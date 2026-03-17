Lucid présente sa future plate-forme Midsize et annonce de nouvelles sources de revenus récurrents, traçant ainsi une voie disciplinée vers une expansion rentable

Lors du Lucid Investor Day à New York, la société a présenté les principaux éléments techniques et stratégiques de sa future plate-forme Midsize et a dévoilé son unité d'entraînement électrique Atlas de prochaine génération. Lucid a également présenté en avant-première ses mises à jour logicielles et technologiques prévues, notamment un assistant IA embarqué et sa feuille de route en matière d'autonomie, et a confirmé sa stratégie de monétisation des logiciels et des services destinée à accompagner sa croissance.

En outre, Lucid a souligné qu'elle continuait de développer sa relation stratégique avec Uber, un accord pour déployer les véhicules de la plate-forme Midsize de Lucid, à une échelle semblable à celle du programme de robotaxi Gravity, étant en cours de finalisation entre les deux sociétés, l'objectif étant de croître au fil du temps.

Ensemble, ces annonces marquent une évolution fondamentale pour Lucid, qui s'appuie sur son leadership technologique et son approche radicale de l'efficacité pour renforcer l'exécution à court terme et accélérer son chemin vers la rentabilité et la génération de flux de trésorerie disponibles.

« Lucid a déjà prouvé ses capacités grâce à son leadership en matière de technologie et de produits », a déclaré Marc Winterhoff, PDG par intérim de Lucid. « Aujourd'hui, nous conservons intacts l'ADN produit et technologie de Lucid, tout en étendant notre portée, en améliorant l'efficacité du capital et en appliquant une discipline budgétaire stricte, ainsi qu'en réduisant considérablement les coûts, afin de bâtir une grande entreprise présentant une trajectoire claire et crédible vers la rentabilité et le flux de trésorerie disponible, soutenu par ce que nous réalisons maintenant et construisons pour l'avenir ».

« Nous considérons Lucid comme un partenaire stratégique clé à mesure que nous continuons à déployer rapidement des véhicules autonomes dans le monde entier », a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber. « L'efficacité inégalée de Lucid, ses architectures de véhicules préparées pour l'autonomie et son approche centrée sur le client nous donnent confiance dans notre capacité à fournir ensemble une mobilité autonome à l'échelle mondiale ».

Lucid a également présenté Lunar, un concept de robotaxi à deux places fonctionnant avec la plate-forme Midsize, conçu pour maximiser l'efficacité, l'utilisation et l'économie d'exploitation pendant toute la durée de vie du véhicule. Bien qu'encore en phase de concept, Lunar met en évidence le potentiel de la plate-forme Midsize de l'entreprise pour soutenir les futures applications autonomes et commerciales.

Tracer la voie vers la rentabilité : S'appuyant sur une exécution à court terme et une croissance évolutive

Lucid a souligné que sa stratégie est ancrée dans l'exécution à court terme. En 2026, la société cherche à poursuivre l'expansion de Lucid Gravity, à élargir sa portée commerciale mondiale, à développer des offres de logiciels et de services et à accélérer les coûts des matériaux et des initiatives d'efficacité de la fabrication, tout en maintenant une discipline stricte en matière d'allocation de capital afin d'atteindre plus rapidement un flux de trésorerie disponible positif.

Lucid a mis en avant les principaux leviers qui sous-tendent cette transition : i) expansion de la plate-forme Midsize afin de développer de manière significative le marché accessible et l'absorption des coûts fixes ; ii) optimisation poussée en matière d'ingénierie et de fabrication pour réduire l'ensemble des composants, y compris la batterie, la main-d'œuvre et l'intensité en capital ; iii) revenus diversifiés, y compris les logiciels, les services, les licences de plate-forme, les partenariats de robotaxis et l'autonomie ; et iv) partenariats rentables en termes de capital, notamment dans le domaine des robotaxis et des licences de plate-forme.

« Le leadership technologique de Lucid est désormais totalement aligné sur un modèle d'entreprise conçu pour une croissance à grande échelle », a déclaré Taoufiq Boussaid, directeur financier de Lucid. « La plate-forme Midsize améliore considérablement la performance unitaire à moyen terme, tandis que les progrès à court terme sont dus à l'intensification de Gravity, au déploiement rigoureux du capital et à la diversification des sources de revenus qui raccourcissent la voie vers une rentabilité durable et un flux de trésorerie disponible positif ».

Lucid Cosmos et Lucid Earth étendent le concept « Compromise Nothing » aux segments Premium à fort volume

La nouvelle plate-forme Midsize de Lucid a été conçue de toutes pièces pour offrir des véhicules leaders sur leur segment à un prix plus abordable, à partir de moins de 50 000 dollars, tout en conservant l'autonomie, l'efficacité, les performances et le plaisir de conduire qui définissent la marque Lucid.

