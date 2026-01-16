LUYUAN debuta en Bangkok como "Embajadora juvenil del intercambio entre China y Tailandia" para profundizar los lazos de amistad

BANGKOK, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una vibrante flota de motos eléctricas, con la mascota china "Upanda", un panda gigante, salió hoy a recorrer las calles de Bangkok en celebración del lanzamiento oficial del evento de intercambio cultural juvenil entre China y Tailandia denominado "Boundless Creativity • Youth Link" (Creatividad sin límites • Conexión juvenil). LUYUAN Group, un fabricante de vehículos eléctricos chino líder en el mercado, desempeñó un papel fundamental en la ceremonia, tras haber sido designado como Socio juvenil de la nueva fuerza en el intercambio cultural entre China y Tailandia 2026.

Una flota de motos eléctricas LUYUAN, conducidas por jóvenes chinos y tailandeses, salió a las calles de Bangkok (PRNewsfoto/LUYUAN GROUP)

"Upanda" (Apu), un equipo conjunto de representantes juveniles de China y Tailandia, recorrió los distritos históricos y modernos de Bangkok en motos eléctricas LUYUAN decoradas con insignias de la amistad.

Los jóvenes partieron desde el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit, pasaron por Chinatown, llegaron a Wat Pho e interactuaron con el público. Este recorrido tradujo el concepto de "China y Tailandia son una familia" en sonrisas genuinas en toda la ciudad para interpretar de forma entusiasta la esencia profunda de la "conectividad entre los pueblos".

Durante el evento, los organizadores otorgaron el título oficial de "Socio juvenil de la nueva fuerza en el intercambio cultural entre China y Tailandia 2026" a los representantes juveniles participantes. LUYUAN Group se asoció con la Universidad Dhurakij Pundit (DPU, por sus siglas en inglés) para donar una flota de vehículos eléctricos con temática de pandas. Esta iniciativa permite a los representantes estudiantiles tailandeses desplazarse más allá del campus a lugares de interés cultural y zonas rurales. Además, su misión es doble: promover la cultura china y, al mismo tiempo, registrar el desarrollo social y las costumbres locales de Tailandia para profundizar así el entendimiento y el aprendizaje mutuo entre los jóvenes de ambas naciones.

Mientras la cultura tiende puentes, la tecnología fortalece sus cimientos. En la "Exposición de regalos de China" simultánea, LUYUAN exhibió innovaciones de vanguardia y promovió la movilidad ecológica, así como enfatizó que el poder blando cultural está respaldado por el poder duro industrial. Como empresa socialmente responsable, LUYUAN se esfuerza por ofrecer productos de alta calidad a nivel mundial y, al la vez, promueve un estilo de vida saludable y sostenible.

LUYUAN está elevando su perfil a nivel mundial a través de cooperación de alto nivel. Cabe destacar que la empresa estableció una asociación para el otorgamiento de licencias tecnológicas con el gigante automovilístico alemán BMW Group. Esta colaboración integra conceptos de ingeniería internacionales de primer nivel y sistemas de gestión de calidad en la investigación y el desarrollo de LUYUAN para redefinir los estándares de la movilidad sobre dos ruedas.

El evento de Bangkok marca un hito en la estrategia "Un cuerpo, dos alas" de LUYUAN, al anclar a la empresa en el mercado nacional mientras se expande al extranjero e incursiona en la integración de la robótica. A través de su marca internacional, LYVA, el grupo ha ampliado su presencia a más de 80 países y regiones.

