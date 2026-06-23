Lloyds Energy Ltd anuncia avaliação estratégica de oportunidades de GNL e regaseificação em mercados emergentes de energia

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Energy Ltd anunciou hoje que está avaliando ativamente uma série de oportunidades de gás natural liquefeito (GNL), unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU) e infraestrutura de gás a jusante em mercados de energia de alto crescimento em todo o mundo.

À medida que as nações continuam a buscar segurança energética, diversificação de combustíveis e soluções de geração de energia de baixa emissão, o GNL está sendo cada vez mais reconhecido como um combustível de transição crítico capaz de apoiar o crescimento industrial e, ao mesmo tempo, complementar o desenvolvimento de energia renovável.

Atualmente, a Lloyds Energy está avaliando oportunidades em várias regiões onde os requisitos de infraestrutura de regaseificação de GNL estão se expandindo rapidamente, incluindo o sul e o sudeste da Ásia, o leste da Índia, as Filipinas, o Vietnã, a Indonésia e mercados africanos selecionados. Os analistas do setor continuam a identificar essas regiões como os centros de demanda de GNL que mais crescem no mundo, impulsionados pela industrialização, pelo aumento da demanda por eletricidade e pela necessidade de fornecimento confiável de energia.

A empresa está explorando uma série de iniciativas potenciais, incluindo:

• Infraestrutura da cadeia de suprimentos de GNL

• Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação (FSRUs)

• Parcerias estratégicas de terminais de GNL

• Desenvolvimentos de gás para energia

• Soluções de fornecimento de gás industrial

• Oportunidades de investimento em infraestrutura energética

"Os mercados globais de energia estão passando por uma transformação significativa", disse um porta-voz da Lloyds Energy Ltd. "O GNL continua a desempenhar um papel cada vez mais importante no apoio à segurança energética e ao crescimento econômico, particularmente nos mercados emergentes, onde a demanda por energia confiável e combustíveis mais limpos está acelerando. A Lloyds Energy está comprometida em identificar oportunidades em que nossa experiência e parcerias estratégicas possam contribuir para o desenvolvimento de infraestrutura energética crítica."

Os recentes desenvolvimentos do mercado continuam a demonstrar uma forte atividade de investimento em infraestrutura de regaseificação de GNL, incluindo novos projetos de FSRU na Índia e a expansão contínua da capacidade do terminal de GNL em toda a Ásia.

A Empresa enfatiza que todas as oportunidades permanecem atualmente sob avaliação e que nenhuma decisão final de investimento foi tomada. O Lloyds Energy continuará a avaliar projetos que se alinham à sua estratégia de longo prazo de participar de infraestruturas energéticas críticas e apoiar o desenvolvimento econômico sustentável.

Sobre a Lloyds Energy Ltd

A Lloyds Energy Ltd é uma empresa internacional de energia focada na identificação e desenvolvimento de oportunidades em toda a cadeia de valor da energia. A Empresa avalia investimentos estratégicos e parcerias em infraestrutura de energia, fornecimento e setores relacionados com o objetivo de apoiar soluções de energia seguras, confiáveis e comercialmente sustentáveis.

www.lloyds-energy.com

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FONTE Lloyds Energy