Lucid detalla su próxima plataforma Midsize y anuncia nuevas fuentes de ingresos recurrentes, lo que supone un camino disciplinado hacia una escala rentable

En la jornada para inversionistas de Lucid celebrada en Nueva York, la empresa describió los elementos técnicos y estratégicos clave de su próxima plataforma Midsize y presentó su unidad de propulsión eléctrica Atlas de última generación. Lucid también presentó un avance de las actualizaciones de software y tecnología previstas, entre las que se incluyen un asistente de IA integrado en el vehículo y su hoja de ruta hacia la autonomía, y reafirmó su estrategia de monetizar el software y los servicios a medida que crece.

Lucid también destacó el avance continuo de su relación estratégica con Uber, ya que las empresas están finalizando un acuerdo para implementar vehículos de la plataforma Midsize de Lucid a una escala similar a la del programa de robotaxis Gravity, con la intención de ir aumentando con el tiempo.

En conjunto, estos anuncios marcan un punto de inflexión para Lucid, ya que la empresa aprovecha su liderazgo tecnológico y su enfoque de eficiencia radical para fortalecer la ejecución a corto plazo y acelerar su camino hacia la rentabilidad y la generación de flujo de caja libre.

"Lucid ya ha demostrado su potencial gracias a su liderazgo en tecnología y productos", afirmó Marc Winterhoff, director ejecutivo interino de Lucid. "Hoy en día, mantenemos intacto el ADN de los productos y la tecnología de Lucid, al tiempo que aplicamos una mayor escala, eficiencia de capital y disciplina de costos, y hemos reducido los costos de manera significativa, con el fin de crear una empresa sólida con un camino claro y creíble hacia la rentabilidad y el flujo de caja libre, respaldada por lo que estamos llevando a cabo en la actualidad y lo que estamos construyendo para el futuro".

"Consideramos a Lucid un socio estratégico clave para nuestro rápido despliegue de vehículos autónomos en todo el mundo", afirmó Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber. "La eficiencia sin igual de Lucid, sus arquitecturas de vehículos preparadas para la autonomía y su enfoque centrado en el cliente nos dan confianza en nuestra capacidad para ofrecer juntos movilidad autónoma a escala mundial".

Lucid también presentó Lunar, un prototipo de robotaxi de dos plazas diseñado específicamente a partir de la plataforma Midsize, con el objetivo de maximizar la eficiencia, la utilización y la rentabilidad operativa a lo largo de su vida útil. Aunque aún se encuentra en fase conceptual, Lunar destaca el potencial de la plataforma Midsize de la empresa para dar soporte a futuras aplicaciones autónomas y comerciales.

Trazar el camino hacia la rentabilidad: basado en la ejecución a corto plazo y el crecimiento escalable

Lucid destacó que su estrategia se basa en la ejecución a corto plazo. En 2026, la empresa se centrará en seguir ampliando Lucid Gravity, extender su alcance comercial a nivel mundial, mejorar su oferta de software y servicios, y acelerar las iniciativas relacionadas con los costos de materiales y la eficiencia en la fabricación, a la vez que mantiene una estricta disciplina en la asignación de capital para acortar el camino hacia un flujo de caja libre positivo.

Lucid describió los factores clave que sustentan esta transición: i) una plataforma Midsize que permita aumentar de forma significativa el mercado potencial y la absorción de los costos fijos; ii) una eficiencia radical en ingeniería y fabricación para reducir la lista de materiales, incluida la batería, la mano de obra y la intensidad de capital; iii) ingresos diversificados, que incluyen software, servicios, licencias de plataforma, alianzas para robotaxis y autonomía; y iv) asociaciones que optimicen el uso del capital, en especial en el ámbito de los robotaxis y las licencias de plataforma.

"El liderazgo tecnológico de Lucid está ahora totalmente alineado con un modelo de negocio diseñado para crecer a gran escala", afirmó Taoufiq Boussaid, director financiero de Lucid. "Si bien la plataforma Midsize mejora de manera sustancial la rentabilidad por unidad a medio plazo, los avances a corto plazo se basan en la expansión de Gravity, una inversión de capital disciplinada y fuentes de ingresos diversificadas que aceleran nuestro camino hacia una rentabilidad sostenible y un flujo de caja libre positivo".

Lucid Cosmos y Lucid Earth amplían su estrategia de "Compromise Nothing" (Sin concesiones) a los segmentos premium de gran volumen

La nueva plataforma Midsize de Lucid se ha diseñado desde cero para ofrecer vehículos líderes en su segmento a un precio más accesible, con precios que comienzan por debajo de los 50.000 dólares, sin renunciar a la autonomía, la eficiencia, el rendimiento y el placer de conducir que caracterizan a la marca Lucid.

El Lucid Cosmos es un SUV diseñado para clientes que buscan una eficiencia, un espacio y un rendimiento excepcionales. El Lucid Earth es un SUV que lleva la dinámica de conducción y la eficiencia características de la marca a un producto diseñado para atraer a las personas que tienen un espíritu aún más aventurero. Lucid dará a conocer más detalles sobre un tercer modelo de Midsize para el mercado de consumo más adelante.

