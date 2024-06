Lockton relata receita global consolidada do ano fiscal de 2024 de mais de US $ 3,5 bilhões e crescimento orgânico de receita de 14%

KANSAS CITY, Missouri, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Lockton, Inc., a maior corretora de seguros independente e privada do mundo, registrou receita global de US $ 3,55 bilhões em seu ano fiscal encerrado em 30 de abril de 2024, em comparação com US $ 3,09 bilhões em seu ano fiscal anterior. Conforme destacado abaixo, o crescimento da receita da Lockton foi impulsionado pela força contínua em todos os segmentos de negócios e geografias. O histórico da Lockton de fornecer um crescimento consistente é sustentado por uma taxa de retenção de clientes sólida e recorrente de 96%.

Principais destaques:

A receita global consolidada do ano fiscal de 2024 aumentou 15%, para US $ 3,55 bilhões, impulsionada pelo crescimento orgânico de 14% da receita. O ano fiscal de 2024 marcou o quarto ano consecutivo de crescimento de receita global orgânica de dois dígitos e um CAGR de receita orgânica de 5 anos de 15%.

bilhões, impulsionada pelo crescimento orgânico de 14% da receita. O ano fiscal de 2024 marcou o quarto ano consecutivo de crescimento de receita global orgânica de dois dígitos e um CAGR de receita orgânica de 5 anos de 15%. As operações dos EUA registraram receita de US $ 2,43 bilhões e crescimento de 11% em relação ao ano anterior, seu sexto ano consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos e um impressionante CAGR de receita orgânica de 5 anos de 13%.

bilhões e crescimento de 11% em relação ao ano anterior, seu sexto ano consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos e um impressionante CAGR de receita orgânica de 5 anos de 13%. As operações internacionais da Lockton geraram receita de US $ 926 milhões e crescimento de 24% em relação ao ano anterior, superando sua CAGR de receita orgânica de 5 anos de 16%.

milhões e crescimento de 24% em relação ao ano anterior, superando sua CAGR de receita orgânica de 5 anos de 16%. As operações globais da Lockton Re continuaram seu crescimento impressionante e entregaram um crescimento de receita de 35% em relação ao ano anterior.

"Nosso modelo de negócios diferenciado e o investimento contínuo em serviços, inovação e talentos líderes do setor continuam a oferecer o melhor crescimento orgânico de receita e oportunidades para nosso pessoal", disse Ron Lockton, CEO e presidente. "Nosso modelo de propriedade privada nos permite priorizar o que é realmente importante: nossos clientes e nosso pessoal, tornando a Lockton o melhor lugar para trabalhar e atender os clientes."

A visão geracional da Lockton sobre o negócio permite um ciclo de investimento mais longo que promove relacionamentos duradouros com os clientes e impulsiona o crescimento global sustentável.

"Nosso objetivo nunca foi ser a maior corretora, apenas a melhor. No entanto, quando grandes pessoas atendem clientes de forma apaixonada e consistente e superam as expectativas, o crescimento orgânico e a escala global significativa são inevitáveis ", continuou Lockton.

Outras áreas notáveis de investimento e aumento de capacidades incluem a construção contínua de conhecimentos tributários, contenciosos e de propriedade intelectual dentro da prática de Responsabilidade de Transações da Lockton. Lockton também fez investimentos significativos em práticas emergentes e especializadas, incluindo riscos tecnológicos, marítimos e cibernéticos. A plataforma de análise proprietária da Lockton Reinsurance, SAGE™, recebeu uma patente no ano fiscal de 2024, destacando o compromisso da Lockton em fornecer serviços verdadeiramente diferenciados e inovadores aos seus clientes.

"Olhando para o ano fiscal de 2025 e além, a Lockton continua bem posicionada para cumprir seu legado de forte crescimento orgânico de receita. É importante ressaltar que a Lockton mantém uma estrutura de capital conservadora e para todos os climas que nos permitirá continuar investindo em nosso pessoal e em nossos clientes. Continuaremos a investir em talentos líderes do setor e continuaremos a desenvolver nosso conjunto de recursos e conhecimentos que oferecemos aos nossos clientes ", concluiu Lockton.

A cultura premiada da Lockton é reconhecida em todo o mundo, incluindo ser certificada como um Great Place to Work na Austrália e no México, ser premiada com a mais alta honraria pela b-Heard no Reino Unido e ser reconhecida entre os Melhores Lugares para Trabalhar em Seguros por 15 anos consecutivos e como uma Empresa Melhor Administrada dos EUA por quatro anos consecutivos, ganhando uma distinção Gold Award.

