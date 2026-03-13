Lucid ujawnia szczegóły dotyczące swojej nowej platformy Midsize dla samochodów średniej wielkości i ogłasza nowe źródła stałych przychodów, przedstawiając konkretny plan rozwoju firmy, który zapewni jej rentowność

Podczas dnia inwestora zorganizowanego przez Lucid w Nowym Jorku firma przedstawiła kluczowe elementy techniczne i strategiczne swojej przyszłej platformy Midsize oraz zaprezentowała elektryczny układ napędowy Atlas nowej generacji. Firma Lucid zaprezentowała również planowane aktualizacje oprogramowania i technologii, w tym asystenta AI w pojeździe oraz plan działania w zakresie autonomii, a także potwierdziła swoją strategię monetyzacji oprogramowania i usług wraz z rozwojem działalności.

Firma Lucid podkreśliła również dalszy rozwój strategicznej współpracy z Uberem, w ramach której firmy finalizują umowę dotyczącą wdrożenia pojazdów platformy Lucid Midsize na skalę podobną do programu robotaksówek Gravity, z zamiarem jego stopniowego zwiększania.

Powyższe zapowiedzi stanowią punkt zwrotny dla firmy Lucid, która dzięki swojej czołowej pozycji technologicznej i radykalnemu podejściu do efektywności wzmacnia swoją krótkoterminową realizację i przyspiesza proces zwiększania rentowności oraz generowania wolnych przepływów pieniężnych.

„Firma Lucid już wykazała swój potencjał jako lider w dziedzinie technologii i produktów" – powiedział Marc Winterhoff, tymczasowy dyrektor generalny Lucid. „Obecnie zachowujemy niezmienione DNA produktów i technologii Lucid, jednocześnie zwiększając skalę działalności, efektywność kapitałową i dyscyplinę kosztową, a także znacznie obniżając koszty, aby stworzyć świetną firmę z jasną i wiarygodną strategią zapewniającą rentowność i wolne przepływy pieniężne, wspieraną przez nasze obecne działania i plany na przyszłość".

„Postrzegamy Lucid jako kluczowego partnera strategicznego w kontekście dalszego szybkiego wdrażania pojazdów autonomicznych na całym świecie" – powiedział Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny Ubera. „Niezrównana wydajność Lucid, architektura pojazdów gotowych do autonomicznej jazdy oraz podejście zorientowane na klienta dają nam pewność, że wspólnie będziemy w stanie zapewnić autonomiczną mobilność w skali globalnej".

Firma Lucid zaprezentowała również Lunar, specjalnie zaprojektowaną dwumiejscową koncepcję robotaksówki opartą na platformie Midsize, zaprojektowaną z myślą o maksymalizacji wydajności, wykorzystania i ekonomiki eksploatacji przez cały okres użytkowania. Chociaż Lunar jest nadal w fazie koncepcyjnej, podkreśla potencjał platformy Midsize firmy w zakresie wspierania przyszłych zastosowań autonomicznych i komercyjnych.

Plan osiągnięcia rentowności: oparty na realizacji w najbliższej przyszłości i skalowalnym wzroście

Firma Lucid podkreśliła, że jej strategia opiera się na działaniach krótkoterminowych. W 2026 r. firma skoncentruje się na dalszym rozwoju modelu Lucid Gravity, rozszerzeniu globalnego zasięgu handlowego, udoskonaleniu oferty oprogramowania i usług, przyspieszeniu inicjatyw dotyczących kosztów materiałów i wydajności produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej dyscypliny alokacji kapitału, aby szybciej osiągnąć dodatni przepływ wolnych środków pieniężnych.

Firma Lucid przedstawiła kluczowe czynniki leżące u podstaw tej transformacji: i) średniej wielkości platforma, która znacznie zwiększy rynek zbytu i absorpcję kosztów stałych; ii) radykalna efektywność w zakresie inżynierii i produkcji w celu zmniejszenia kosztów materiałów, w tym baterii, robocizny i kapitału; iii) zróżnicowane źródła przychodów, m.in. oprogramowanie, usługi, licencjonowanie platformy, partnerstwa w zakresie robotaksówek i autonomii; oraz (iv) efektywne kapitałowo partnerstwa, szczególnie w zakresie robotaksówek i licencjonowania platformy.

„Czołowa pozycja technologiczna Lucid jest teraz w pełni dostosowana do modelu biznesowego zaprojektowanego z myślą o skalowalności" – powiedział Taoufiq Boussaid, dyrektor finansowy Lucid. „Podczas gdy platforma Midsize zasadniczo poprawia ekonomię jednostkową w perspektywie średnioterminowej, krótkoterminowy postęp jest napędzany przez skalowanie Gravity, zdyscyplinowane wykorzystanie kapitału i zróżnicowane źródła przychodów, które przyspieszają nasz rozwój w kierunku zrównoważonej rentowności i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych".

