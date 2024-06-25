Консолидированный доход Lockton в 2024 фин. г. превысил 3,5 млрд долл. США (рост 14 %) | Lockton сообщает о консолидированном глобальном доходе в 2024 финансовом году в размере более 3,5 млрд долларов США и органическом росте дохода на 14 %

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Lockton

Jun 25, 2024, 08:00 ET

КАНЗАС-СИТИ, штат Миссури, 25 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Lockton, Inc., крупнейший в мире независимый частный страховой брокер, сообщила о глобальном доходе за финансовый год, закончившийся 30 апреля 2024 года, 3,55 млрд долларов. Для сравнения в прошлом финансовом году доход компании составил 3,09 млрд долларов. Как показано ниже, рост дохода компании Lockton был обусловлен сохраняемыми компанией хорошими показателями во всех сегментах бизнеса и регионах. История стабильного роста компании Lockton подкрепляется устойчивыми и неизменными показателями удержания клиентов на уровне 96 %.

Основные показатели:

  • Консолидированный глобальный доход компании в 2024 финансовом году увеличился на 15 % до 3,55 млрд долларов США за счет органического роста дохода на 14 %. 2024 финансовый год стал для компании четвертым подряд годом двузначного органического роста глобального дохода и обеспечил органический совокупный годовой темп роста (СГТР) дохода за 5 лет на уровне 15 %.
  • Подразделения компании в США сообщили о доходе в размере 2,43 млрд долларов и росте на 11 % по сравнению с предыдущим годом, шестом подряд годе двузначного роста дохода и впечатляющем органическом совокупном годовом темпе роста (СГТР) дохода за 5 лет на уровне 13 %.
  • Зарубежная деятельность компании Lockton принесла доход в размере 926 млн долларов США (рост по сравнению с предыдущим годом составил 24 %), значение органического СГТР дохода за 5 лет — 16 %.
  • Рост глобальной деятельности платформы Lockton Re оставался впечатляющим и обеспечил увеличение дохода на 35 % по сравнению с предыдущим годом.

«Наша дифференцированная бизнес-модель и постоянные инвестиции в услуги, инновации и лучших специалистов отрасли продолжают обеспечивать самый высокий в своем классе органический рост дохода и самые большие возможности для сотрудников, — сказал Рон Локтон (Ron Lockton), генеральный директор и председатель. — Наша модель частной собственности позволяет нам отдавать приоритет тому, что действительно важно: нашим клиентам и сотрудникам, что делает Lockton лучшим местом работы и обслуживания клиентов».

Взгляд Lockton на бизнес с учетом поколений удлиняет инвестиционный цикл, что способствует долгосрочности отношений с клиентами и стимулирует устойчивый глобальный рост.

«Мы никогда не стремились стать самым крупным брокером, просто лучшим. Однако, когда прекрасные люди страстно и последовательно обслуживают клиентов и превосходят ожидания, органический рост и значительный глобальный масштаб неизбежны», — продолжил г-н Локтон.

В числе других заметных направлений для инвестиций и расширенных возможностей можно назвать непрерывное накопление знаний в области налогообложения, судебных разбирательств и интеллектуальной собственности в рамках практики Lockton в области ответственности в связи со слияниями и поглощениями. Lockton также делает значительные инвестиции в новые и специализированные направления, включая риски, связанные с технологиями, морскими перевозками и кибербезопасностью. Собственная аналитическая платформа компании Lockton Reinsurance, SAGE™, получила патент в 2024 финансовом году, что подчеркивает приверженность Lockton предоставлению клиентам действительно дифференцированных и инновационных услуг.

«Заглядывая в 2025 финансовый год и далее, Lockton сохраняет хорошие возможности для реализации своего наследия сильного органического роста дохода. Важно отметить, что Lockton сохраняет консервативную, устойчивую при любых экономических условиях структуру капитала, которая позволит нам продолжать инвестировать в наших сотрудников и клиентов. Мы продолжим инвестировать в лучших специалистов отрасли и развивать совокупность наших возможностей и опыта, которые мы предлагаем нашим клиентам», — заключил г-н Локтон.

Выдающаяся культура Lockton признана во всем мире, в том числе компания сертифицирована как отличное место работы в Австралии и Мексике, удостоена высшей награды b-Heard в Великобритании и признавалась одним из лучших мест работы в страховании в течение 15 лет подряд и лучше всего управляемой компанией США в течение четырех лет подряд, заслужив Золотую награду.

О компании Lockton

Отличительная особенность Lockton, которая делает нас лучше, — это независимость. Lockton как частная компания позволяет более чем 11 700 партнерам, ведущим бизнес в более чем 140 странах, сосредоточиться исключительно на рисках, страховании и потребностях клиентов. Наличие опыта по всему миру позволяет Lockton глубоко понимать, что необходимо для достижения замечательных результатов. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.lockton.com

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg 

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