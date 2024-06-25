تقارير Lockton تعلن عن إيرادات عالمية موحدة تزيد عن 3.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2024 ونمو في الإيرادات العضوية بنسبة 14%

كانساس سيتي، ميزوري، 25 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lockton، أكبر شركة وساطة تأمين مستقلة وخاصة في العالم، عن إيرادات عالمية بلغت 3.55 مليار دولار أمريكي للسنة المالية التي انتهت في 30 أبريل 2024، مقارنة بـ 3.09 مليار دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. كما هو موضح أدناه، كان نمو إيرادات Lockton مدفوعًا بقوة مستمرة في جميع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية. يتم دعم سجل Lockton في تحقيق النمو المستمر من خلال معدل الاحتفاظ بالعملاء القوي والمتكرر بنسبة 96٪.

النقاط الرئيسية:

زادت الإيرادات العالمية الموحدة للسنة المالية 2024 بنسبة 15٪ إلى 3.55 مليار دولار أمريكي مدفوعة بنمو الإيرادات العضوية بنسبة 14٪. تمثل السنة المالية 2024 السنة الرابعة على التوالي التي تشهد نموًا مزدوجًا في الإيرادات العالمية العضوية ومعدل نمو سنوي إجمالي للإيرادات العضوية لمدة 5 سنوات يبلغ 15%.

أعلنت العمليات الأمريكية عن إيرادات بلغت 2.43 مليار دولار ونمو بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق، وهو العام السادس على التوالي من نمو الإيرادات المكون من رقمين ومعدل نمو سنوي مركب مذهل على مدار 5 سنوات بنسبة 13%.

حققت عمليات Lockton الدولية إيرادات بلغت 926 مليون دولار ونمو بنسبة 24٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي المركب لإيراداتها العضوية لمدة 5 سنوات بنسبة 16%.

استمرت العمليات العالمية لشركة Lockton Re في نموها المذهل وحققت نموًا في الإيرادات بنسبة 35٪ مقارنة بالعام السابق.

قال Ron Lockton، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة: "إن نموذج أعمالنا المتميز والاستثمار المستمر في الخدمة والابتكار والمواهب الرائدة في الصناعة يستمر في تحقيق أفضل نمو في الإيرادات العضوية والفرص لموظفينا". "يمكّننا نموذج ملكيتنا الخاصة من إعطاء الأولوية لما هو مهم حقًا: عملائنا وموظفينا، مما يجعل Lockton أفضل مكان للعمل وخدمة العملاء".

تسمح رؤية Lockton للأعمال عبر الأجيال بدورة استثمارية أطول تعزز علاقات العملاء الدائمة وتدفع النمو العالمي المستدام.

"لم يكن هدفنا أبدًا أن نكون أكبر وسيط، بل الأفضل فقط. ومع ذلك، عندما يخدم الأشخاص العظماء العملاء بشغف واستمرار ويتجاوزون التوقعات، فإن النمو العضوي والنطاق العالمي الكبير أمر لا مفر منه" حسب تصريحات Lockton.

تشمل المجالات البارزة الأخرى للاستثمار والقدرات المتزايدة الاستمرار في تطوير الخبرة في مجال الضرائب والتقاضي والملكية الفكرية ضمن ممارسة مسؤولية المعاملات في Lockton. قامت شركة Lockton أيضًا باستثمارات كبيرة في الممارسات الناشئة والمتخصصة، بما في ذلك التكنولوجيا والمخاطر البحرية والسيبرانية. حصلت منصة التحليلات الملكية لشركة Lockton Reinsurance SAGETM، على براءة اختراع في السنة المالية 2024، مما يسلط الضوء على التزام Lockton بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة حقًا لعملائها.

"بالنظر إلى المستقبل في العام المالي 2025 وما بعده، تظل Lockton في وضع جيد يمكنها من تحقيق إرثها المتمثل في نمو الإيرادات العضوية القوية. والأهم من ذلك، أن Lockton تحتفظ بهيكل رأس المال المحافظ والمناسب لجميع الظروف، مما يسمح لنا بمواصلة الاستثمار في موظفينا وعملائنا. سنواصل الاستثمار في المواهب الرائدة في الصناعة وسنواصل تطوير مجموعة القدرات والخبرات التي نقدمها لعملائنا"، وكان ذلك ختام حديث Lockton.

يتم التعرف على ثقافة Lockton الحائزة على الجوائز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اعتمادها كمكان رائع للعمل في أستراليا والمكسيك، ومنحها أعلى وسام من قبل b-Heard في المملكة المتحدة، والاعتراف بها من بين أفضل الأماكن للعمل في التأمين لمدة 15 عامًا على التوالي وحصولها على لقب أفضل شركة مُدارة في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات متتالية، وحصولها على جائزة التميز الذهبية.

نبذة عن Lockton

ما يجعل Lockton متميزة هو أيضا ما يجعلنا أفضل: الاستقلال. تُمكِّن الملكية الخاصة لـ Lockton أكثر من 11700 شريك لها من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 140 دولة للتركيز فقط على مخاطر العملاء والتأمين واحتياجات الأشخاص. بفضل الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، توفر Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج رائعة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني .www.lockton.com