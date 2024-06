Lockton 報告 2024 會計年度合併全球收入超過 35 億美元，有機收入增長 14%

密蘇里州堪薩斯城2024年6月25日 /美通社/ -- 全球最大的獨立私人保險經紀公司 Lockton, Inc.,報告截至 2024 年 4 月 30 日止財政年度的全球收入為 35.5 億美元,而上一個財政年度的全球收入為 30.9 億美元。如下所述,Lockton 的收入增長,由所有業務部門和地區的持續實力所帶動。Lockton 持續增長的良好記錄,得益於其穩固且經常性的 96% 的客戶保留率。

主要焦點:

由有機收入增長 14% 的推動,2024 財政年度合併全球收入增長 15% 至 35.5 億美元。2024 財政年度是全球有機收入連續第四年實現兩位數增長,五年有機收入年複合年增長率 (CAGR) 達到 15%。

美國業務收入為 24.3 億美元,比上年增長 11%,連續第六年實現兩位數收入增長,5 年有機收入年複合年增長率達到 13%,讓人印象深刻。

Lockton 的國際業務收入達 9.26 億美元,比上年增長 24%,超過其 5 年有機收入複合年增長率 16%。

Lockton Re 的全球業務繼續取得令人矚目的增長,收入比上年增長 35%。

「我們的差異化業務模式以及在服務、創新和業界領先人才方面的持續投資,繼續為員工帶來一流的有機收入增長和機遇,」行政總裁兼董事長 Ron Lockton 表示:「我們的私人擁有模式,使我們能夠優先考慮重中之重:我們的客戶與員工,使 Lockton 成為工作和服務客戶的最佳地方。」

Lockton 對業務的代際觀點使投資周期更長,從而促進持久的客戶關係,推動全球可持續增長。

「我們的目標從來不是成為最大型的經紀商,只是最好的的經紀商。然而,當出色員工始終如一地熱心服務客戶並超越客戶期望,出現有機增長和顯著的全球規模,也是情理中事。」Lockton 繼續說。

其他值得留意的投資領域和實力提升,還包括在 Lockton 的交易責任業務中繼續加強稅務、訴訟和知識產權方面的專業知識。Lockton 還在新興和專業的實踐方面進行了大量投資,包括科技、海洋和網絡風險。Lockton Reinsurance 的專有分析平台 SAGE™ 於 2024 財年獲得專利,彰顯了 Lockton 為客戶提供真正與眾不同的創新服務的承諾。

「展望 2025 財政年度及以後,Lockton 將繼續保持強勁的有機收入增長。重要的是,Lockton 維持一個保守、全天候的資本結構,使我們能夠繼續投資於我們的員工與客戶。我們將繼續在業界的一流人才身上投資,並繼續開拓我們為客戶提供的一整套能力和專業知識。」Lockton 總結道。

洛克頓屢獲殊榮的文化獲得全球廣泛認可,包括在澳洲和墨西哥獲認證為「最佳工作場所」(Great Place to Work)、在英國獲 b-Heard 頒授最高榮譽、連續 15 年獲選為「保險業界最佳工作場所」(Best Places to Work in Insurance),以及連續 4 年獲選為 「管理最佳的美國公司」(U.S. Best Managed Company) 並榮獲金獎。

Lockton 簡介

Lockton 之所以與眾不同,以及更出類拔萃的原因在於:獨立自主。Lockton 的私人擁有權,使其在 140 多個國家/地區開展業務的 11,700 多名合作夥伴,能夠專注於客戶的風險、保險和人員需求。Lockton 藉著覆蓋全球的專業知識,提供實現卓越業績所需的深刻洞察力。有關更多資訊,請瀏覽 www.lockton.com

