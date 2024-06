Lockton informa ingresos globales consolidados para el año fiscal 2024 de más de 3.500 millones de dólares

Lockton annonce pour l'exercice 2024 un chiffre d'affaires mondial consolidé de plus de 3,5 milliards de dollars et une croissance organique du chiffre d'affaires de 14 %.

Lockton, Inc, le plus grand courtier d'assurance indépendant et privé au monde, a déclaré un revenu mondial de 3,55 milliards de dollars pour son...