Lloyds Energy Ltd annonce une évaluation stratégique des opportunités liées au GNL et à la regazéification d' s sur les marchés énergétiques émergents

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Energy Ltd a annoncé aujourd'hui qu'elle évaluait activement toute une série d'opportunités dans les domaines du gaz naturel liquéfié (GNL), des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et des infrastructures gazières en aval sur les marchés énergétiques à forte croissance du monde entier.

Alors que les pays continuent de rechercher la sécurité énergétique, la diversification des sources de combustible et des solutions de production d'électricité à faibles émissions, le GNL est de plus en plus reconnu comme un combustible de transition essentiel, capable de soutenir la croissance industrielle tout en accompagnant le développement des énergies renouvelables.

Lloyds Energy évalue actuellement les opportunités dans plusieurs régions où les besoins en infrastructures de regazéification du GNL connaissent une croissance rapide, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est, dans l'est de l'Inde, aux Philippines, au Vietnam, en Indonésie et sur certains marchés africains. Les analystes du secteur continuent de considérer ces régions comme faisant partie des pôles de demande de GNL qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, sous l'effet de l'industrialisation, de la hausse de la demande en électricité et de la nécessité d'un approvisionnement énergétique fiable.

La société étudie actuellement toute une série d'initiatives potentielles, notamment :

• Infrastructures de la chaîne d'approvisionnement en GNL

• Unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU)

• Partenariats stratégiques autour des terminaux de GNL

• Projets de conversion du gaz en électricité

• Solutions d'approvisionnement en gaz industriels

• Opportunités d'investissement dans les infrastructures énergétiques

« Les marchés mondiaux de l'énergie connaissent actuellement une transformation majeure », a déclaré un porte-parole de Lloyds Energy Ltd. « Le GNL continue de jouer un rôle de plus en plus important dans la sécurité énergétique et la croissance économique, en particulier sur les marchés émergents où la demande en électricité fiable et en carburants plus propres s'accélère. » « Lloyds Energy s'engage à identifier les opportunités dans lesquelles notre expertise et nos partenariats stratégiques peuvent contribuer au développement d'infrastructures énergétiques essentielles. »

Les récentes évolutions du marché continuent de témoigner d'une forte activité d'investissement dans les infrastructures de regazéification du GNL, notamment avec de nouveaux projets de FSRU en Inde et l'extension en cours des capacités des terminaux de GNL à travers l'Asie.

La Société tient à souligner que toutes les opportunités font actuellement l'objet d'une évaluation et qu'aucune décision d'investissement définitive n'a encore été prise. Lloyds Energy continuera à évaluer les projets qui s'inscrivent dans sa stratégie à long terme visant à s'impliquer dans les infrastructures énergétiques essentielles et à soutenir un développement économique durable.

À propos de Lloyds Energy Ltd

Lloyds Energy Ltd est une société énergétique internationale qui se consacre à l'identification et au développement d'opportunités tout au long de la chaîne de valeur du secteur de l'énergie. La Société évalue des investissements et des partenariats stratégiques dans les infrastructures énergétiques, l'approvisionnement en énergie et les secteurs connexes, dans le but de promouvoir des solutions énergétiques sûres, fiables et viables sur le plan commercial.

www.lloyds-energy.com

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