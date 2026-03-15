Lucid detalha a vindoura plataforma Midsize e anuncia novas fontes de receita recorrente, delineando um caminho disciplinado para alcançar escala lucrativa

Na Investor Day da Lucid em Nova York, a empresa apresentou os principais elementos técnicos e estratégicos de sua vindoura plataforma Midsize e revelou sua unidade de tração elétrica de última geração, Atlas. A Lucid também apresentou uma prévia das atualizações planejadas de software e tecnologia, incluindo um assistente de IA integrado e seu roteiro de autonomia, além de reforçar sua estratégia de monetizar software e serviços à medida que expande sua escala.

A Lucid também destacou o avanço contínuo de sua relação estratégica com a Uber, enquanto as empresas finalizam um acordo para implantar veículos da plataforma Midsize da Lucid em escala semelhante ao programa de robô-táxi Gravity, com a intenção de aumentar ao longo do tempo.

Esses anúncios em conjunto representam uma evolução decisiva para a Lucid, à medida que a empresa aproveita sua liderança tecnológica e sua abordagem de eficiência radical para fortalecer a execução no curto prazo e acelerar o caminho rumo à lucratividade e à geração de fluxo de caixa livre.

"A Lucid já comprovou suas capacidades por meio de liderança em tecnologia e produto", disse Marc Winterhoff, CEO interino da Lucid. "Hoje, estamos mantendo intacto o mesmo DNA de produto e tecnologia da Lucid, enquanto aplicamos maior escala, eficiência de capital e disciplina de custos, além de uma redução material nos custos, para viabilizar um grande negócio com um caminho claro e confiável rumo à lucratividade e fluxo de caixa livre, sustentado pelo que estamos executando agora e pelo que estamos construindo para o futuro."

"Consideramos a Lucid uma parceira estratégica fundamental enquanto continuamos a implantar rapidamente veículos autônomos em todo o mundo", disse Dara Khosrowshahi, CEO da Uber. "A eficiência incomparável da Lucid, as arquiteturas de veículos preparadas para autonomia e a abordagem centrada no cliente nos dão confiança em nossa capacidade de oferecer mobilidade autônoma juntos em escala global."

A Lucid também apresentou o Lunar, um conceito de robô-táxi de dois lugares desenvolvido especificamente com base na plataforma Midsize, projetado para maximizar eficiência, utilização e economia operacional ao longo de sua vida útil. Embora ainda esteja na fase de conceito, o Lunar destaca o potencial da plataforma Midsize da empresa para dar suporte a futuras aplicações autônomas e comerciais.

Traçando um caminho para a lucratividade: construído sobre a execução de curto prazo e crescimento escalável

A Lucid enfatizou que sua estratégia está ancorada na execução de curto prazo. Em 2026, a empresa está focada em ampliar ainda mais a escala da Lucid Gravity, expandir seu alcance comercial global, avançar em ofertas e serviços de software, acelerar iniciativas de redução de custos materiais e eficiência de fabricação, enquanto mantém uma disciplina rigorosa na alocação de capital para encurtar o caminho rumo ao fluxo de caixa livre positivo.

A Lucid delineou os principais fatores que sustentam essa transição: i) escala da plataforma Midsize para aumentar expressivamente o mercado endereçável e a absorção de custos fixos; ii) eficiência radical em engenharia e fabricação para reduzir a lista de materiais, incluindo a bateria, mão de obra e intensidade de capital; iii) receita diversificada, incluindo software, serviços, licenciamento de plataforma, parcerias em robô-táxis e autonomia; e iv) parcerias eficientes em capital, especialmente em robô-táxis e licenciamento de plataforma.

"Agora, a liderança tecnológica da Lucid está totalmente alinhada a um modelo de negócios projetado para escala", disse Taoufiq Boussaid, CFO da Lucid. "Embora a plataforma Midsize melhore fundamentalmente a economia por unidade no médio prazo, o progresso de curto prazo é impulsionado pela expansão da Gravity, pela disciplina na alocação de capital e por fontes de receita diversificadas que aceleram nosso caminho rumo à lucratividade sustentável e ao fluxo de caixa livre positivo."

Lucid Cosmos e Lucid Earth expandem o tema "Compromise Nothing" para segmentos premium de alto volume

A nova plataforma Midsize da Lucid foi projetada do zero para oferecer veículos líderes de segmento a um preço mais acessível, começando abaixo de US$ 50.000, enquanto mantém a autonomia, eficiência, desempenho e prazer de condução que definem a marca Lucid.

O Lucid Cosmos é um SUV projetado para clientes que buscam eficiência excepcional, espaço e desempenho. O Lucid Earth é um SUV que estende a dinâmica de condução e a eficiência características da empresa em um produto feito para atrair aqueles com um espírito ainda mais aventureiro. A Lucid compartilhará mais detalhes sobre um terceiro modelo de consumo da Midsize posteriormente.

