Společnost Lockton hlásí za fiskální rok 2024 konsolidované celosvětové tržby ve výši více než 3,5 miliardy dolarů a organický růst tržeb o 14 %

KANSAS CITY, Mo., 25. června 2024 /PRNewswire/ -- Největší světová nezávislá a soukromá pojišťovací makléřská společnost Lockton, Inc. vykázala za svůj fiskální rok končící 30. dubna 2024 celosvětové tržby ve výši 3,55 miliardy dolarů (oproti 3,09 miliardy dolarů v předchozím fiskálním roce). Jak je uvedeno níže, růst příjmů společnosti Lockton byl výsledkem dalšího posilování ve všech obchodních segmentech a geografických oblastech. Tradice konzistentního růstu společnosti Lockton se přitom opírá o solidní a stálou 96% míru retence klientů.

Klíčové body:

Konsolidované celosvětové příjmy za fiskální rok 2024 vzrostly díky 14% organickému růstu tržeb o 15 % na 3,55 miliardy USD. Fiskální rok 2024 přinesl čtvrtý následný rok ve znamení dvouciferného organického růstu globálních výnosů a pětileté organické složené roční míry růstu (CAGR) tržeb ve výši 15 %.

Americká divize společnosti vykázala tržby ve výši 2,43 miliardy dolarů s 11% nárůstem oproti předchozímu roku, což představuje šestý následný rok dvouciferného růstu tržeb a působivou pětiletou organickou CAGR tržeb ve výši 13 %.

Mezinárodní operace společnosti Lockton dosáhly příjmů ve výši 926 milionů USD a 24% růstu oproti předchozímu roku, čímž překonaly pětiletou organickou CAGR tržeb ve výši 16 %.

Globální operace společnosti Lockton Re pokračovaly v působivém růstu a oproti předchozímu roku zaznamenaly 35% nárůst tržeb.

„Náš diferencovaný obchodní model a soustavné investice do služeb, inovací a špičkových talentů v oboru přinášejí i nadále nejlepší organický růst tržeb ve své třídě a příležitosti pro naše zaměstnance," řekl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ron Lockton. „Díky našemu modelu soukromého vlastnictví můžeme klást důraz na to, co je skutečně důležité – na naše klienty a zaměstnance – a vytvářet tak ze společnosti Lockton to nejlepší místo pro práci a služby klientům."

Generační perspektiva podnikání umožňuje společnosti Lockton delší investiční cyklus, který podporuje trvalé vztahy s klienty a stimuluje udržitelný globální růst.

„Nikdy jsme nechtěli být největším makléřem, jen tím nejlepším. Když však skvělí lidé nadšeně a vytrvale pracují pro své klienty a překonávají jejich očekávání, je organický růst a významný globální dosah nevyhnutelný," pokračoval Lockton.

Další pozoruhodné oblasti investic a rozšiřování kapacit společnosti zahrnují kontinuální budování odborných znalostí v oblasti daní, soudních sporů a duševního vlastnictví v rámci praxe společnosti Lockton v oblasti transakčních závazků. Společnost Lockton dále významně investovala do nově vznikajících a specializovaných praxí, včetně technologických, námořních a kybernetických rizik. Závazek společnosti Lockton poskytovat svým klientům skutečně diferencované a inovativní služby potvrzuje také úspěch vlastní analytické platformy společnosti Lockton Reinsurance SAGE™, která v roce 2024 obdržela patent.

„Co se týče výhledu do fiskálního roku 2025 a dále, společnost Lockton zůstává i nadále dobře situována k naplňování své tradice silného organického růstu tržeb. Důležité je, že si společnost zachovává konzervativní a odolnou kapitálovou strukturu, která nám umožní dále investovat do našich zaměstnanců a klientů. Také v budoucnu hodláme investovat do špičkových talentů v oboru a pokračovat v rozvíjení komplexu schopností a odborných znalostí, které našim klientům nabízíme," uzavřel Lockton.

Oceňovaná kultura společnosti Lockton si vysloužila uznání po celém světě – v Austrálii a Mexiku získala certifikát Great Place to Work (Vynikající pracoviště), ve Velké Británii jí bylo uděleno nejvyšší ocenění b-Heard, patnáct let po sobě byla zařazena mezi nejlepší místa pro práci v pojišťovnictví (Best Places to Work in Insurance) a čtyři roky po sobě mezi nejlépe řízené společnosti v USA (U.S. Best Managed Company), což jí vyneslo ocenění Gold Award.

O společnosti Lockton

Nejvýraznějším a zároveň nejpřínosnějším rysem společnosti Lockton je její nezávislost. Díky tomu, že je společnost Lockton v soukromém vlastnictví, se jejích více než 11.700 spolupracovníků, aktivních ve více než 140 zemích, může soustředit výhradně na potřeby klientů v oblasti rizik, pojištění a pracovních sil. Její odborné znalosti a globální zkušenosti jí umožňují dokonale porozumět klientům a dosáhnout tak pozoruhodných výsledků. Další informace najdete na stránkách www.lockton.com.

