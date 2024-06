Společnost Hikvision na nejnovější prezentační akci představila kompletně modernizovanou řadu LED produktů a technologií

CHANG-ČOU, Čína, 19. června 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Hikvision v rámci slavnostního uvedení svých LED displejů pro rok 2024 představila významné inovace v oblasti výzkumu a vývoje i ve své produktové nabídce. Tato velkolepá akce přitáhla pozornost veřejnosti po celém světě oznámením koordinovaného provozu dvou výrobních základen, premiérou páté generace LED skříní a uvedením nejrůznějších LED produktů v oblasti venkovních displejů, kreativních displejů, modulů a ovládacích jednotek.

Základy úspěchu: digitální výroba a neustálé inovace

Společnost Hikvision, která je známá svými řešeními v oblasti bezpečnostních kamerových řešení, před více než deseti lety vstoupila také na trh s produkty na bázi technologií LED. Technologické pokroky se jí daří trvale přetvářet do podoby tržních výhod a její výrobky jsou dostupné ve více než 150 zemích.

Klíčem k úspěchu na této pozoruhodné cestě jsou revoluční možnosti digitální výroby , kterými společnost Hikvision disponuje. Její dvě výrobní základny v Tchung-lu a Wu-chanu se společně mohou pochlubit pozoruhodnou roční výrobní kapacitou displejů, která přesahuje 500.000 metrů čtverečních. V průběhu celého výrobního procesu se společnost Hikvision řídí přísnými normami a zaručuje špičkové řízení kvality výrobků.

Ohromující debut: LED skříň 5. představuje skutečnou revoluci

Na velkolepé předváděcí akci společnost Hikvision představila svou LED skříň 5. generace , která se může pochlubit nejnovějšími pokroky v oblasti zobrazovacích technologií. Nová verze s pokročilým průmyslovým designem slibuje špičkový výkon a současně pohodlné použití.

Nová vlajková loď společnosti Hikvision se skříní pokročilé konstrukce o tloušťce pouhých 29,3 mm a hmotností pouhých 17 kg/m² v sobě spojuje eleganci a robustnost. Inovativní design pro velké panely usnadňuje instalaci a je kompatibilní s různými rozlišeními. Skříň umožňuje horizontální i vertikální vedení kabeláže, což snižuje náklady a současně zvyšuje efektivitu.

LED skříň 5. generace společnosti Hikvision představuje jednotnou strukturu, která umožňuje použití desek tří různých technologií: COB (chip on board), HOB (Hikvision glue on board) a SMD (surface mount device), což snižuje riziko zastarávání skladových zásob a minimalizuje náklady na modernizaci produktů. Řada Ultra umožňuje bezproblémovou výměnu panelů za panely s jinou roztečí pixelů a o konzistentní zobrazení barev se postará funkce kalibrace v jedné skříni. Řady Solid Plus a Solid se vyznačují dlouhou životností, snadnou údržbou a energetickou účinností.

LED skříň 5. generace společnosti Hikvision představuje revoluci v oblasti zobrazovacích řešení v celé řadě oborů. Ať už jsou tyto skříně nasazeny ve velínech bezpečnostních agentur či v konferenčních místnostech, kinech nebo maloobchodních prodejnách, nabízejí ještě věrnější reprodukci barev a působivější zážitky, než tomu bylo kdy v minulosti.

Kompletní modernizace: rozšíření do oblasti ovládacích jednotek, software a dalších prvků

LED ovládací jednotky: Aby společnost Hikvision zajistila modernizaci celého ekosystému svých produktů, výrazně vylepšila také své LED ovládací jednotky. Řada C podporuje celou řadu přijímacích karet s rozhraním HUB a nabízí vysokou hodnotu pro zákazníky v kanálech. Vlajková řada P, která je k dispozici ve verzích s plnou i poloviční šířkou, splňuje nejrůznější požadavky v oblasti uvolňování informací a kontroly spojování. Pokročilé ovládací jednotky pro videostěny jsou určeny jak pro malé monitorovací sestavy, tak pro velká řídicí centra.

Kromě hardwaru nabízí společnost Hikvision pro všechny LED ovládací jednotky také výkonný LED software s webovou konfigurací. Pro pokročilé potřeby je hromadná ovládací jednotka LED vybavena funkcí současné konfigurace více ovládacích jednotek. V oblasti komplexních reklamních návrhů a distribuce reklamy nabízí modul HikCentral FocSign možnosti podrobného plánování, uplatnění komplexních pracovních postupů a využití centralizovaného panelu pro sledování stavu. Vnitřní displeje, venkovní displeje a LED moduly: V produktové řadě LED displejů pro vnitřní prostory prošly dalším vylepšením řady Flex a Value, aby lépe vyhověly nasazení v maloobchodním prostředí. Spolehlivé řady venkovních LED displejů, včetně modelů LumiUltra, LumiFit a LumiSquare, nyní mohou nabídnout širší nabídku variant rozteče pixelů, jasu i cenové dostupnosti. LED moduly, vyvinuté přímo společností Hikvision, jsou k dispozici v celé řadě modelů, včetně modulů vnitřních, venkovních, měkkých a modulů s řezanými okraji, a vyhoví tak nejrůznějším potřebám.

Společnost Hikvision je průkopníkem v celosvětovém odvětví výroby LED displejů a je připravena i nadále přicházet s novými revolučními poznatky a pozoruhodným vývojem nových řešení. Další podrobnosti a aktualizace naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Hikvision.