 이룬다. 또한 혁신적인 대형 보드 디자인 덕분에 설치가 용이하고 다양한 옵션의 해상도와 잘 호환되며, 수평과 수직 배선을 모두 지원해 비용을 절감하고 효율성을 향상시켜준다.

Hikvision의 5세대 LED 캐비닛은 세 가지 램프 보드(lamp board) 기술인 COB(chip on board), HOB(Hikvision glue on board) 및 SMD(surface mount device)를 수용하는 통합 구조를 채택해 진부화재고(obsolete inventory•더 이상 가치가 없거나 사용되지 않는 재고)가 생기는 위험을 줄이는 동시에 제품의 '반복적 개발(iteration)' 비용을 최소화했다. Ultra 시리즈는 단일 캐비닛 보정을 통해 원활한 픽셀 피치 교체와 색상의 일관성을 선사한다. Solid Plus 및 Solid 시리즈의 주요 특징은 내구성, 간편한 유지보수 및 에너지 효율성이다.

Hikvision의 5세대 LED 캐비닛은 다양한 산업 전반에서 디스플레이 솔루션에 일대 혁신을 일으키고 있다. 통제 센터부터 회의실과 극장 및 소매점에 이르기까지 그 어느 때보다 생생한 색 재현과 몰입감이 넘치는 경험을 제공한다.

본격적인 업그레이드: 컨트롤러와 소프트웨어 등으로 확장

LED 컨트롤러: Hikvision은 전체 제품 생태계 향상을 위해 LED 컨트롤러를 대폭 업그레이드했다. C 시리즈는 다양한 허브 인터페이스 수신 카드를 지원하며 채널 고객에게 큰 가치를 선사한다. 전폭과 반폭 버전으로 제공되는 플래그십 P 시리즈는 정보 공개와 접속(splicing) 제어에 대한 다양한 요구를 충족한다. 첨단 비디오월(video wall) 컨트롤러는 소규모 모니터링 설정과 대규모 통제 센터 모두에 적합하다.

LED 소프트웨어: Hikvision은 하드웨어 외에도 모든 LED 컨트롤러에 맞는 웹 기반 구성이 가능한 강력한 LED 소프트웨어를 제공한다. 까다로운 요구 사항의 경우 LED 배치 컨트롤러를 사용하면 여러 컨트롤러를 동시에 구성할 수 있다. 또한 복잡한 광고 디자인과 배포의 경우 HikCentral FocSign이 상세한 스케줄링, 포괄적인 워크플로, 중앙 집중식 상태 모니터링 대시보드를 제공한다.

실내외 디스플레이와 LED 모듈: 실내용 LED 제품 라인에서는 Flex와 Value 시리즈가 소매 분야 활용에 더 적합하도록 한층 개선됐다. 한편 신뢰할 수 있는 실외용 LED 시리즈인 LumiUltra와 LumiFit, LumiSquare는 이제 피치, 밝기 및 경제성 측면에서 더 광범위한 범위의 옵션을 제공한다. 또한 Hikvision이 자체 개발한 LED 모듈은 실내외, 소프트, 첨단 등 다양한 모델을 포함해 다채로운 시나리오별 요구 사항을 충족한다.

Hikvision은 글로벌 LED 디스플레이 산업의 선구자로서 항상 새로운 혁신과 흥미로운 개발에 뛰어들 준비가 되어 있다. 더 자세한 내용과 업데이트는 Hikvision 공식 웹사이트[https://display.hikvision.com/en/ ]에서 확인할 수 있다.

