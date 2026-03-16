Lucid подробно описывает предстоящую платформу Midsize и объявляет о новых повторяющихся потоках доходов, описывая дисциплинированный путь к прибыльному масштабу

На дне инвестора Lucid в Нью-Йорке компания изложила ключевые технические и стратегические элементы своей будущей платформы Midsize и представила свой электропривод Atlas следующего поколения. Компания Lucid также предварительно рассмотрела запланированные обновления программного обеспечения и технологий, включая встроенного помощника по ИИ и дорожную карту автономии, и укрепила свою стратегию монетизации программного обеспечения и услуг по мере его масштабирования.

Компания Lucid также подчеркнула продолжающееся развитие своих стратегических отношений с Uber, поскольку компании завершают соглашение о развертывании транспортных средств на платформе Lucid Midsize в масштабе, аналогичном программе Gravity robotaxi, с намерением со временем увеличиться.

Вместе эти заявления знаменуют собой ключевую эволюцию для Lucid, поскольку компания использует свое технологическое лидерство и радикальный подход к эффективности для укрепления краткосрочной реализации и ускорения своего пути к прибыльности и генерированию свободного денежного потока.

«Компания Lucid уже доказала свои возможности благодаря технологическому и продуктовому лидерству, — сказал Марк Винтерхофф (Marc Winterhoff), испольняющий обязанности генерального директора Lucid. — Сегодня мы сохраняем ту же ДНК продукта и технологии Lucid, применяя при этом повышенный масштаб, эффективность капитала и дисциплину затрат, а также существенно снижая затраты, чтобы обеспечить отличный бизнес с четким и надежным путем к прибыльности и свободному денежному потоку, поддерживаемому тем, что мы выполняем сейчас и что мы строим для будущего».

«Мы рассматриваем Lucid как ключевого стратегического партнера, поскольку мы продолжаем быстро развертывать автономные транспортные средства по всему миру, — сказал Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber. — Непревзойденная эффективность Lucid, автономная архитектура транспортных средств и клиентоориентированный подход дают нам уверенность в нашей способности совместно обеспечивать автономную мобильность в глобальном масштабе».

Компания Lucid также представила Lunar, специально разработанную двухместную концепцию роботизированного такси, основанную на платформе среднего размера, предназначенную для максимизации эффективности, использования и экономии срока службы. Находясь еще на этапе разработки концепции, Lunar подчеркивает потенциал платформы Midsize для поддержки будущих автономных и коммерческих приложений.

Определение пути к прибыльности: построено на краткосрочной реализации и масштабируемом росте

Компания Lucid подчеркнула, что ее стратегия основана на краткосрочном исполнении. В 2026 году компания сосредоточена на дальнейшем масштабировании Lucid Gravity, расширении своего глобального коммерческого охвата, продвижении предложений и услуг программного обеспечения, ускорении инициатив в области материальных затрат и эффективности производства, сохраняя при этом строгую дисциплину распределения капитала, чтобы сократить путь к положительному свободному денежному потоку.

Компания Lucid изложила ключевые рычаги, лежащие в основе этого перехода: i) масштабирование платформы Midsize для значительного увеличения целевого поглощения рынка и фиксированных затрат; ii) радикальная эффективность в проектировании и производстве для сокращения расходов на материалы, включая батарею, рабочую силу и капиталоемкость; iii) диверсифицированный доход, включая программное обеспечение, услуги, лицензирование платформы, партнерские отношения по роботизированному такси и автономию; и (iv) капиталоэффективные партнерские отношения, особенно в области роботизированного такси и лицензирования платформы.

«Технологическое лидерство Lucid теперь полностью соответствует бизнес-модели, разработанной для масштабирования, — сказал Тауфик Буссаид, финансовый директор Lucid. — В то время как платформа Midsize фундаментально улучшает экономику подразделения в среднесрочной перспективе, краткосрочный прогресс обусловлен масштабированием Gravity, дисциплинированным развертыванием капитала и диверсифицированными потоками доходов, которые ускоряют наш путь к устойчивой прибыльности и положительному свободному денежному потоку».

Lucid Cosmos и Lucid Earth расширяют «Отсутствие компромисса» до премиум-сегментов большого объема

Новая платформа Lucid Midsize была разработана с нуля, чтобы поставлять лучшие в своем сегменте автомобили по более доступной цене, начиная с 50 000 долларов, сохраняя при этом дальность, эффективность, производительность и удовольствие от вождения, которые определяют бренд Lucid.

Lucid Cosmos — это внедорожник, предназначенный для клиентов, которые ищут исключительную эффективность, пространство и производительность. Lucid Earth — это внедорожник, который расширяет фирменную динамику и эффективность компании в продукт, чтобы понравиться тем, кто обладает еще более авантюрным духом. Lucid поделится дополнительной информацией о третьей потребительской модели Midsize позже.

«С Midsize мы не пошли на компромисс, что делает Lucid особенной компанией, мы разработали его в масштабе, — сказал Дерек Дженкинс (Derek Jenkins), старший вице-президент по дизайну и бренду Lucid. — Эти транспортные средства обеспечивают безошибочный дизайн Lucid и характеристики вождения, в то же время применяя радикально более простой и эффективный подход к производству и стоимости».

Платформа Midsize расширяет лидерство в эффективности при одновременном снижении затрат

Lucid подчеркивает, что эффективность остается основным отличием компании не только как преимущество для клиентов, но и как структурное преимущество для бизнеса. Ведущая в отрасли мировая эффективность обеспечивает необходимый диапазон со значительно меньшими аккумуляторными батареями, что является критическим преимуществом, поскольку они составляют примерно 30–40% стоимости электромобиля.

«Наше лидерство в эффективности напрямую переходит в лидерство по затратам с нашей платформой среднего размера, - сказал Эмад Длала (Emad Dlala), старший вице-президент по проектированию и программному обеспечению Lucid. — Меньшие батареи, меньшее количество деталей и более тесная интеграция означают более низкую стоимость, лучшую производительность и превосходный опыт работы с клиентами одновременно».

В основе платформы среднего размера лежит Atlas, совершенно новый электропривод Lucid. Atlas продвигает интегрированный подход к эффективности Lucid благодаря меньшему, более легкому и простому дизайну с идентичными передним и задним корпусами и креплениями для улучшения масштаба производства и экономической эффективности.

Lucid также подчеркивает свою радикально упрощенную философию проектирования для производства, включая, в качестве одного из примеров, устранение традиционных молдингов на дверях, сокращение количества деталей, времени сборки и стоимости, а также создание более чистого и гладкого внешнего дизайна.

«Разработав весь автомобиль как единую интегрированную систему, Lucid поднимает планку для электромобилей, — сказал Винтерхофф. — С Midsize этот же подход обеспечивает лучшие в своем классе продукты и масштабируемую прибыльную бизнес-модель, которая позволяет нашим транспортным средствам конкурировать и побеждать в масштабах альтернатив с двигателями внутреннего сгорания».

О компании Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) — технологическая компания, создающая исключительный опыт мобильности благодаря инновациям, чтобы продвигать мир вперед. Построенная на запатентованной технологии Lucid и программно-определяемых архитектурах транспортных средств, линейка отмеченных наградами транспортных средств компании привносит подход Lucid «Compromise Nothing™» в премиальные сегменты мирового автомобильного рынка. Lucid разрабатывает и создает свои продукты собственными силами и производит на своих вертикально интегрированных предприятиях в Аризоне и Саудовской Аравии, что позволяет непрерывно внедрять инновации в области транспортных средств, программного обеспечения, передовой помощи водителю и автономных возможностей.

