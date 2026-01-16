LUYUAN estreia em Bangkok como "Embaixadora do Intercâmbio Juvenil China-Tailândia", promovendo laços de amizade

LUYUAN GROUP

16 jan, 2026, 20:12 GMT

BANGKOK, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Uma vibrante frota de scooters elétricas, com o mascote panda gigante chinês "Upanda", tomou as ruas de Bangkok hoje, marcando o lançamento oficial do evento de intercâmbio cultural entre jovens da China e da Tailândia "Boundless Creativity • Youth Link" (Criatividade sem limites • Vínculo da Juventude). LUYUAN Group, fabricante líder chinês de veículos elétricos, desempenhou um papel fundamental na cerimônia, tendo sido designado como Parceiro Jovem da Nova Força no Intercâmbio Cultural China-Tailândia 2026.

Uma frota de scooters elétricas LUYUAN, conduzidas por jovens chineses e tailandeses, tomou as ruas de Bangkok (PRNewsfoto/LUYUAN GROUP)
"Upanda" (Apu), uma equipe conjunta de representantes jovens da China e da Tailândia, percorreu os bairros históricos e modernos de Bangkok em scooters elétricas LUYUAN decoradas com insígnias da amizade.

Partindo do Centro Nacional de Convenções Rainha Sirikit, passando por Chinatown e chegando ao Wat Pho, os jovens interagiram com o público. Esta viagem transformou o conceito de "China e Tailândia são uma família" em sorrisos genuínos por toda a cidade, interpretando vividamente a profunda essência da "conectividade entre os povos."

Durante o evento, os organizadores concederam oficialmente o título de "Parceiro Jovem da Nova Força no Intercâmbio Cultural China-Tailândia 2026" aos representantes jovens participantes. O LUYUAN Group fez uma parceria com a Dhurakij Pundit University (DPU) para doar uma frota de veículos elétricos com tema de pandas. Esta iniciativa permite que representantes estudantis tailandeses viajem fora do campus para visitar marcos culturais e áreas rurais. A missão deles é dupla: promover a cultura chinesa e, ao mesmo tempo, registrar o desenvolvimento social e os costumes locais da Tailândia, aprofundando assim o entendimento mútuo e o aprendizado entre os jovens das duas nações.

Enquanto a cultura constrói pontes, a tecnologia fortalece os alicerces. Na "China Gift Exhibition" (Exposição de Presentes da China), que ocorreu simultaneamente, a LUYUAN apresentou inovações de ponta e promoveu a mobilidade ecológica, enfatizando que o "soft power" cultural é apoiado pelo "hard power" industrial. Como empresa socialmente responsável, a LUYUAN esforça-se por fornecer produtos de alta qualidade em nível global, promovendo simultaneamente um estilo de vida saudável e sustentável.

A LUYUAN está elevando seu perfil global por meio de cooperações de alto nível. Vale ressaltar que a empresa firmou uma parceria de licenciamento de tecnologia com a gigante automotiva alemã BMW Group. Esta cooperação integra conceitos de engenharia de ponta e sistemas de gestão da qualidade internacionais na pesquisa e desenvolvimento da LUYUAN, redefinindo os padrões para a mobilidade em duas rodas.

O evento em Bangkok representa um marco na estratégia "Um Corpo, Duas Asas" da LUYUAN, consolidando a empresa no mercado doméstico e, ao mesmo tempo, expandindo-se para o exterior e para a robótica incorporada. Por meio da sua marca internacional, LYVA, o grupo expandiu a sua presença para mais de 80 países e regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863216/01.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2719994/5721204/_Logo.jpg

FONTE LUYUAN GROUP