"Com a Midsize, nós não comprometemos o que torna a Lucid especial, nós a projetamos para escalar", disse Derek Jenkins, vice-presidente sênior de Design e Marca da Lucid. "Esses veículos oferecem um design inconfundível da Lucid e características de condução marcantes, adotando uma abordagem radicalmente mais simples e eficiente para fabricação e custos."

A plataforma Midsize estende a liderança em eficiência enquanto reduz custos

A Lucid enfatizou que a eficiência continua sendo o principal diferencial da empresa, não apenas como um benefício para o cliente, como também uma vantagem estrutural de negócios. A eficiência líder mundial do setor permite alcançar a autonomia necessária com pacotes de bateria muito menores, uma vantagem crítica, já que eles representam aproximadamente 30–40% do custo de um veículo elétrico.

"Nosso domínio em eficiência se traduz diretamente em liderança de custos com a nossa plataforma Midsize", disse Emad Dlala, vice-presidente sênior de Engenharia e Software da Lucid. "Baterias menores, menos peças e integração mais estreita significam menor custo, melhor desempenho e uma experiência superior para o cliente, tudo ao mesmo tempo."

No coração da plataforma Midsize está o Atlas, a nova unidade de propulsão elétrica da Lucid. O Atlas avança a abordagem integrada de eficiência da Lucid por meio de um design menor, mais leve e mais simples, apresentando carcaças e suportes idênticos na dianteira e na traseira para melhorar a escala de fabricação e a eficiência de custos.

A Lucid também destacou sua filosofia de design radicalmente simplificada para fabricação, incluindo, como exemplo, a eliminação dos frisos tradicionais na linha de cintura das portas, reduzindo a quantidade de peças, o tempo de montagem e o custo, criando um design externo mais limpo e elegante.

"Projetando todo o veículo como um sistema integrado, a Lucid elevou o padrão para os veículos elétricos", disse Winterhoff. "Com a Midsize, essa mesma abordagem entrega produtos de liderança em sua categoria e um modelo de negócios escalável e lucrativo, que posiciona nossos veículos para competir e vencer contra alternativas movidas a combustão em larga escala."

Sobre o Lucid Group

O Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) é uma empresa de tecnologia que cria experiências de mobilidade excepcionais por meio da inovação para conduzir o mundo adiante. Baseados na tecnologia proprietária da Lucid e em arquiteturas de veículos definidos por software, a linha de veículos premiados da empresa traz a abordagem "Compromise Nothing™" da Lucid para os segmentos premium do mercado automotivo global. A Lucid projeta e desenvolve seus produtos internamente e os fabrica em suas instalações verticalmente integradas no Arizona e na Arábia Saudita, possibilitando inovação contínua em veículos, software e recursos avançados de assistência ao motorista, já preparados para autonomia.

Declarações prospectivas

Esta comunicação inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estimar", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "deverá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "buscar", "almejar", "continuar", "poderia", "pode", "talvez", "possível", "potencial", "predizer" ou outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de fatos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre as expectativas da Lucid relacionadas ao momento de alcançar lucratividade de margem bruta e fluxo de caixa livre positivo, avanço da relação estratégica com a Uber, expansão das fontes de receita, desempenho futuro da nova unidade de propulsão Atlas, detalhes e preço inicial dos veículos Midsize, o próximo terceiro modelo Midsize para consumidores, o conceito Lunar robô-táxi e a estratégia da Lucid. Essas declarações baseiam-se em várias premissas, estejam ou não identificadas nesta comunicação, e nas expectativas atuais da administração da Lucid. Essas declarações prospectivas não têm a intenção de servir como, e não devem ser consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma segurança ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir dessas declarações prospectivas. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lucid. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo aqueles fatores discutidos na linguagem de cautela e nos Fatores de Risco em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, nos Relatórios Correntes subsequentes no Formulário 8-K e em outros documentos que a Lucid apresentou ou apresentará à Comissão de Valores Mobiliários. Se qualquer um desses riscos se materializar ou se as premissas da Lucid se mostrarem incorretas, os resultados reais poderão diferir de forma significativa dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que a Lucid atualmente não conhece ou que acredita serem irrelevantes, mas que também poderiam fazer com que os resultados reais diferissem daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Lucid sobre eventos futuros e suas opiniões na data desta comunicação. A Lucid antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes levarão suas avaliações a mudar. No entanto, embora a Lucid possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a empresa especificamente renuncia a qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Lucid em qualquer data posterior à data desta comunicação. Portanto, não se deve depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas.

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FONTE Lucid Group