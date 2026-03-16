Lucid uvádza podrobnosti pripravovanej platformy Midsize a oznamuje nové zdroje pravidelných príjmov ako základ premyslenej cesty k ziskovému škálovaniu
News provided byLucid Group
Mar 16, 2026, 17:12 ET
- Mnohostranná stratégia na dosiahnutie ziskovosti zahŕňa: rozšírené zdroje príjmov zo softvéru a mobility, škálovanie výroby, dôslednú alokáciu kapitálu a zníženie nákladov na materiál
- Spoločnosť uviedla kľúčové technické a strategické detaily svojej pripravovanej platformy Midsize (automobilov strednej veľkosti), ktorá prináša špičkové funkcie v segmente so zlepšenou efektivitou výroby a nákladmi
- Platforma zahŕňa tri modely, pričom prvé dva sú Lucid Cosmos a Lucid Earth
- Značka vyzdvihuje pokročilé rokovania so spoločnosťou Uber s cieľom finalizovať dohodu o nasadení vozidiel na platforme Lucid Midsize v rozsahu podobnom programu robotaxi Gravity s cieľom časom ho rozšíriť
- Bol predstavený Lunar, účelovo vyrobený koncept robotaxi založený na platforme Midsize
- Nová pohonná jednotka Atlas posilňuje vedúce postavenie spoločnosti Lucid v oblasti efektívnosti, pričom zároveň znižuje náklady
NEWARK, Kalifornia, 16. marec 2026 /PRNewswire/ -- Skupina Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), výrobca najmodernejších softvérovo definovaných vozidiel a technológií na svete, dnes oznámila komplexnú finančnú a produktovú stratégiu zameranú na rozšírenie svojho podnikania, urýchlenie cesty k ziskovosti s kladným voľným cash flow a upevnenie technologického prvenstva v prémiových segmentoch globálneho automobilového trhu s vyššími objemami.
Na dni investorov spoločnosti Lucid v New Yorku predstavila značka kľúčové technické a strategické prvky svojej pripravovanej platformy Midsize a odhalila svoju elektrickú pohonnú jednotku Atlas novej generácie. Spoločnosť Lucid tiež predstavila plánované aktualizácie softvéru a technológií vrátane palubného asistenta AI a plánu rozvoja autonómneho riadenia. Tak isto posilnila svoju stratégiu monetizácie softvéru a služieb v súvislosti so škálovaním.
Spoločnosť Lucid tiež upozornila na ďalšie prehlbovanie strategického partnerstva so spoločnosťou Uber, v rámci ktorého sa spoločnosti snažia finalizovať dohodu o nasadení vozidiel na platforme Lucid Midsize v rozsahu podobnom programu robotaxi Gravity s cieľom časom ho rozšíriť.
Tieto novinky spoločne predstavujú zásadný vývoj pre značku Lucid, ktorá vďaka svojmu technologickému líderstvu a radikálnemu prístupu k efektívnosti posilňuje krátkodobú realizáciu a urýchľuje svoju cestu k ziskovosti a generovaniu voľného cash flow.
„Spoločnosť Lucid už preukázala svoje schopnosti prostredníctvom technologického a produktového líderstva," povedal Marc Winterhoff, dočasný generálny riaditeľ spoločnosti Lucid. „Produktovú a technologickú DNA spoločnosti Lucid dnes zachovávame rovnakú a zároveň uplatňujeme škálovanie, kapitálovú efektívnosť a nákladovú disciplínu a podstatne znižujeme náklady, aby sme vybudovali skvelý podnik s jasnou a dôveryhodnou cestou k ziskovosti a voľnému cash flow, ktorý stavia na tom, čo robíme teraz, a tom, čo budujeme pre budúcnosť."
„V čase, keď rýchlo nasadzujeme autonómne vozidlá po celom svete, považujeme spoločnosť Lucid za kľúčového strategického partnera," povedal Dara Khosrowshahi, generálny riaditeľ spoločnosti Uber. „Vďaka bezkonkurenčnej efektívnosti, architektúre vozidiel pripravených na autonómiu a prístupu zameranému na zákazníka spoločnosti Lucid sme presvedčení, že dokážeme spoločne poskytovať autonómnu mobilitu v globálnom meradle."
Spoločnosť Lucid ďalej predstavila Lunar, špeciálne vyvinutý koncept dvojmiestneho robotického taxíka na platforme Midsize, navrhnutý s cieľom maximalizovať efektivitu, využitie a prevádzkovú ekonomiku počas celej životnosti vozidla. Hoci je Lunar stále vo fáze konceptu, zdôrazňuje potenciál platformy Midsize na podporu budúcich autonómnych a komerčných aplikácií.
Hlavné body na ceste k ziskovosti: základom je krátkodobá realizácia a škálovateľný rast
Spoločnosť Lucid zdôraznila, že jej stratégia je založená na realizácii v krátkodobom horizonte. V roku 2026 sa spoločnosť zameriava na ďalšie škálovanie modelu Lucid Gravity, rozširovanie svojho globálneho obchodného dosahu, zlepšovanie ponuky softvéru a služieb, urýchlenie iniciatív v oblasti nákladov na materiál a efektívnosti výroby, ako aj na zachovanie prísnej disciplíny v alokácii kapitálu. Cieľom je skrátiť cestu ku kladnému voľnému cash flow.
