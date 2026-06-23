Lloyds Energy Ltd anuncia una evaluación estratégica de las oportunidades de GNL y regasificación en los mercados energéticos emergentes

DUBAI, EAU, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Energy Ltd anunció hoy que está evaluando activamente una gama de gas natural licuado (GNL), unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) y oportunidades de infraestructura de gas descendente en mercados de energía de alto crecimiento en todo el mundo.

A medida que las naciones continúan buscando soluciones de seguridad energética, diversificación de combustibles y generación de energía con menores emisiones, el GNL se reconoce cada vez más como un combustible de transición crítico capaz de apoyar el crecimiento industrial al tiempo que complementa el desarrollo de la energía renovable.

Lloyds Energy actualmente está evaluando oportunidades en varias regiones donde los requisitos de infraestructura de regasificación de GNL se están expandiendo rápidamente, incluidos el sur y el sudeste de Asia, el este de la India, Filipinas, Vietnam, Indonesia y mercados africanos seleccionados. Los analistas de la industria continúan identificando estas regiones como uno de los centros de demanda de GNL de más rápido crecimiento a nivel mundial, impulsados por la industrialización, el aumento de la demanda de electricidad y la necesidad de un suministro de energía confiable.

La empresa está explorando una serie de posibles iniciativas, entre las que se incluyen las siguientes:

• Infraestructura de la cadena de suministro de GNL

• Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación (FSRU)

• Asociaciones estratégicas de terminales de GNL

• Desarrollos de gas a energía

• Soluciones de suministro de gas industrial

• Oportunidades de inversión en infraestructura energética

"Los mercados mundiales de la energía están experimentando una transformación significativa", afirmó un portavoz de Lloyds Energy Ltd. "El GNL sigue desempeñando un papel cada vez más importante en el apoyo a la seguridad energética y el crecimiento económico, particularmente en los mercados emergentes donde la demanda de energía confiable y combustibles más limpios se está acelerando. Lloyds Energy se compromete a identificar oportunidades en las que nuestra experiencia y nuestras asociaciones estratégicas puedan contribuir al desarrollo de infraestructuras energéticas críticas ".

Los recientes desarrollos del mercado continúan demostrando una fuerte actividad de inversión en infraestructura de regasificación de GNL, incluidos nuevos proyectos de FSRU en India y la expansión continua de la capacidad de terminales de GNL en toda Asia.

La Compañía enfatiza que todas las oportunidades actualmente permanecen bajo evaluación y que no se han tomado decisiones finales de inversión. Lloyds Energy continuará evaluando proyectos que se alineen con su estrategia a largo plazo de participar en infraestructura energética crítica y apoyar el desarrollo económico sostenible.

Acerca de Lloyds Energy Ltd

Lloyds Energy Ltd es una compañía energética internacional centrada en identificar y desarrollar oportunidades en toda la cadena de valor de la energía. La Compañía evalúa inversiones estratégicas y asociaciones en infraestructura energética, suministro y sectores relacionados con el objetivo de respaldar soluciones energéticas seguras, confiables y comercialmente sostenibles.

www.lloyds-energy.com

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FUENTE Lloyds Energy