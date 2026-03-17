Lucid、次期ミッドサイズ・プラットフォームの詳細を発表し、新たな経常収益源を公表 - 収益性の高い規模拡大への規律ある道筋を提示

また、Uberとの戦略的関係の継続的な進展についても強調しました。両社は、Gravityロボタクシー・プログラムと同様の規模でLucidのミッドサイズ・プラットフォーム車両を配備し、将来的に拡大させていく契約の締結に向けて最終調整を行っています。

これらの発表を合わせると、Lucidにとって重要な転換点となります。同社は技術面でのリーダーシップと徹底した効率化アプローチを活用し、短期的な実行力を強化し、収益性とフリー・キャッシュ・フロー創出への道を加速させます。

Lucidの暫定CEOであるMarc Winterhoff氏は、次のように述べています。「Lucidはすでに技術と製品のリーダーシップを通じて、その能力を証明してきました。今日、私たちはLucidの製品と技術のDNAを維持しつつ、規模の拡大、資本効率、コスト規律を取り入れ、大幅なコスト低減を進めています。現在実行していること、そして将来に向けて構築していることに支えられ、収益性とフリー・キャッシュ・フローへの明確かつ信頼できる道筋を持つ優れたビジネスを実現します。」

UberのCEOであるDara Khosrowshahi氏は、次のように述べています。「私たちは、世界中で自律走行車を急速に展開し続ける中で、Lucidを重要な戦略的パートナーと見なしています。Lucidの比類なき効率性、自動運転に対応した車両アーキテクチャー、そして顧客中心のアプローチは、グローバル規模で共に自律走行モビリティを提供できるという確信を与えてくれます。」

Lucidはまた、ミッドサイズ・プラットフォームをベースにし、効率、利用率、および長期的な運用経済性を最大化するように設計された、専用の2人乗りロボタクシー・コンセプト「Lunar」を発表しました。現在はまだコンセプト段階ですが、Lunarは将来の自律走行や商用用途をサポートするためのミッドサイズ・プラットフォームの可能性を強調しています。

収益性への道筋を示す：短期的な実行とスケーラブルな成長を基盤とする

Lucidは、自社の戦略が短期的な実行に基づいていることを強調しました。2026年、同社はLucid Gravityのさらなる規模拡大、グローバルな事業展開の拡大、ソフトウェア製品とサービスの推進、材料コストと製造効率の取り組みの加速に注力する一方で、フリー・キャッシュ・フローの黒字化への道を短縮するために厳格な資本配分規律を維持します。

Lucidはこの移行を支える主要な推進要素として、以下の項目を概説しました：i) 対応可能市場と固定費吸収を大幅に拡大するためのミッドサイズ・プラットフォームの規模拡大。ii) バッテリー、労務、資本集約度を含む部品コストを削減するためのエンジニアリングと製造における抜本的な効率化。iii) ソフトウェア、サービス、プラットフォーム・ライセンス、ロボタクシー・パートナーシップ、自動運転を含む収益の多様化。iv) 特にロボタクシーとプラットフォーム・ライセンスにおける資本効率の高いパートナーシップ。

LucidのCFOであるTaoufiq Boussaid氏は、次のように述べています。「Lucidの技術的リーダーシップは、現在、規模拡大のために設計されたビジネスモデルと完全に整合しています。ミッドサイズ・プラットフォームは中期的にはユニット・エコノミクスを根本的に改善しますが、短期的な進展はGravityの拡大、規律ある資本配分、および持続可能な収益性とプラスのフリー・キャッシュ・フローへの道を加速させる多様な収益源によって推進されます。」

「Lucid Cosmos」と「Lucid Earth」、「Compromise Nothing」を量販プレミアムセグメントへ拡大

Lucidの新しいミッドサイズ・プラットフォームは、Lucidブランドを定義する航続距離、効率、パフォーマンス、そしてドライビング・プレジャーを継承しつつ、5万ドル未満からのより手頃な価格帯でセグメントをリードする車両を提供するために、一から設計されました。

Lucid Cosmosは、並外れた効率性、スペース、およびパフォーマンスを求めるお客様のために設計されたSUVです。Lucid Earthは、同社の特徴であるドライビング・ダイナミクスと効率性を、より冒険志向の強い顧客層にアピールする製品へと発展させたSUVです。Lucidは、3番目となるミッドサイズの一般消費者向けモデルの詳細を後日発表する予定です。

Lucidのデザイン・ブランド担当シニア・バイス・プレジデントであるDerek Jenkins氏は、次のように述べています。「ミッドサイズにおいて、私たちはLucidを特別なものにしている要素を妥協することなく、規模に合わせて設計しました。これらの車両は、製造とコストに対する徹底的にシンプルで効率的なアプローチを取り入れながら、紛れもないLucidのデザインと走行特性を実現しています」。