Spoločnosť Lucid načrtla kľúčové faktory, na ktorých je tento prechod založený: i) škálovateľnosť platformy Midsize na výrazné zvýšenie potenciálneho trhu a lepšiu absorpciu fixných nákladov; ii) radikálna efektívnosť v oblasti inžinierstva a výroby s cieľom znížiť náklady na materiál vrátane batérií, zdových nákladú a kapitálovej náročnosti; iii) diverzifikované príjmy vrátane softvéru, služieb, licencovania platforiem, partnerstiev v oblasti robotaxíkov a autonómie; a (iv) kapitálovo efektívne partnerstvá, najmä v oblasti robotaxíkov a licencovania platforiem.
„Technologické líderstvo spoločnosti Lucid je teraz plne v súlade s obchodným modelom navrhnutým pre škálovanie," uviedol Taoufiq Boussaid, finančný riaditeľ spoločnosti Lucid. „Zatiaľ čo platforma Midsize zásadne zlepšuje ekonomiku jednotlivých vozidiel v strednodobom horizonte, krátkodobý pokrok vychádza zo škálovania Gravity, disciplinovaného rozmiestnenia kapitálu a diverzifikovaných zdrojov príjmov, ktoré urýchľujú našu cestu k udržateľnej ziskovosti a kladnému voľnému cash flow."
Lucid Cosmos a Lucid Earth rozširujú koncept „Compromise Nothing" (žiadne kompromisy) do prémiových segmentov s vysokým objemom
Nová platforma Lucid Midsize bola od základov navrhnutá tak, aby poskytovala vozidlá s najlepším dojazdom v segmente za dostupnejšiu cenu, ktorá začína pod 50 000 dolármi, a zároveň si zachovávala dojazd, efektívnosť, výkon a radosť z jazdy, ktoré definujú značku Lucid.
Lucid Cosmos je SUV určené pre zákazníkov, ktorí hľadajú výnimočnú efektívnosť, priestor a výkon. Lucid Earth je SUV s charakteristickou jazdnou dynamikou a efektivitou značky v podobe produktu, ktorý osloví ľudí s ešte dobrodružnejším duchom. Ďalšie podrobnosti o treťom modeli Midsize zverejní Lucid neskôr.
„Pri modeloch Midsize sme zachovali to, vďaka čomu je značka Lucid výnimočná, ale v prispôsobenom meradle," povedal Derek Jenkins, senior viceprezident pre dizajn a značku v spoločnosti Lucid. „Tieto vozidlá ponúkajú nezameniteľný dizajn a jazdné vlastnosti Lucid a zároveň využívajú radikálne jednoduchší a efektívnejší prístup k výrobe a nákladom."
Platforma Midsize si udržiava vedúce postavenie v oblasti efektivity a zároveň znižuje náklady
Spoločnosť Lucid zdôraznila, že hlavným charakteristickým znakom značky zostáva efektívnosť, nielen ako výhoda pre zákazníka, ale aj ako štrukturálna obchodná výhoda. Najlepšia svetová efektívnosť v odvetví umožňuje požadovaný dojazd s výrazne menšími batériovými blokmi, čo je kľúčová výhoda, pretože predstavujú približne 30 – 40 % ceny elektrického vozidla.
„S platformou Midsize sa naše vedúce postavenie v oblasti efektívnosti priamo premieta do vedúceho postavenia v oblasti nákladov," povedal Emad Dlala, senior viceprezident pre inžinierstvo a softvér v spoločnosti Lucid. „Menšie batérie, menej súčiastok a užšia integrácia znamenajú nižšie náklady, lepší výkon a zároveň vynikajúcu zákaznícku skúsenosť."
Srdcom platformy Midsize je Atlas, úplne nová elektrická pohonná jednotka značky Lucid. Vďaka menšiemu, ľahšiemu a jednoduchšiemu dizajnu s identickými prednými a zadnými krytmi a držiakmi Atlas posúva integrovaný prístup spoločnosti Lucid k efektívnosti, čím sa zlepšuje rozsah výroby a nákladová efektívnosť.
Spoločnosť Lucid tiež zdôraznila svoje radikálne zjednodušenie filozofie dizajnu s ohľadom na výrobu, napríklad vrátane odstránenia tradičných líšt na dverách, čím sa znížil počet dielov, čas montáže a náklady, a zároveň sa vytvoril čistejší a elegantnejší dizajn exteriéru.
„Navrhnutím celého vozidla ako jedného integrovaného systému spoločnosť Lucid zvýšila všeobecnú latku pre elektrické vozidlá," povedal Winterhoff. „S platformou Midsize prináša ten istý prístup najlepšie produkty vo svojej triede a škálovateľný a ziskový obchodný model, ktorý umožňuje našim vozidlám konkurovať a víťaziť nad alternatívami so spaľovacími motormi v širokom meradle."
