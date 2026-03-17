Lucid Ungkapkan Rincian Mobil Midsize yang Akan Datang dan Umumkan Aliran Pendapatan Rutin yang Baru Serta Menguraikan Langkah Disiplin Menuju Skala yang Menguntungkan

Dalam acara investor Lucid di New York, perusahaan menguraikan unsur-unsur teknis dan strategi yang utama mengenai platform Midsize terbaru sekaligus memperkenalkan unit penggerak listrik Atlas generasi berikutnya. Lucid juga menampilkan rencana pembaruan perangkat lunak dan teknologi, termasuk asisten AI dalam mobil dan rencana pengembangan kendaraan otonom, dan menegaskan strateginya untuk menghasilkan pendapatan dari perangkat lunak dan layanan seiring peningkatan bisnisnya.

Lucid juga menyoroti kemajuan berkelanjutan dalam hubungan strategisnya dengan Uber, di saat kedua perusahaan menyelesaikan perjanjian untuk menerjunkan kendaraan Lucid Midsize dalam skala sebesar program robotaxi Gravity, dan berencana meningkatkannya setelah beberapa waktu.

Semua pengumuman ini merupakan perkembangan penting bagi Lucid di saat perusahaan memanfaatkan kepemimpinan teknologinya dan cara efisiensi yang luar biasa untuk memperkuat pelaksanaan jangka pendek dan mempercepat pencapaian profitabilitas serta arus kas bebas.

"Lucid telah membuktikan kemampuannya melalui kepemimpinan di bidang teknologi dan produk," kata Marc Winterhoff, CEO Sementara di Lucid. "Saat ini, kami mempertahankan keutuhan DNA produk dan teknologi Lucid yang sama selagi menerapkan peningkatan skala, efisiensi modal, disiplin biaya, dan pemangkasan biaya yang signifikan agar bisnis kami semakin hebat dengan arah yang jelas dan kredibel guna mencapai profitabilitas dan arus kas bebas, didukung oleh hal-hal yang kami laksanakan sekarang dan yang kami bangun untuk masa depan."

"Kami menganggap Lucid sebagai mitra strategis utama karena kami terus menggunakan kendaraan otonom dengan cepat di seluruh dunia," kata Dara Khosrowshahi, CEO Uber. "Efisiensi Lucid yang tak tertandingi, arsitektur kendaraan yang mendukung otonomi, dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan membuat kami yakin bahwa kami mampu menghadirkan mobilitas otonom bersama-sama di seluruh dunia."

Lucid juga memperkenalkan Lunar, sebuah konsep robotaxi dua tempat duduk yang dirancang khusus berdasarkan platform Midsize dengan tujuan memaksimalkan efisiensi, pemanfaatan, dan ekonomi operasional seumur hidup. Meskipun masih dalam tahap konsep, Lunar menyoroti potensi platform Midsize Lucid untuk mendukung aplikasi otonom dan komersial di masa depan.

Menguraikan Langkah Mencapai Profitabilitas: Berdasarkan Pelaksanaan Jangka Pendek dan Pertumbuhan yang Dapat Ditingkatkan

Lucid menekankan bahwa strateginya berdasarkan pada pelaksanaan jangka pendek. Pada tahun 2026, Lucid berfokus untuk lebih meningkatkan Lucid Gravity, memperluas jangkauan komersial global, memajukan penawaran dan layanan perangkat lunak, mempercepat inisiatif penghematan biaya material dan biaya produksi, namun tetap mempertahankan disiplin alokasi modal yang ketat agar lebih cepat mencapai arus kas bebas positif.

Lucid menguraikan faktor-faktor utama yang mendasari transisi ini: i) Skala platform Midsize untuk jauh lebih meningkatkan pasar yang dapat ditangani dan penyerapan biaya tetap; ii) efisiensi yang luar biasa dalam hal rekayasa dan produksi untuk memangkas biaya material, termasuk baterai, tenaga kerja, dan intensitas modal; iii) diversifikasi pendapatan, termasuk perangkat lunak, layanan, lisensi platform, kemitraan robotaxi, dan otonomi; dan (iv) kemitraan yang hemat modal, khususnya dalam hal robotaxi dan lisensi platform.