ミッドサイズ・プラットフォームが効率性のリーダーシップを拡大しつつ、コストを削減

Lucidは、効率性が単にお客様のメリットにとどまらず、事業構造上の優位性として、同社を差別化する中核であることを強調しました。業界をリードする世界最高水準の効率性は、大幅に小型化されたバッテリー・パックで必要な航続距離を実現します。バッテリー・パックは電気自動車のコストの約30〜40%を占めるため、これは極めて重要な利点となります。

Lucidのエンジニアリング・ソフトウェア担当シニア・バイス・プレジデントであるEmad Dlala氏は、次のように述べています。「当社の効率性におけるリーダーシップは、ミッドサイズ・プラットフォームのコスト・リーダーシップに直結します。バッテリーの小型化、部品点数の削減、および緊密な統合は、低コスト、高性能、そして優れた顧客体験をすべて同時に実現することを意味します。」

ミッドサイズ・プラットフォームの中心にあるのは、Lucidの新型電気駆動ユニット「Atlas」です。Atlasは、より小型・軽量・シンプルな設計を通じてLucidの統合効率アプローチを進化させています。製造規模とコスト効率を向上させるため、フロントとリアで同一のハウジングとマウントを採用しているのが特徴です。

Lucidはまた、一例として、ドアの従来のベルトライン・モールを廃止し、部品点数、組み立て時間、コストを削減すると同時に、よりクリーンで滑らかなエクステリア・デザインを実現するなど、製造性を重視した徹底的に簡素化された設計思想を強調しました。

Winterhoff氏は次のように述べています。「車両全体を一つの統合システムとして設計することで、Lucidは電気自動車の基準を引き上げました。ミッドサイズでは、その同じアプローチがクラス最高の製品と、当社の車両が量産規模で内燃機関車に競り勝てる、スケーラブルで収益性の高いビジネスモデルを実現します。」

Lucid Groupについて

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) は、イノベーションを通じて世界を前進させる卓越したモビリティ体験を創造するテクノロジー企業です。Lucid独自のテクノロジーとソフトウェア・デファインド・ビークル・アーキテクチャーを基盤に、同社の受賞歴を持つ車両ラインアップは、Lucidの「Compromise Nothing™」という考え方をグローバル自動車市場のプレミアム・セグメントにもたらしています。Lucidは自社で製品の設計とエンジニアリングを行い、アリゾナ州とサウジアラビアにある垂直統合型の施設で製造しています。これにより、車両、ソフトウェア、および先進運転支援や自動運転対応機能にわたる継続的なイノベーションを可能にしています。

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項にの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もる」、「計画する」、「見込む」、「予測する」、「意図する」、「予定する」、「期待する」、「予想する」、「信じる」、「追求する」、「目標とする」、「継続する」、「可能性がある」、「ありうる」、「潜在的な」などの言葉や、将来の出来事や傾向を示唆する、あるいは過去の事実に関する記述ではないその他の同様の表現によって特定される場合があります。これらの将来の見通しに関する記述には、売上総利益率の黒字化およびプラスのフリー・キャッシュ・フローを達成する時期に関するLucidの期待、Uberとの戦略的関係の進展、収益源の拡大、新型Atlasドライブ・ユニットの最終的な性能、ミッドサイズ車両の詳細と開始価格、次期3番目のミッドサイズ消費者向けモデル、Lunarロボタクシー・コンセプト、およびLucidの戦略に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、本コミュニケーションで特定されているか否かにかかわらず、様々な仮定、およびLucidの経営陣の現在の予想に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、保証、確約、または事実もしくは確率の確定的な記述として機能することを意図したものではなく、いかなる投資家もこれに依拠してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、これらの将来の見通しに関する記述とは異なる可能性があります。多くの実際の出来事や状況は、Lucidの管理の及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、2025年12月31日を末日とする年度のフォーム10-K年次報告書、その後のフォーム8-K最新報告書、およびLucidが証券取引委員会に提出した、または提出する予定のその他の文書に記載されている注意文言および「リスク要因」のセクションで説明されている要因を含む、多くのリスクおよび不確実性の影響を受けます。これらのリスクのいずれかが現実化した場合、またはLucidの仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果はこれらの将来の見通しに関する記述によって示唆される結果と大きく異なる可能性があります。Lucidが現在把握していない、あるいは現時点で重要ではないと考えている追加的なリスクが存在する可能性もあり、それらもまた実際の結果を将来の見通しに関する記述に含まれる内容と異ならせる原因となる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付時点における将来の出来事や見解に関するLucidの期待、計画、または予測を反映したものです。Lucidは、その後の出来事や進展により、Lucidの評価が変化することを予想しています。しかし、Lucidは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、Lucidは特にその義務を否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降のいかなる時点におけるLucidの評価を表すものとしても依拠されるべきではありません。したがって、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。

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SOURCE Lucid Group