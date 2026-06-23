Lloyds Energy Ltd 宣佈對新興能源市場的液化天然氣及再氣化機遇進行策略評估

阿聯酋杜拜2026年6月23日 /美通社/ -- Lloyds Energy Ltd 今日宣佈，公司正積極評估全球多個高增長能源市場內的一系列液化天然氣 (LNG)、浮式儲存再氣化裝置 (FSRU) 及下游天然氣基建項目機遇。

隨着各國持續追求能源安全、燃料多元化及更低排放的發電方案，液化天然氣越來越被視為關鍵的過渡燃料，既可支撐工業增長，亦能與可再生能源的發展相輔相成。

Lloyds Energy 目前正評估多個地區的項目機遇，這些地區對液化天然氣再氣化基建的需求正快速增長，涵蓋南亞和東南亞、東印度、菲律賓、越南、印尼，以及部分非洲市場。 行業分析師持續指出，在工業化、電力需求增加及對穩定能源供應需求的推動下，這些地區屬全球液化天然氣需求增長極快的市場。

公司正探討多項潛在計劃，包括：

液化天然氣供應鏈基建

浮式儲存再氣化裝置

策略性液化天然氣碼頭合作

天然氣發電項目

工業用氣供應方案

能源基建投資機會

Lloyds Energy Ltd 發言人表示：「全球能源市場正經歷重大變革。 液化天然氣在支持能源安全及經濟增長方面，持續發揮日益重要的角色，尤其是在新興市場，這些地區對穩定電力及更潔淨燃料的需求正加速增長。 Lloyds Energy 致力發掘機遇，使我們的專業所長及策略夥伴協作，得以為關鍵能源基建的發展貢獻力量。」

近期市場發展持續反映，液化天然氣再氣化基建的投資活動十分活躍，包括印度新浮式儲存再氣化裝置項目，以及亞洲各地液化天然氣碼頭產能的不斷擴充。

公司強調，所有機遇目前仍屬評估階段，尚未有任何最終投資決定作出。 Lloyds Energy 將持續評估各個項目以配合其長遠策略，即積極參與關鍵能源基建，並推動可持續經濟發展。

關於 Lloyds Energy Ltd

Lloyds Energy Ltd 是國際能源公司，專注於發掘及發展能源價值鏈上的各類機遇。 公司評估能源基建、供應及相關行業的策略投資及合作項目，旨在支持推動安全、可靠且具備商業可持續性的能源方案。

www.lloyds-energy.com

SOURCE Lloyds Energy