"Kepemimpinan Lucid di bidang teknologi kini benar-benar selaras dengan model bisnis yang dirancang untuk skala besar," kata Taoufiq Boussaid, CFO Lucid. "Meskipun platform Midsize pada dasarnya meningkatkan perekonomian unit dalam jangka menengah, kemajuan jangka pendek didorong oleh peningkatan Gravity, penempatan modal yang disiplin, dan diversifikasi aliran pendapatan yang mempercepat pencapaian profitabilitas berkelanjutan dan arus kas bebas positif."

Lucid Cosmos dan Lucid Earth Memperluas Konsep "Compromise Nothing" ke Segmen Premium Dengan Volume Tinggi

Platform Midsize Lucid yang baru telah dirancang dari awal untuk menghadirkan kendaraan terdepan di segmennya dengan harga lebih terjangkau, mulai dari di bawah $50.000, namun tetap mempertahankan jarak tempuh, efisiensi, performa, dan kenikmatan berkendara yang menjadi ciri khas merek Lucid.

Lucid Cosmos adalah SUV yang dirancang bagi pelanggan yang menginginkan efisiensi, ruang, dan performa yang luar biasa. Lucid Earth adalah SUV yang memperluas dinamika berkendara dan efisiensi khas Lucid ke produk yang menarik bagi mereka yang lebih berjiwa petualang. Lucid akan menyampaikan rincian lebih lanjut tentang model mobil Midsize ketiga untuk pasar konsumen.

"Dengan Midsize, kami tidak mengorbankan hal-hal yang menjadikan Lucid istimewa. Kami mengembangkannya agar dapat ditingkatkan," kata Derek Jenkins, Wakil Presiden Senior bidang Desain dan Merek di Lucid. "Kendaraan ini memiliki desain dan ciri khas berkendara Lucid yang tidak diragukan lagi namun tetap menggunakan pendekatan produksi dan biaya yang luar biasa sederhana dan hemat."

Platform Midsize Memperluas Keunggulan Efisiensi Sekaligus Menurunkan Biaya

Lucid menekankan bahwa efisiensi tetap menjadi hal utama yang menjadikannya berbeda sehingga menguntungkan bagi pelanggan dan menjadi keunggulan struktur dalam bisnis. Penghematan kelas dunia yang terdepan di industri ini memungkinkan pencapaian jarak tempuh yang dibutuhkan dengan paket baterai yang jauh lebih kecil. Keunggulan ini amat sangat penting karena mewakili sekitar 30-40% dari biaya kendaraan listrik.

"Kepemimpinan kami dalam menghemat secara langsung menjadi keunggulan biaya untuk platform Midsize kami," kata Emad Dlala, Wakil Presiden Senior bidang Rekayasa dan Perangkat Lunak di Lucid. "Baterai lebih kecil, komponen lebih sedikit, dan integrasi yang lebih ketat menghasilkan biaya lebih rendah, kinerja lebih baik, dan keunggulan pengalaman bagi pelanggan secara bersamaan."

Inti dari platform Midsize adalah Atlas, yakni unit penggerak listrik yang baru dari Lucid. Atlas memajukan pendekatan efisiensi terintegrasi Lucid melalui desain yang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih sederhana, dengan fitur casing dan dudukan depan maupun belakang yang identik untuk meningkatkan produksi dan penghematan biaya.

Lucid juga menyoroti filosofi Design For Manufacturing yang jauh lebih sederhana, misalnya meniadakan lis garis sabuk tradisional pada pintu, mengurangi jumlah komponen, waktu perakitan, dan biaya, sekaligus menciptakan desain eksterior yang lebih bersih dan lebih ramping.

"Dengan mendesain seluruh kendaraan sebagai satu sistem terintegrasi, Lucid telah meningkatkan standar kendaraan listrik," kata Winterhoff. "Dengan Midsize, pendekatan yang sama menghasilkan produk terbaik di kelasnya maupun model bisnis yang dapat ditingkatkan dan menguntungkan sehingga kendaraan kami mampu bersaing dan lebih unggul dibanding sejumlah besar kendaraan bermesin pembakaran."

