Lloyds Energy Ltd anuncia una evaluación de las oportunidades de GNL y regasificación

- Lloyds Energy Ltd anuncia una evaluación estratégica de las oportunidades de GNL y regasificación en los mercados energéticos emergentes

DUBÁI, EAU, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Energy Ltd anunció hoy que está evaluando activamente diversas oportunidades relacionadas con el gas natural licuado (GNL), las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) y la infraestructura de gas en mercados energéticos de alto crecimiento en todo el mundo.

A medida que las naciones siguen buscando la seguridad energética, la diversificación de combustibles y soluciones de generación de energía con bajas emisiones, el GNL se reconoce cada vez más como un combustible de transición fundamental capaz de respaldar el crecimiento industrial al tiempo que complementa el desarrollo de energías renovables.

Lloyds Energy está evaluando oportunidades en varias regiones donde la infraestructura para la regasificación de GNL está creciendo rápidamente, incluyendo el sur y sureste de Asia, el este de la India, Filipinas, Vietnam, Indonesia y algunos mercados africanos. Los analistas del sector siguen identificando estas regiones como algunos de los centros de demanda de GNL de mayor crecimiento a nivel mundial, impulsados por la industrialización, el aumento de la demanda de electricidad y la necesidad de un suministro energético fiable.

La empresa está explorando diversas iniciativas potenciales, entre las que se incluyen:

Infraestructura de la cadena de suministro de GNL

Unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU)

Alianzas estratégicas para terminales de GNL

Proyectos de generación de energía a partir de gas

Soluciones de suministro de gas industrial

Oportunidades de inversión en infraestructura energética

"Los mercados energéticos mundiales están experimentando una transformación significativa", declaró un portavoz de Lloyds Energy Ltd. "El GNL sigue desempeñando un papel cada vez más importante en el apoyo a la seguridad energética y el crecimiento económico, especialmente en los mercados emergentes, donde la demanda de energía fiable y combustibles más limpios se está acelerando. Lloyds Energy se compromete a identificar oportunidades en las que nuestra experiencia y alianzas estratégicas puedan contribuir al desarrollo de infraestructuras energéticas críticas".

La evolución reciente del mercado sigue demostrando una fuerte actividad de inversión en infraestructura de regasificación de GNL, incluidos nuevos proyectos de FSRU en India y la continua expansión de la capacidad de las terminales de GNL en toda Asia.

La compañía subraya que todas las oportunidades se encuentran actualmente en evaluación y que aún no se han tomado decisiones de inversión definitivas. Lloyds Energy seguirá evaluando proyectos que se alineen con su estrategia a largo plazo de participar en infraestructuras energéticas críticas y apoyar el desarrollo económico sostenible.

Acerca de Lloyds Energy Ltd

Lloyds Energy Ltd es una compañía energética internacional centrada en identificar y desarrollar oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor energética. La compañía evalúa inversiones estratégicas y alianzas en infraestructura energética, suministro y sectores relacionados, con el objetivo de respaldar soluciones energéticas seguras, fiables y comercialmente sostenibles.

www.lloyds-energy.com

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