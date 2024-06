Úplne modernizovaný rad produktov a technológií LED spoločnosti Hikvision predstavený na jej najnovšom podujatí

HANGZHOU, Čína, 19. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hikvision usporiadala podujatie LED displeje 2024, na ktorom predstavila významné inovácie v oblasti výskumu a vývoja a sortimentu produktov. Toto veľkolepé podujatie zapôsobilo na celosvetové publikum koordinovanou prevádzkou dvoch výrobných základní, debutom piatej generácie LED skríň, ako aj uvedením rôznych LED produktov pre vonkajšie displeje, kreatívne displeje, moduly a ovládače.

Základ úspechu je: digitálna výroba a neúnavné inovácie

2024 Hikvision LED display product launch event

Spoločnosť Hikvision, ktorá je všeobecne známa svojimi bezpečnostnými video riešeniami, sa pred viac ako desiatimi rokmi pustila na trh s LED diódami. Spoločnosť neustále premieňa svoj technologický pokrok na trhové výhody a jej výrobky sú dostupné vo viac ako 150 krajinách.

Tajomstvo tejto pôsobivej cesty spočíva v priekopníckych schopnostiach digitálnej výroby spoločnosti Hikvision. Jej dve výrobné základne v Tonglu a Wuhane sa spoločne môžu pochváliť ohromujúcou ročnou výrobnou kapacitou presahujúcou 500 000 metrov štvorcových. Počas celého výrobného procesu spoločnosť Hikvision dodržiava prísne normy a zabezpečuje špičkové riadenie kvality.

Ohromujúci debut: skrinka LED 5. generácie, ktorá mení pravidlá hry

Na tomto veľkolepom podujatí spoločnosť Hikvision predstavila svoju piatu generáciu skríň LED a prezentovala najnovšie pokroky v zobrazovacej technológii. Táto nová verzia s pokročilým priemyselným dizajnom sľubuje špičkový výkon a pohodlie.

Vďaka pokročilej konštrukcii skrine s hrúbkou len 29,3 mm a hmotnosti len 17 kg/m² spája nový vlajkový produkt spoločnosti Hikvision eleganciu s robustnosťou. Inovatívny dizajn veľkej dosky uľahčuje inštaláciu a je kompatibilný s univerzálnymi možnosťami rozlíšeniI Skriňa podporuje horizontálnu aj vertikálnu kabeláž, čím znižuje náklady a zvyšuje efektivitu.

Skriňa Hikvision LED 5. generácie predstavuje jednotnú štruktúru, do ktorej sa zmestia tri technológie lampových dosiek: COB (chip on board), HOB (Hikvision glue on board) a SMD (surface mount device), čo znižuje riziko zastaraných zásob a minimalizuje náklady na opakovanie produktu. Séria Ultra ponúka bezproblémovú výmenu rozstupu pixelov a konzistenciu farieb vďaka kalibrácii v jednej skrini. Série Solid Plus a Solid poskytujú odolnosť, jednoduchú údržbu a energetickú účinnosť. ation.

Skriňa LED 5. generácie spoločnosti Hikvision mení zobrazovacie riešenia v rôznych odvetviach. Od riadiacich centier po konferenčné miestnosti, od divadiel po maloobchodné predajne ponúkajú živšiu reprodukciu farieb a pohlcujúcejšie zážitky ako kedykoľvek predtým.

Vylepšenia v plnom rozsahu: rozšírenie na ovládače, softvér a iné.

Ovládače LED: S cieľom pozdvihnúť celý ekosystém produktov spoločnosť Hikvision výrazne vylepšila svoje LED kontroléry. Séria C podporuje rôzne prijímacie karty rozhrania HUB a ponúka veľkú hodnotu pre zákazníkov kanálov. Vlajková loď série P, dostupná vo verziách s plnou a polovičnou šírkou, spĺňa rôzne potreby v oblasti uvoľňovania informácií a kontroly spájania. Pokročilé ovládače videosteny sú vhodné pre malé monitorovacie zostavy aj veľké riadiace centrá.

Okrem hardvéru ponúka spoločnosť Hikvision aj výkonný softvér LED s webovou konfiguráciou pre všetky ovládače LED. Pre pokročilé potreby umožňuje dávkový ovládač LED súčasnú konfiguráciu viacerých ovládačov. Na komplexný návrh a distribúciu reklamy poskytuje HikCentral FocSign podrobné plánovanie, komplexné pracovné postupy a centralizovaný panel na monitorovanie stavu. Vnútorné displeje, vonkajšie displeje a LED moduly: V produktovej rade LED pre vnútorné priestory boli série Flex a Value ďalej vylepšené, aby lepšie slúžili v maloobchode. Jej spoľahlivé série vonkajších LED svietidiel vrátane LumiUltra, LumiFit a LumiSquare teraz ponúkajú širšiu škálu možností rozstupu, jasu a cenovej dostupnosti. Moduly LED vyvinuté spoločnosťou Hikvision navyše pokrývajú rôzne modely, vrátane vnútorných, vonkajších, mäkkých a s rezaným okrajom, aby vyhovovali rôznym potrebám.

Ako priekopnícka sila v globálnom odvetví LED displejov je spoločnosť Hikvision pripravená prinášať nové prelomové riešenia a vzrušujúci vývoj. Ďalšie podrobnosti a aktualizácie nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Hikvision.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2441462/2024_Hikvision_LED_display_product_launch_event.jpg