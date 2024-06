Lockton vykazuje za fiškálny rok 2024 konsolidované globálne výnosy vo výške viac ako 3,5 miliardy USD a organický rast výnosov o 14 %

KANSAS CITY, Missouri, 25. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Lockton, Inc., najväčší nezávislý a súkromný sprostredkovateľ poistenia na svete, vykázala za fiškálny rok končiaci 30. apríla 2024 globálne výnosy vo výške 3,55 miliardy USD v porovnaní s 3,09 miliardami USD v predchádzajúcom fiškálnom roku. Ako uvádzame nižšie, rast výnosov spoločnosti Lockton poháňala rastúca výkonnosť vo všetkých obchodných segmentoch a geografických oblastiach. Výsledky spoločnosti Lockton v oblasti súvislého rastu podporuje solídna a opakujúca sa 96 % miera udržania klientov.

Konsolidované globálne výnosy fiškálneho roku 2024 vzrástli o 15 % na 3,55 miliardy USD vďaka 14 % organickému rastu výnosov. Fiškálny rok 2024 bol už štvrtým po sebe, kedy globálne výnosy organicky rástli v dvojciferných číslach a piatym rokom organického rastu výnosov CAGR vo výške 15 %.

Operácie v USA vykázali v predchádzajúcom roku výnosy vo výške 2,43 miliardy USD a nárast o 11 %, čo je šiesty po sebe idúci rok dvojciferného rastu výnosov a pôsobivý piaty rok organického rastu výnosov CAGR vo výške 13 %.

vykázali v predchádzajúcom roku výnosy vo výške 2,43 miliardy USD a nárast o 11 %, čo je šiesty po sebe idúci rok dvojciferného rastu výnosov a pôsobivý piaty rok organického rastu výnosov CAGR vo výške 13 %. Medzinárodná činnosť spoločnosti Lockton dosiahla v porovnaní s predchádzajúcim rokom výnosy vo výške 926 miliónov USD a nárast o 24 %, čím prekročila svoj 5-ročný organický rast výnosov CAGR vo výške 16 %.

Globálna činnosť spoločnosti Lockton Re nadviazala na svoj pôsobivý rast a v porovnaní s predchádzajúcim rokom výnosy vzrástli o 35 %.

„Náš diferencovaný obchodný model a neustále investície do služieb, inovácií a špičkových talentov prinášajú našim ľuďom najlepší organický rast výnosov a príležitosti vo svojej triede," povedal Ron Lockton, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. „Náš model súkromného vlastníctva nám umožňuje sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité: našich klientov a našich ľudí, vďaka čomu je Lockton tým najlepším miestom na prácu aj poskytovanie služieb klientom."

Generačný pohľad spoločnosti Lockton na podnikanie umožňuje dlhší investičný cyklus, ktorý podporuje trvalé vzťahy s klientmi a udržateľný globálny rast.

„Naším cieľom nikdy nebolo byť najväčším sprostredkovateľom, skôr tým najlepším. Keď však skvelí ľudia vášnivo a dôsledne slúžia klientom a prekonávajú ich očakávania, je nevyhnutný aj organický rast a významný globálny rozsah," pokračoval Ron Lockton.

K ďalším významným oblastiam investícií a rozšírených schopností patrí neustále zvyšovanie odborných znalostí v oblasti daní, súdnych sporov a duševného vlastníctva v rámci praxe spoločnosti Lockton v oblasti transakčných záväzkov. Spoločnosť Lockton tiež významne investovala do inovatívnych a špecializovaných postupov vrátane technológií, námorných a kybernetických rizík. Vlastná analytická platforma spoločnosti Lockton Reinsurance, SAGE™, získala patent vo fiškálnom roku 2024, čo zdôrazňuje odhodlanie spoločnosti Lockton poskytovať svojim klientom služby, ktoré sú šité na mieru a inovatívne.

„Pokiaľ ide o fiškálny rok 2025 a ďalšie roky, zachováva si Lockton dobrú pozíciu na to, aby pokračoval vo svojom dedičstve silného organického rastu výnosov. Dôležité je, že spoločnosť Lockton si udržiava konzervatívnu kapitálovú štruktúru vhodnú do každého počasia, ktorá nám umožní naďalej investovať do našich ľudí a klientov. Budeme pokračovať v investíciách do špičkových talentov a rozvíjať svoju sadu schopností a odborných znalostí, ktoré ponúkame klientom," uzavrel Ron Lockton.

Oceňovaná kultúra spoločnosti Lockton je uznávaná po celom svete, získala osvedčenie ako skvelé pracovisko v Austrálii a Mexiku, najvyššie ocenenie od spoločnosti b-Heard v Spojenom kráľovstve a uznanie medzi najlepšími pracoviskami v poisťovníctve súvisle po dobu 15 rokov aj titul najlepšie riadenej spoločnosti v USA štyri po sebe nasledujúce roky, čím si vyslúžila ocenenie Gold Award.

Hodnota, ktorou sa Lockton líši od ostatných, ju zároveň robí lepšou: nezávislosť. Súkromné vlastníctvo spoločnosti Lockton umožňuje svojim 11 700+ spolupracovníkom, ktorí podnikajú vo viac ako 140 krajinách, zameriavať sa výlučne na riziká klientov, poistenie a potreby ľudí. S odbornými znalosťami, ktoré majú dosah po celom svete, prináša Lockton hlboké porozumenie potrebné na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov. Viac informácií nájdete na stránke www.lockton.com