Tentang Lucid Group

Lucid Group, Inc (NASDAQ: LCID) adalah perusahaan teknologi yang menciptakan pengalaman mobilitas yang luar biasa melalui inovasi untuk memajukan dunia. Berdasarkan teknologi milik Lucid dan arsitektur kendaraan berbasis perangkat lunak, jajaran kendaraan peraih penghargaan dari Lucid menghadirkan pendekatan "Compromise Nothing™" dari Lucid ke segmen premium di pasar otomotif global. Lucid mendesain dan merekayasa produknya sendiri serta memproduksinya di fasilitas produksi terintegrasi penuh di Arizona dan Arab Saudi untuk memungkinkan inovasi berkelanjutan di seluruh kendaraan, perangkat lunak, dan fitur bantuan pengemudi yang canggih dan kemampuan siap otonom.

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini meliputi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti ketentuan perlindungan hukum (Safe Harbor) berdasarkan UU Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995. Pernyataan berpandangan ke depan menggunakan kata-kata seperti "memperkirakan", "merencanakan", "memproyeksikan", "prakiraan", "berniat", "akan", "mengharapkan", "mengantisipasi", "percaya", "berusaha", "menargetkan", "melanjutkan", "bisa", "mungkin", "potensial", "memprediksi" atau ungkapan serupa yang memprediksi atau menunjukkan peristiwa atau tren di masa mendatang atau pernyataan yang bukan berdasarkan sejarah. Pernyataan berpandangan ke depan ini termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai harapan Lucid terkait waktu pencapaian profitabilitas margin kotor dan arus kas bebas positif, kemajuan hubungan strategis dengan Uber, perluasan aliran pendapatan, kinerja akhir unit penggerak Atlas yang baru, rincian dan harga awal kendaraan Midsize, model konsumen Midsize ketiga yang akan datang, konsep robotaxi Lunar, dan strategi Lucid. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan pada berbagai asumsi yang diidentifikasi maupun tidak dalam siaran pers ini, dan pada harapan manajemen Lucid saat ini. Pernyataan berpandangan ke depan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi jaminan, kepastian, atau pernyataan pasti tentang fakta atau probabilitas, dan tidak boleh diandalkan oleh investor mana pun sebagai demikian. Peristiwa dan keadaan sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan mungkin berbeda dari pernyataan berpandangan ke depan ini. Banyak kejadian dan keadaan sebenarnya yang berada di luar kendali Lucid. Pernyataan berpandangan ke depan ini tergantung pada sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk faktor-faktor yang dibahas dalam bahasa peringatan dan Faktor Risiko di Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Terkini selanjutnya pada Formulir 8-K, dan dokumen-dokumen lain yang telah diajukan atau akan diajukan oleh Lucid kepada Securities and Exchange Commission. Jika salah satu dari risiko ini terjadi atau asumsi Lucid terbukti salah, hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Mungkin ada risiko lain yang saat ini tidak diketahui oleh Lucid atau yang saat ini menurut Lucid tidak penting, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Selain itu, pernyataan berpandangan ke depan mencerminkan harapan, rencana, atau perkiraan Lucid mengenai peristiwa dan pandangan di masa depan pada tanggal siaran pers ini. Lucid memperkirakan bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian Lucid berubah. Namun, meskipun Lucid mungkin akan memperbarui pernyataan berpandangan ke depan ini di kemudian hari, Lucid secara tegas menolak kewajiban apa pun untuk melakukannya. Pernyataan berpandangan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Lucid pada tanggal mana pun setelah tanggal siaran pers ini. Karena itu, jangan terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan.

Kontak Media

[email protected]

Merek Dagang

Siaran pers ini memuat merek dagang, merek layanan, nama dagang, dan hak cipta milik Lucid Group, Inc. dan anak perusahaan serta perusahaan lain kepunyaan pemiliknya masing-masing.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2932531/Atlas_Explainer_Animation.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932523/LUCID_MIDSIZE_HARNESS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932524/LUCID_COSMOS_LOGO_16x9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932525/LUCID_EARTH_LOGO_16x9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932526/LUCID_MIDSIZE_PROFILE_SKETCH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932527/Atlas_Explainer_Animation_STILL.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932528/LUCID_LUNAR_Horizon_Profile.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932529/LUCID_LUNAR_Dashboard_Rear_Quarter.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932530/LUCID_LUNAR_Dashboard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg

SOURCE Lucid Group