O skupine Lucid Group
Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) je technologická spoločnosť, ktorá vytvára výnimočné zážitky z mobility prostredníctvom inovácií, s cieľom posúvať svet vpred. Spoločnosť Lucid stavia na patentovanej technológii a softvérovo definovaných architektúrach vozidiel, a jej ponuka oceňovaných vozidiel prináša prístup „Compromise Nothing™" do prémiových segmentov globálneho automobilového trhu. Lucid navrhuje a konštruuje svoje produkty interne a vyrába ich vo svojich vertikálne integrovaných závodoch v Arizone a Saudskej Arábii. Umožňuje tak neustále inovácie v oblasti vozidiel, softvéru a pokročilých asistenčných systémov pre vodiča a funkcií pripravených na autonómnu jazdu.
Výhľadové vyhlásenia
Táto komunikácia obsahuje „výhľadové vyhlásenia" v zmysle ustanovení o „bezpečnom prístave" podľa zákona Spojených štátov o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Výhľadové vyhlásenia možno identifikovať použitím slov ako „odhadovať", „plánovať", „projektovať", „predpovedať", „zamýšľať", „bude", „musí", „očakávať", „predpokladať", „veriť", „snažiť sa", „cieliť", „pokračovať", „mohol by", „môže", „možno", „možné", „potenciálny", „predpovedať" alebo iných podobných výrazov, ktoré predpovedajú alebo naznačujú budúce udalosti alebo trendy, alebo ktoré nie sú vyhláseniami o historických skutočnostiach. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú okrem iného vyhlásenia týkajúce sa očakávaní spoločnosti Lucid ohľadom načasovania dosiahnutia ziskovosti hrubej marže a kladného voľného cash flow, rozvoja strategického vzťahu so spoločnosťou Uber, rozšírenia zdrojov príjmov, prípadného výkonu novej pohonnej jednotky Atlas, podrobností a počiatočných cien vozidiel Midsize, pripravovaného tretieho spotrebiteľského modelu Midsize, konceptu robotaxi Lunar a stratégie spoločnosti Lucid. Tieto vyhlásenia vychádzajú z rôznych predpokladov, či už uvedených v tejto komunikácii alebo nie, a z aktuálnych očakávaní vedenia spoločnosti Lucid. Tieto výhľadové vyhlásenia nemajú slúžiť ako záruka, uistenie alebo definitívne vyhlásenie o skutočnosti alebo pravdepodobnosti a žiadny investor sa na ne nesmie spoliehať. Skutočné udalosti a okolnosti je ťažké alebo nemožné predvídať a môžu sa od týchto výhľadových vyhlásení líšiť. Mnohé skutočné udalosti a okolnosti nemôže spoločnosť Lucid ovplyvniť. Tieto výhľadové vyhlásenia podliehajú množstvu rizík a neistôt vrátane faktorov uvedených v upozorneniach a rizikových faktoroch v našej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembra 2025, nasledujúcich aktuálnych správach na formulári 8-K a ďalších dokumentoch, ktoré spoločnosť Lucid predložila alebo predloží Komisii pre cenné papiere a burzy. Ak sa niektoré z týchto rizík naplní alebo sa predpoklady spoločnosti Lucid ukážu ako nesprávne, skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov naznačených v týchto výhľadových vyhláseniach. Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie riziká, ktoré spoločnosť Lucid v súčasnosti nepozná alebo ich v súčasnosti považuje za nepodstatné, a ktoré by mohli tiež spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadových vyhláseniach. Okrem toho, výhľadové vyhlásenia odrážajú očakávania, plány alebo prognózy budúcich udalostí a názorov spoločnosti Lucid k dátumu tejto komunikácie. Spoločnosť Lucid očakáva, že následné udalosti a vývoj prinesú zmenu jej hodnotení. Hoci sa spoločnosť Lucid môže rozhodnúť v budúcnosti tieto výhľadové vyhlásenia aktualizovať, výslovne sa zrieka akejkoľvek povinnosti tak urobiť. Tieto výhľadové vyhlásenia by sa nemali považovať za zodpovedajúce hodnotenia spoločnosti Lucid k žiadnemu dátumu nasledujúcemu po dátume tejto správy. Preto by sa na výhľadové vyhlásenia nemalo neprimerane spoliehať.
Kontakt pre médiá
[email protected]
Ochranné známky
Táto správa obsahuje ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy a autorské práva spoločnosti Lucid Group, Inc. a jej dcérskych spoločností a iných spoločností, ktoré sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2932531/Atlas_Explainer_Animation.mp4
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932523/LUCID_MIDSIZE_HARNESS.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932524/LUCID_COSMOS_LOGO_16x9.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932525/LUCID_EARTH_LOGO_16x9.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932526/LUCID_MIDSIZE_PROFILE_SKETCH.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932527/Atlas_Explainer_Animation_STILL.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932528/LUCID_LUNAR_Horizon_Profile.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932529/LUCID_LUNAR_Dashboard_Rear_Quarter.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932530/LUCID_LUNAR_Dashboard.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg
Share this article