Lloyds Energy Ltd تعلن عن تقييمها الاستراتيجي لفرص الغاز الطبيعي المسال (LNG) وإعادة التغويز في أسواق الطاقة الناشئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Lloyds Energy Ltd اليوم أنها تدرس بنشاط مجموعة من الفرص في مجالات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ووحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز (FSRU)، والبنية التحتية للغاز في قطاع المصب، في أسواق الطاقة عالية النمو حول العالم.

في ظل مواصلة الدول سعيها إلى تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادر الوقود وتطوير حلول أقل انبعاثًا لتوليد الكهرباء، يتزايد الاعتراف بالغاز الطبيعي المسال بوصفه وقودًا انتقاليًا حيويًا قادرًا على دعم النمو الصناعي، بالتكامل مع تطوير الطاقة المتجددة.

تقيّم Lloyds Energy حاليًا فرصًا في عدة مناطق تتوسع فيها متطلبات البنية التحتية لإعادة التغويز بوتيرة سريعة، بما في ذلك جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وشرق الهند، والفلبين، وفيتنام، وإندونيسيا، وأسواق أفريقية مختارة. ما زال محللو القطاع يعدّون هذه المناطق من بين أسرع مراكز الطلب على الغاز الطبيعي المسال نموًا على مستوى العالم، مدفوعةً بالتصنيع، والطلب المتزايد على الكهرباء، والحاجة إلى إمدادات طاقة موثوقة.

تستكشف الشركة مجموعة من المبادرات المحتملة، من بينها:

• البنية التحتية لسلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال

• وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز (FSRUs)

• شراكات استراتيجية لمحطات الغاز الطبيعي المسال

• مشروعات الغاز لتوليد الكهرباء

• حلول إمداد الغاز للقطاع الصناعي

• فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة

قال متحدث باسم Lloyds Energy Ltd: "تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولًا كبيرًا. ولا يزال الغاز الطبيعي المسال يؤدي دورًا متزايد الأهمية في دعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، لا سيما في الأسواق الناشئة التي يتسارع فيها الطلب على إمدادات موثوقة من الكهرباء وأنواع وقود أنظف. وتلتزم Lloyds Energy بتحديد الفرص التي تتيح لخبراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية الإسهام في تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة."

تدل تطورات السوق الأخيرة على استمرار نشاط استثماري قوي في البنية التحتية لإعادة التغويز، بما في ذلك مشروعات جديدة لوحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز في الهند، والتوسع المستمر في الطاقة الاستيعابية لمحطات الغاز الطبيعي المسال في مختلف أنحاء آسيا.

تؤكد الشركة أن جميع الفرص لا تزال حاليًا قيد التقييم، وأنه لم تُتخذ أي قرارات استثمار نهائية. ستواصل Lloyds Energy تقييم المشروعات التي تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل للمساهمة في مشروعات البنية التحتية الحيوية للطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

نبذة عن Lloyds Energy Ltd

Lloyds Energy Ltd هي شركة طاقة دولية تركز على تحديد الفرص وتطويرها على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. تقيّم الشركة استثمارات استراتيجية وشراكات في البنية التحتية للطاقة وإمدادات الطاقة والقطاعات ذات الصلة، بهدف دعم حلول طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة تجاريًا.

www.lloyds-energy.com

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