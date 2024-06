W roku podatkowym 2024 r. Lockton odnotowuje skonsolidowane globalne przychody na poziomie ponad 3,5 mld USD i organiczny wzrost przychodów rzędu 14%

KANSAS CITY, stan Missouri, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Lockton, Inc., największy na świecie niezależny broker ubezpieczeniowy będący spółką prywatną, ogłosił globalne przychody za rok podatkowy zakończony 30 kwietnia 2024 r. na poziomie 3,55 mld USD w porównaniu do 3,09 mld USD w poprzednim roku podatkowym. Jak podkreślono poniżej, wzrost przychodów spółki Lockton wynikał ze stale wzmacniającej się pozycji spółki we wszystkich segmentach działalności i lokalizacjach. Zaznaczający się w historii spółki Lockton stabilny wzrost jest poparty solidnym i utrzymującym się na stale wysokim poziomie wskaźnikiem utrzymania klientów, który wynosi 96%.

Główne dane:

W roku podatkowym 2024 skonsolidowane globalne przychody wzrosły o 15% do 3,55 mld USD, przy organicznym wzroście przychodów rzędu 14%. Rok podatkowy 2024 był czwartym z rzędu rokiem, w którym odnotowano dwucyfrowy organiczny wzrost przychodów i 5-letnią złożoną stopę wzrostu rocznego (CAGR) organicznego przychodu na poziomie 15%.

Działalność Lockton w USA odnotowała przychody w wysokości 2,43 mld USD i 11-procentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to szósty rok z kolei z dwucyfrowym wzrostem przychodów i imponującym poziomem 5-letniej CAGR organicznego przychodu wynoszącym 13%.

W ramach działalności międzynarodowej spółka uzyskała przychód 926 mln USD i wzrost o 24% w stosunku do roku poprzedniego, przekraczając 5-letnią CAGR organicznego przychodu wynoszącą 16%.

Globalna działalność Lockton Re nadal odnotowuje imponujący wzrost - jej przychody w poprzednim roku zwiększyły się o 35%.

„Zróżnicowany model biznesowy i stałe inwestycje w obsługę, innowacje i najwybitniejszych pracowników w branży stale zapewniają najwyższej klasy organiczny wzrost przychodów i możliwości dla naszego zespołu - powiedział Ron Lockton, dyrektor generalny i prezes spółki. - Model oparty na własności prywatnej pozwala nam nadać priorytet najważniejszym dla nas osobom - klientom i pracownikom, sprawiając, że Lockton jest najlepszym miejscem do pracy i dla klientów".

Pokoleniowe spojrzenie spółki Lockton na prowadzenie działalności pozwala na wydłużenie okresu inwestycyjnego, które sprzyja długotrwałym relacjom z klientami i napędza zrównoważony wzrost globalny.

„Naszym celem nigdy nie było zostanie największym, ale najlepszym brokerem ubezpieczeniowym. Kiedy świetni pracownicy z pasją i konsekwencją przekraczają oczekiwania klientów, organiczny wzrost i osiągnięcie znaczącej skali globalnej działalności są nieuniknione" - dodał Lockton.

Do pozostałych wartych wspomnienia obszarów inwestycji i zwiększonych możliwości należy stały rozwój doświadczenia w zakresie podatków, obsługi prawnej spraw sądowych i własności intelektualnej w ramach działu Lockton zajmującego się odpowiedzialnością transakcyjną. Spółka Lockton poczyniła również znaczne inwestycje w nowe i specjalistyczne działy: technologiczny, morski i do spraw ryzyka cybernetycznego. Stworzona przez Lockton Reinsurance platforma analityczna SAGE™ w roku podatkowym 2024 uzyskała patent, zwracając uwagę na dbałość spółki Lockton o dostarczanie klientom prawdziwie zróżnicowanych i innowacyjnych usług.

„W perspektywie roku 2025 i dalszych spółka Lockton jest dobrze przygotowana do wypełniania swojego pokoleniowego zobowiązania do silnego organicznego wzrostu przychodów. Co istotne, Lockton utrzymuje ostrożną, dostosowaną do zmiennych warunków strukturę kapitałową, która umożliwi nam kontynuację inwestycji w pracowników i klientów. Będziemy nadal inwestować w najlepsze talenty w branży i rozwijać możliwości i wiedzę specjalistyczną oferowaną klientom" - dodał Lockton.

Wielokrotnie doceniona kultura spółki Lockton cieszy się renomą na całym świecie - otrzymała między innymi nagrodę Great Place to Work (świetne miejsce pracy) w Australii i Meksyku, uzyskała najwyższe wyróżnienie b-Heard w Wielkiej Brytanii i przez 15 lat z rzędu zajmuje miejsce wśród najlepszych pracodawców w branży ubezpieczeniowej oraz od czterech kolejnych lat znajduje się na liście najlepiej zarządzanych firm amerykańskich, co doprowadziło do przyznania spółce wyróżnienia Gold Award.

Lockton

To, co wyróżnia Lockton - niezależność - stanowi również jej przewagę. Prywatna własność Lockton umożliwia ponad 11 700 współpracownikom prowadzącym działalność w ponad 140 krajach skupienie się wyłącznie na ryzyku, ubezpieczeniach i potrzebach klientów. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lockton.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg