로이드 에너지, 신흥 에너지 시장 전반의 LNG 및 재기화 기회에 대한 전략적 평가 발표

두바이, 아랍에미리트, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 로이드 에너지가 6월 23일 전 세계 고성장 에너지 시장에서 액화천연가스(LNG), 부유식 저장 및 재기화 설비(Floating Storage and Regasification Unit, FSRU), 다운스트림 가스 인프라 분야의 다양한 기회를 적극적으로 평가하고 있다고 발표했다.

각국이 에너지 안보, 연료 다변화, 저배출 발전 솔루션을 지속적으로 추진함에 따라 LNG는 재생에너지 개발을 보완하면서 산업 성장을 뒷받침할 수 있는 핵심 전환 연료로 점차 인정받고 있다.

로이드 에너지는 현재 남아시아 및 동남아시아, 인도 동부, 필리핀, 베트남, 인도네시아, 일부 아프리카 시장을 포함해 LNG 재기화 인프라 수요가 빠르게 확대되고 있는 여러 지역에서 기회를 평가하고 있다. 산업화, 전력 수요 증가, 안정적인 에너지 공급 필요성에 힘입어 업계 애널리스트들은 이들 지역을 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 LNG 수요 중심지 중 하나로 계속 지목하고 있다.

회사는 다음과 같은 다양한 잠재적 이니셔티브를 모색하고 있다.

• LNG 공급망 인프라

• 부유식 저장 및 재기화 설비(FSRU)

• 전략적 LNG 터미널 파트너십

• 가스 발전(Gas-to-power) 개발

• 산업용 가스 공급 솔루션

• 에너지 인프라 투자 기회

로이드 에너지 대변인은 "글로벌 에너지 시장은 중대한 변화를 겪고 있다"며 "LNG는 특히 안정적인 전력과 청정 연료에 대한 수요가 빠르게 증가하는 신흥 시장에서 에너지 안보와 경제 성장을 지원하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 로이드 에너지는 당사의 전문성과 전략적 파트너십이 핵심 에너지 인프라 개발에 기여할 수 있는 기회를 발굴하는 데 전념하고 있다"고 말했다.

최근 시장 동향은 인도의 신규 FSRU 프로젝트와 아시아 전역의 LNG 터미널 용량 지속 확대를 포함해 LNG 재기화 인프라 분야에서 강력한 투자 활동이 이어지고 있음을 계속 보여주고 있다.

회사는 현재 모든 기회가 평가 단계에 있으며 최종 투자 결정은 아직 내려지지 않았다고 강조했다. 로이드 에너지는 핵심 에너지 인프라에 참여하고 지속 가능한 경제 발전을 지원한다는 장기 전략에 부합하는 프로젝트를 계속 평가할 예정이다.

로이드 에너지 소개

로이드 에너지는 에너지 밸류체인 전반에서 기회를 발굴하고 개발하는 데 주력하는 국제 에너지 기업이다. 회사는 안전하고 안정적이며 상업적으로 지속 가능한 에너지 솔루션을 지원한다는 목표로 에너지 인프라, 공급 및 관련 부문에서 전략적 투자와 파트너십을 평가하고 있다.

www.lloyds-energy.com

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SOURCE Lloyds Energy