Lucid Cosmos est un SUV conçu pour les clients qui favorisent l'efficacité, l'espace et les performances exceptionnels. On retrouve la dynamique de conduite et l'efficacité caractéristiques de la société dans le SUV Lucid Earth, un produit destiné à séduire les personnes encore plus audacieuses. Lucid communiquera ultérieurement des informations supplémentaires sur un troisième modèle Midsize grand public.

« Avec Midsize, nous n'avons pas sacrifié ce qui fait la spécificité de Lucid, nous l'avons conçu pour croître », a déclaré Derek Jenkins, vice-président senior du design et de la marque chez Lucid. « Ces véhicules présentent un design et des caractéristiques de conduite Lucid inimitables, tout en adoptant une approche radicalement plus simple et plus efficace en termes de fabrication et de coûts ».

La plate-forme Midsize renforce le leadership en matière d'efficacité tout en réduisant les coûts

Lucid a souligné que l'efficacité reste le principal facteur de différenciation de la société, constituant non seulement un avantage pour le client, mais aussi un avantage structurel pour la société. Son efficacité mondiale de référence sur le marché lui permet d'offrir l'autonomie requise en utilisant des batteries beaucoup plus petites, ce qui constitue un atout majeur étant donné qu'elles représentent environ 30 à 40 % du coût d'un véhicule électrique.

« Notre avantage compétitif en matière d'efficacité se traduit directement par un avantage compétitif en matière de coûts grâce à notre plate-forme Midsize », a déclaré Emad Dlala, vice-président senior de l'ingénierie et des logiciels chez Lucid. « Des batteries de plus petite taille, moins de pièces et une plus forte intégration sont synonymes, à la fois, de réduction des coûts, de meilleures performances et d'une expérience client supérieure. ».

Au cœur de la plate-forme Midsize se trouve Atlas, la toute nouvelle unité d'entraînement électrique de Lucid. Atlas fait progresser l'approche intégrée de Lucid en matière d'efficacité grâce à une conception de plus petite taille, plus légère et plus simple, comprenant des boîtiers et des supports identiques à l'avant et à l'arrière, afin d'améliorer l'échelle de fabrication et la rentabilité.

Lucid a également mis en avant sa philosophie de conception orientée fabrication largement simplifiée, avec, par exemple, la suppression des garnitures traditionnelles sur la ligne de ceinture des portières, ce qui permet de réduire le nombre de pièces, le temps d'assemblage et les coûts, tout en créant un design extérieur plus épuré et élégant.

« En concevant l'ensemble du véhicule comme un système intégré, Lucid a misé plus haut pour les véhicules électriques », a déclaré M. Winterhoff. « Avec Midsize, cette même approche permet d'obtenir les meilleurs produits de leur catégorie et un modèle commercial évolutif et rentable qui place nos véhicules en position de rivaliser avec les alternatives à combustion à grande échelle et de les surpasser ».

À propos de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique qui crée des expériences de mobilité exceptionnelles grâce à l'innovation en vue de faire progresser le monde. Fondée sur la technologie propriétaire de Lucid et les architectures de véhicules définies par logiciel, la gamme de véhicules primés de la société introduit l'approche « Compromise Nothing™ » de Lucid dans les segments haut de gamme du marché automobile mondial. Lucid conçoit et développe ses produits en interne et les fabrique dans ses usines intégrées verticalement en Arizona et en Arabie saoudite, ce qui lui permet d'innover en permanence dans les domaines des véhicules, des logiciels, de l'assistance avancée à la conduite et des capacités d'autonomie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « pouvoir », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des sujets historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes de Lucid concernant le calendrier de réalisation de la rentabilité de la marge brute et du flux de trésorerie disponible positif, le progrès de la relation stratégique avec Uber, l'expansion des sources de revenus, les performances éventuelles du nouveau système d'entraînement Atlas, les détails et le prix de départ des véhicules Midsize, le troisième modèle Midsize grand public à venir, le concept de robotaxi Lunar, et la stratégie de Lucid. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lucid. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs décrits dans les avertissements et les facteurs de risque exposés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, des rapports courants ultérieurs sur le formulaire 8-K et d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de Lucid s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que la société considère comme non significatifs, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant des événements et des points de vue futurs à la date de cette communication. Lucid prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ses appréciations. Cependant, bien que Lucid puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, la société décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les appréciations de Lucid à toute date postérieure à la date de cette communication. En conséquence, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

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