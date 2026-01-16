-LUYUAN debuta en Bangkok como "Embajador del Intercambio Juvenil China-Tailandia", impulsando lazos de amistad

BANGKOK, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una vibrante flota de patinetes eléctricos, con la mascota china del panda gigante "Upanda", recorrió hoy las calles de Bangkok para celebrar el lanzamiento oficial del evento de intercambio cultural juvenil entre China y Tailandia "Creatividad sin límites • Vínculo juvenil". El Grupo LUYUAN, fabricante líder chino de vehículos eléctricos, desempeñó un papel fundamental en la ceremonia, tras haber sido designado Socio Juvenil de la Nueva Fuerza en el Intercambio Cultural China-Tailandia 2026.

"Upanda" (Apu), un equipo conjunto de jóvenes chinos y tailandeses, recorrió los distritos históricos y modernos de Bangkok en patinetes eléctricos LUYUAN, adornados con insignias de la amistad.

Partiendo del Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit, pasando por el Barrio Chino y llegando al Wat Pho, los jóvenes interactuaron con el público. Este viaje transformó el concepto de "China y Tailandia son una sola familia" en sonrisas genuinas por toda la ciudad, interpretando vívidamente la profunda esencia de la "conectividad entre pueblos".

Durante el evento, los organizadores otorgaron oficialmente el título de "Socio Juvenil de la Nueva Fuerza en el Intercambio Cultural China-Tailandia 2026" a los jóvenes participantes. El Grupo LUYUAN se asoció con la Universidad Dhurakij Pundit (DPU) para donar una flota de vehículos eléctricos con temática de panda. Esta iniciativa permite a los estudiantes tailandeses viajar más allá del campus, a lugares de interés cultural y zonas rurales. Su misión es doble: promover la cultura china y, al mismo tiempo, documentar el desarrollo social y las costumbres locales de Tailandia, profundizando así el entendimiento y el aprendizaje mutuos entre los jóvenes de ambas naciones.

Mientras que la cultura construye puentes, la tecnología fortalece las bases. En la "Exposición de Regalos de China", celebrada simultáneamente, LUYUAN presentó innovaciones de vanguardia y promovió la movilidad ecológica, enfatizando que el poder blando cultural está respaldado por el poder duro industrial. Como empresa socialmente responsable, LUYUAN se esfuerza por ofrecer productos de alta calidad a nivel mundial, a la vez que promueve un estilo de vida saludable y sostenible.

LUYUAN está elevando su perfil global mediante una cooperación de alto nivel. Cabe destacar que la compañía ha firmado un acuerdo de licencia tecnológica con el gigante automovilístico alemán BMW Group. Esta colaboración integra conceptos de ingeniería internacionales de primer nivel y sistemas de gestión de calidad en la I+D de LUYUAN, redefiniendo los estándares de la movilidad sobre dos ruedas.

El evento de Bangkok representa un hito en la estrategia "Un Cuerpo, Dos Alas" de LUYUAN, consolidando a la compañía en el mercado nacional mientras se expande al extranjero y al sector de la robótica integrada. A través de su marca internacional, LYVA, el grupo ha expandido su presencia a más de 80 países y regiones.

