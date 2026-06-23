Lloyds Energy Ltd、新興エネルギー市場における液化天然ガスおよび再ガス化の事業機会の戦略的評価を発表

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- Lloyds Energy Ltdは本日、世界各地の高成長エネルギー市場において、液化天然ガス（LNG）、浮体式貯蔵・再ガス化設備（FSRU）、下流ガスインフラに関する幅広い事業機会を積極的に評価していると発表しました。

各国がエネルギー安全保障、燃料の多様化、排出量の少ない発電ソリューションの追求を続ける中、LNGは、再生可能エネルギー開発を補完しながら産業成長を支えることができる重要な移行期燃料として、認識が高まっています。

Lloyds Energyは現在、南アジアおよび東南アジア、インド東部、フィリピン、ベトナム、インドネシア、一部のアフリカ市場など、LNG再ガス化インフラの整備ニーズが急速に拡大している複数の地域で事業機会を評価しています。業界アナリストは、工業化、電力需要の増加、信頼性の高いエネルギー供給へのニーズを背景に、これらの地域が世界で最も急速に成長しているLNG需要地域の一つであると引き続き指摘しています。

同社は、以下を含むさまざまな取り組みの可能性を検討しています。

• LNGサプライチェーン・インフラ

• 浮体式貯蔵・再ガス化設備（FSRU）

• LNGターミナルに関する戦略的提携

• ガス発電事業の開発

• 産業向けガス供給ソリューション

• エネルギーインフラへの投資機会

Lloyds Energy Ltdの広報担当者は、次のように述べました。「世界のエネルギー市場は大きな変革期を迎えています。LNGは、エネルギー安全保障と経済成長を支える上で、引き続き重要な役割を果たしており、特に、信頼性の高い電力とよりクリーンな燃料への需要が加速している新興市場でその重要性が増しています。Lloyds Energyは、当社の専門知識と戦略的パートナーシップが重要なエネルギーインフラの開発に貢献できる機会を見極めることに尽力しています。」

最近の市場動向からは、インドにおける新たなFSRUプロジェクトや、アジア全域で進むLNGターミナル処理能力の拡大など、LNG再ガス化インフラへの投資が活発に行われていることが示されています。

同社は、現時点ではすべての事業機会が評価段階にあり、最終投資判断はいずれもまだ下されていないことを強調しています。Lloyds Energyは、重要なエネルギーインフラへの参画と持続可能な経済発展の支援という長期戦略に沿ったプロジェクトについて、引き続き評価を行っていきます。

Lloyds Energy Ltdについて

Lloyds Energy Ltdは、エネルギーバリューチェーン全体にわたる事業機会の発掘と開発に注力する国際的なエネルギー企業です。同社は、安定的で信頼性が高く、商業的に持続可能なエネルギーソリューションの実現を支援することを目的として、エネルギーインフラ、エネルギー供給、関連分野における戦略的投資や提携を検討しています。

www.lloyds-energy.com

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2997868/Lloyds_Energy_Logo.jpg

SOURCE Lloyds Energy