Lucid Cosmos i Lucid Earth rozszerzają koncepcję „Compromise Nothing" (bez kompromisów) na popularne segmenty premium

Nowa platforma Midsize firmy Lucid została zaprojektowana od podstaw z myślą o dostarczaniu czołowych w segmencie pojazdów w bardziej przystępnej cenie, zaczynającej się już od poziomu poniżej 50 000 USD, przy jednoczesnym zachowaniu zasięgu, wydajności, osiągów i przyjemności z jazdy, które charakteryzują markę Lucid.

Lucid Cosmos to SUV zaprojektowany dla klientów poszukujących wyjątkowej wydajności, przestrzeni i osiągów. Lucid Earth to SUV, który rozszerza charakterystyczną dla firmy dynamikę jazdy i wydajność na produkt, który spodoba się osobom poszukującym jeszcze większych wrażeń. Więcej szczegółów na temat trzeciego modelu Midsize dla konsumentów Lucid poda w późniejszym terminie.

„W przypadku platformy Midsize nie poszliśmy na kompromis w kwestii tego, co wyróżnia Lucid. Zaprojektowaliśmy ją pod kątem skalowalności" – powiedział Derek Jenkins, starszy wiceprezes ds. projektowania i marki w Lucid. „Pojazdy te charakteryzują się niepowtarzalnym designem Lucid i właściwościami jezdnymi, a jednocześnie zostały wykonane w znacznie prostszy i bardziej efektywny sposób, co przekłada się na niższe koszty".

Platforma Midsize wzmacnia pozycję lidera w zakresie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Firma Lucid podkreśliła, że wydajność pozostaje głównym czynnikiem wyróżniającym ją na tle konkurencji, nie tylko jako korzyść dla klienta, ale także jako strukturalna przewaga biznesowa. Czołowa w branży wydajność na światowym poziomie, umożliwia osiągnięcie wymaganego zasięgu przy znacznie mniejszych akumulatorach, co stanowi kluczową zaletę, ponieważ stanowią one około 30–40% kosztów pojazdu elektrycznego.

„Nasza przewaga w zakresie wydajności bezpośrednio przekłada się na przewagę kosztową dzięki platformie Midsize" – powiedział Emad Dlala, starszy wiceprezes ds. inżynierii i oprogramowania w Lucid. „Mniejsze akumulatory, mniej części i ścisła integracja oznaczają niższe koszty, lepszą wydajność i doskonałe wrażenia klientów, a wszystko to jednocześnie".

Sercem platformy Midsize jest Atlas, całkowicie nowy elektryczny układ napędowy firmy Lucid. Atlas stanowi kolejny krok w kierunku zintegrowanej wydajności Lucid dzięki mniejszej, lżejszej i prostszej konstrukcji, charakteryzującej się identycznymi przednimi i tylnymi obudowami oraz mocowaniami, co poprawia skalę produkcji i efektywność kosztową.

Firma Lucid podkreśliła również swoją radykalnie uproszczoną filozofię projektowania pod kątem produkcji, obejmującą między innymi eliminację tradycyjnych listew progowych w drzwiach, co pozwala zmniejszyć liczbę części, skrócić czas montażu i obniżyć koszty, a jednocześnie stworzyć bardziej przejrzysty i elegancki wygląd zewnętrzny.

„Projektując cały pojazd jako jeden zintegrowany system, firma Lucid podniosła poprzeczkę dla pojazdów elektrycznych" – powiedział Winterhoff. „W przypadku platformy Midsize to samo podejście zapewnia najlepsze w swojej klasie produkty oraz skalowalny, rentowny model biznesowy, który pozwala naszym pojazdom konkurować i wygrywać z alternatywnymi pojazdami napędzanymi silnikami spalinowymi na dużą skalę".

Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) to firma technologiczna, która tworzy wyjątkowe doświadczenia w zakresie mobilności poprzez innowacje, które posuwają świat do przodu. Oparta na autorskiej technologii Lucid i architekturze pojazdów definiowanej programowo oferta wielokrotnie nagradzanych pojazdów firmy wprowadza podejście Lucid „Compromise Nothing™" do segmentów premium globalnego rynku motoryzacyjnego. Lucid projektuje i konstruuje swoje produkty we własnym zakresie, a następnie produkuje je w swoich pionowo zintegrowanych zakładach w Arizonie i Arabii Saudyjskiej, umożliwiając ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie pojazdów, oprogramowania oraz zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i funkcji przygotowujących do autonomicznej jazdy.