"Con Midsize, no sacrificamos lo que hace especial a un Lucid, sino que lo diseñamos para adaptarlo a una escala mayor", afirmó Derek Jenkins, vicepresidente sénior de Diseño y Marca de Lucid. "Estos vehículos presentan el inconfundible diseño y las características de conducción de Lucid, a la vez que adoptan un enfoque radicalmente más sencillo y eficiente en cuanto a fabricación y costos".

La plataforma Midsize consolida su liderazgo en eficiencia y reduce los costos

Lucid destacó que la eficiencia sigue siendo el principal factor diferenciador de la empresa, no solo como un beneficio para el cliente, sino también como una ventaja estructural del negocio. Su eficiencia, líder en el sector a nivel mundial, permite alcanzar la autonomía necesaria con baterías mucho más pequeñas, lo que supone una ventaja fundamental, ya que estas representan aproximadamente entre el 30 % y el 40 % del costo de un vehículo eléctrico.

"Nuestro liderazgo en eficiencia se traduce directamente en liderazgo en costos con nuestra plataforma Midsize", afirmó Emad Dlala, vicepresidente sénior de Ingeniería y Software de Lucid. "Baterías más pequeñas, menos componentes y una integración más estrecha se traducen en un menor costo, un mejor rendimiento y una experiencia superior para el cliente, todo al mismo tiempo".

En el corazón de la plataforma Midsize, se encuentra Atlas, la nueva unidad de propulsión eléctrica de Lucid. Atlas mejora el enfoque de eficiencia integrada de Lucid mediante un diseño más pequeño, ligero y sencillo, que cuenta con carcasas y soportes idénticos en la parte delantera y trasera para mejorar la escala de fabricación y la eficiencia de costos.

Lucid también destacó su filosofía de diseño orientado a la fabricación, simplificada de forma radical, que incluye, por ejemplo, la eliminación de las molduras tradicionales de la línea de cintura en las puertas, lo que reduce la cantidad de piezas, el tiempo de montaje y los costos, a la vez que crea un diseño exterior más limpio y elegante.

"Al diseñar todo el vehículo como un sistema integrado, Lucid ha elevado los estándares de los vehículos eléctricos", afirmó Winterhoff. "Con Midsize, ese mismo enfoque nos permite ofrecer los mejores productos de su clase y un modelo de negocio escalable y rentable que posiciona a nuestros vehículos para competir y ganar frente a las alternativas con motor de combustión a gran escala".

Acerca de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa de tecnología que crea experiencias de movilidad excepcionales a través de la innovación para impulsar el progreso del mundo. Construida sobre la tecnología patentada de Lucid y arquitecturas de vehículos definidas por software, la línea de vehículos galardonados de la empresa lleva el enfoque "Compromise Nothing™" de Lucid a los segmentos premium del mercado automovilístico mundial. Lucid diseña y desarrolla sus productos a nivel interno y los fabrica en sus instalaciones integradas de forma vertical en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y funciones avanzadas de asistencia al conductor y preparadas para la conducción autónoma.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "prever", "pretender", "querer", "deberá", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podría", "es posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre las expectativas de Lucid en relación con el momento en que se alcanzará la rentabilidad en el margen bruto y un flujo de caja libre positivo, el avance de la relación estratégica con Uber, la ampliación de las fuentes de ingresos, el rendimiento final de la nueva unidad de propulsión Atlas, los detalles y los precios iniciales de los vehículos de Midsize, el próximo tercer modelo de consumo de Midsize, el concepto de robotaxi Lunar y la estrategia de Lucid. Estas declaraciones se basan en diversas hipótesis, se hayan identificado o no en este comunicado, así como en las expectativas actuales de la dirección de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden constituir ni deben ser consideradas por ningún inversor como una garantía, una promesa o una afirmación definitiva de un hecho o una probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales escapan al control de Lucid. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores descritos en la sección de advertencias Factores de riesgo de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, en los Informes Actuales posteriores en el Formulario 8-K y en otros documentos que Lucid haya presentado o vaya a presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores. Si alguno de estos riesgos llegara a materializarse o las hipótesis de Lucid resultaran ser incorrectas, los resultados reales podrían diferir de manera sustancial de los resultados que sugieren estas declaraciones prospectivas. Es posible que existan riesgos adicionales que Lucid desconoce en este momento o que, en su opinión, son irrelevantes, pero que también podrían hacer que los resultados reales difieran de los expresados en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de Lucid respecto a eventos futuros, así como sus opiniones a la fecha de esta comunicación. Lucid prevé que los eventos y la evolución de la situación que se produzcan en el futuro provocarán cambios en sus previsiones. Sin embargo, aunque Lucid pueda optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las evaluaciones de Lucid en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

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FUENTE Lucid Group