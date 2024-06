Hikvision zaprezentowała ofertę kompleksowo udoskonalonych produktów i technologii podczas ostatniego wydarzenia premierowego

HANGZHOU, Chiny, 27 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Hikvision zorganizowała wydarzenie premierowe LED Displays Launch Event 2024, podczas którego zaprezentowała istotne postępy w pracach badawczo-rozwojowych oraz ofertę udoskonalonych produktów. Wydarzenie było spektakularne, a uczestnicy z całego świata byli pod dużym wrażeniem skoordynowanej działalności dualnych baz produkcyjnych, debiutu piątej generacji obudów ekranów LED, a także premiery rozmaitych produktów LED do ekranów zewnętrznych, ekranów kreatywnych, modułów i sterowników.

2024 Hikvision LED display product launch event

Fundament sukcesu: produkcja cyfrowa i nieustanne innowacje

Hikvision szerzej znany jest z rozwiązań do systemów monitoringu wizyjnego, jednak na rynku urządzeń LED działa już od ponad dekady. Firma konsekwentnie przekuwa rozwój technologiczny na przewagi rynkowe, a jej produkty dostępne są już w ponad 150 państwach.

Tajemnica jej imponującego dorobku tkwi w posiadanym przez nią potencjale w zakresie pionierskiej produkcji cyfrowej. Łączna zdolność produkcyjna dualnych baz produkcyjnych Hikvision w Tonglu i Wuhan wynosi ponad 500 tys. metrów kwadratowych, a cały proces produkcji przebiega z zachowaniem ścisłych norm i restrykcyjnej kontroli jakości.

Fenomenalny debiut: piąta generacja obudów ekranów LED wprowadza nową jakość na rynku

Podczas tego spektakularnego wydarzenia Hikvision zademonstrowała piątą generację obudów do wyświetlaczy LED, chwaląc się swoimi najnowszymi zdobyczami w tej technologii. Dzięki zaawansowanej konstrukcji przemysłowej ta nowość ma wyróżniać się najlepszymi w branży parametrami oraz niezrównanym poziomem komfortu.

Dysponując obudową o grubości zaledwie 29,3 mm i ważącej zaledwie 17 kg/mkw., flagowe nowości w ofercie Hkivision łączą elegancję i wytrzymałość. Nowatorska konstrukcja tablicowa ułatwia montaż i zapewnia kompatybilność z szerokim zakresem rozdzielczości. Obudowa przystosowana jest zarówno do okablowania poziomego, jak i pionowego, co pozwala ograniczyć koszty i zwiększyć wydajność.

W piątej generacji obudów do ekranów LED Hikvision wprowadziła ujednoliconą konstrukcję z wykorzystaniem trzech technologii: COB (Chip on Board), HOB (Hikvision Glue on Board) i SMD (montaż powierzchniowy), które ograniczają ryzyko przestarzałości sprzętu i minimalizują koszty iteracji produktu. W serii Ultra wystarczy jedna kalibracja, by zmieniać rozstaw pikseli i ustalać spójną kolorystykę. Z kolei serie Solid Plus i Solid charakteryzują się wytrzymałością, łatwą konserwacją i energooszczędnością.

Stworzona przez Hikvision piąta generacja obudów ekranów LED przyczynia się do transformacji rozwiązań ekranowych w różnych branżach. Bez względu na to, czy używa się ich w centrach dowodzenia, salach konferencyjnych, kinach czy sklepach, wyróżniają się niespotykaną dotychczas wiernością odtwarzania barw oraz immersyjnością.

Kompleksowe udoskonalenia obejmujące sterowniki, oprogramowanie i nie tylko

Sterowniki LED: z myślą o podniesieniu atrakcyjności całego ekosystemu produktowego Hikvision znacznie udoskonaliła swoje sterowniki LED. Sterowniki z serii C obsługują różne karty odbiorcze z interfejsami HUB, stanowiąc bardzo wartościowe rozwiązanie dla klientów. Z kolei flagowa seria P, dostępna w wersjach na pełną szerokość i pół szerokości, wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom w zakresie wyświetlania informacji i sterowania łączeniem ekranów. Zaawansowane kontrolery ściany wizyjnej sprawdzają się zarówno w małych systemach monitoringu, jak i dużych centrach dowodzenia.

Oprogramowanie do wyświetlaczy LED: poza osprzętem Hikvision oferuje znakomite oprogramowanie do wyświetlaczy LED z konfiguracją przez internet dla wszystkich kontrolerów LED. W przypadku zaawansowanych zastosowań kontroler zbiorczy umożliwia jednoczesną konfigurację wielu sterowników. Z kolei HikCentral FocSign zapewnia funkcje szczegółowego harmonogramowania, kompleksowego przepływu pracy i centralnego pulpitu monitorowania statusu na potrzeby projektowania i dystrybucji reklam.

Ekrany wewnętrzne i zewnętrzne oraz moduły LED: jeśli chodzi o ekrany LED do zastosowań wewnętrznych, z myślą o przestrzeniach sklepowych wprowadzono dalsze udoskonalenia urządzeń z serii Flex i Value, natomiast w niezawodnych ekranach zewnętrznych, takich jak LumiUltra, LumiFit czy LumiSquare, rozszerzono dostępne opcje w zakresie rozstawu pikseli, jasności, wprowadzając rozwiązania z różnych półek cenowych. Co więcej, oparte na autorskiej technologii Hikvision moduły LED wprowadzono do wielu modeli urządzeń, w tym ekranów wewnętrznych, zewnętrznych, miękkich i z przycinanymi krawędziami na potrzeby różnych zastosowań.

Jako pionier światowej branży ekranów LED firma Hikvision zamierza konsekwentnie pracować nad kolejnymi przełomowymi innowacjami. Więcej informacji i aktualności można znaleźć na oficjalnej stronie Hikvision.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2441462/2024_Hikvision_LED_display_product_launch_event.jpg