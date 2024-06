Hikvision luncurkan lini produk dan teknologi LED terbaru

Meski terkenal dengan solusi video security, Hikvision sebenarnya merambah segmen pasar LED lebih dari satu dekade lalu. Hikvision selalu merealisasikan kemajuan teknologi sebagai daya saing pasar, serta menjual produk di lebih dari 150 negara.

Rahasia di balik kesuksesan ini terletak pada keahlian manufaktur digital yang dikuasai Hikvision. Dua pabrik Hikvision yang terletak di Tonglu dan Wuhan memiliki kapasitas produksi tahunan yang luar biasa dengan luas pabrik hingga lebih dari 500.000 meter persegi. Dalam seluruh proses produksi, Hikvision berkomitmen pada standar ketat dan menjamin manajemen kualitas produk terbaik.

Debut fantastis: kabinet penyimpanan LED generasi kelima sebagai terobosan penting

Di acara ini, Hikvision menampilkan kabinet penyimpanan LED generasi kelima sebagai kemajuan terkini dalam teknologi layar. Didukung desain industri yang canggih, peluncuran produk ini menjanjikan kinerja dan kenyamanan terbaik.

Dengan struktur kabinet canggih yang hanya berdimensi 29,3 mm dan berbobot 17 kg/m², produk unggulan terbaru dari Hikvision memadukan tampilan elegan dan ketangguhan. Desain papan besar yang inovatif pada kabinet ini mempermudah instalasi karena kompatibel dengan opsi resolusi yang serbaguna. Kabinet ini mendukung kabel horizontal dan vertikal sehingga menghemat biaya sekaligus meningkatkan efisiensi.

Kabinet LED generasi kelima buatan Hikvision juga menggunakan struktur terpadu yang mengakomodasi tiga teknologi lamp board: COB (chip on board), HOB (Hikvision glue on board), dan SMD (surface mount device). Ketiga teknologi ini mengurangi risiko inventori produk yang kedaluwarsa dan memangkas biaya iterasi produk. Seri Ultra juga menawarkan penggantian kerapatan piksel dan konsistensi warna lewat kalibrasi kabinet tunggal. Sementara, seri Solid Plus dan Solid menawarkan durabilitas, mudah dirawat, serta hemat energi.

Maka, kabinet LED generasi kelima Hikvision benar-benar menjadi terobosan dalam solusi layar di berbagai industri. Mulai dari pusat operasional hingga ruang rapat, bioskop hingga gerai ritel, produk ini mereproduksi warna secara lebih cerah, serta menghadirkan pengalaman yang semakin imersif.

Peningkatan komprehensif: merambah segmen produk controller, perangkat lunak, dan lain-lain

LED controllers : Agar seluruh ekosistem produk menjadi lebih lengkap, Hikvision memperbarui LED controller . Produk seri C mendukung beragam antarmuka HUB yang memakai kartu memori sehingga sangat bermanfaat bagi beragam pelanggan. Produk unggulan seri P, tersedia dalam versi full-width dan half-width , memenuhi berbagai kebutuhan informasi dan splicing control . Produk video wall controllers yang canggih pun sesuai dengan konfigurasi monitor kecil dan pusat kendali berskala besar.

Agar seluruh ekosistem produk menjadi lebih lengkap, Hikvision memperbarui . Produk seri C mendukung beragam antarmuka HUB yang memakai kartu memori sehingga sangat bermanfaat bagi beragam pelanggan. Produk unggulan seri P, tersedia dalam versi dan , memenuhi berbagai kebutuhan informasi dan . Produk yang canggih pun sesuai dengan konfigurasi monitor kecil dan pusat kendali berskala besar. Perangkat lunak LED: Selain perangkat keras, Hikvision juga menawarkan perangkat lunak LED yang canggih dengan konfigurasi berbasiskan web untuk seluruh LED controller . Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, LED batch controller membuat berbagai controller dapat dikonfigurasi serentak. Untuk desain dan distribusi materi periklanan, HikCentral FocSign memiliki fitur detailed scheduling , alur kerja komprehensif, serta dasbor yang memantau status secara terpusat.

Selain perangkat keras, Hikvision juga menawarkan perangkat lunak LED yang canggih dengan konfigurasi berbasiskan web untuk seluruh . Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, membuat berbagai dapat dikonfigurasi serentak. Untuk desain dan distribusi materi periklanan, HikCentral FocSign memiliki fitur , alur kerja komprehensif, serta dasbor yang memantau status secara terpusat. Layar LED untuk dalam ruang, layar LED untuk reklame luar ruang, dan panel LED: Untuk lini produk LED dalam ruang, seri Flex dan Value kini hadir dengan versi terbaru yang memenuhi kebutuhan di gerai ritel secara lebih baik. Selain itu, seri LED luar ruang yang reliabel, termasuk LumiUltra, LumiFit, dan LumiSquare, kini tersedia dalam opsi yang lebih lengkap, baik dari sisi kerapatan piksel, tingkat kecerahan layar, dan harga. Lebih lagi, panel LED yang dikembangkan Hikvision memiliki beragam model, termasuk dalam ruang, luar ruang, soft, dan cut-edge untuk beragam kebutuhan.

Sebagai pionir di industri layar LED global, Hikvision segera menghadirkan terobosan baru dan perkembangan menarik. Informasi dan kabar lebih lanjut tersedia di situs resmi Hikvision.

SOURCE Hikvision Digital Technology