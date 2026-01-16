루위안, '중국-태국 청소년 교류 대사'로 방콕 데뷔, 우호 관계 증진

방콕, 태국 2026년 1월 16일 /PRNewswire/ -- 1월 16일, 중국의 자이언트 판다 마스코트 '우판다(Upanda)'가 그려진 활기찬 전기 스쿠터 행렬이 방콕 거리에 등장해 '무한한 창의력•청소년 연결(Boundless Creativity • Youth Link)' 중국-태국 청소년 문화 교류 행사(China–Thailand Youth Cultural Exchange)의 공식 개막을 알렸다. 중국의 선도적인 전기차 제조업체인 루위안 그룹(LUYUAN Group)은 2026년 중국-태국 문화 교류의 '뉴 포스 청소년 파트너(Youth Partner of the New Force)'로 지정되어 이번 행사에서 중추적인 역할을 했다.

중국과 태국 청소년 대표들로 구성된 합동팀 '우판다(Apu)'가 우호의 표식이 장식된 루위안 전기 스쿠터를 타고 방콕의 역사 지구와 현대 지구를 누볐다.

A fleet of LUYUAN electric scooters, ridden by Chinese and Thai youth, took to the streets of Bangkok (PRNewsfoto/LUYUAN GROUP)

퀸 시리킷 국립 컨벤션 센터(Queen Sirikit National Convention Center)를 출발해 차이나타운을 거쳐 왓 포(Wat Pho) 사원에 도착하는 동안 청소년들은 대중과 소통했다. 이 여정은 '중국과 태국은 한 가족'이라는 개념을 도시 전체의 진심 어린 미소로 바꾸어 놓았으며, '민심 상통(people-to-people connectivity)'의 깊은 본질을 생생하게 해석해냈다.

행사 기간 중 주최 측은 참가 청소년 대표들에게 '2026년 중국-태국 문화 교류 뉴 포스 청소년 파트너(Youth Partner of the New Force in 2026 China-Thailand Cultural Exchange)' 타이틀을 공식 수여했다. 루위안 그룹은 두라킷 푼딧 대학교(DPU)와 협력하여 판다 테마의 전기차량단을 기부했다. 이 이니셔티브는 태국 학생 대표들이 캠퍼스를 넘어 문화적 랜드마크와 시골 현장으로 이동할 수 있도록 지원하고 있다. 이들의 임무는 중국 문화를 알리는 동시에 태국의 사회 발전상과 현지 관습을 기록하여 양국 청소년 간의 상호 이해와 학습을 심화하는 것이다.

문화가 다리를 놓는다면 기술은 그 기반을 강화한다. 동시 개최된 '중국 기프트 전시회(China Gift Exhibition)'에서 루위안은 최첨단 혁신 기술을 선보이고 친환경 이동 수단을 홍보하며, 문화적 소프트파워가 산업적 하드파워에 의해 뒷받침된다는 점을 강조했다. 사회적 책임을 다하는 기업으로서 루위안은 전 세계에 고품질 제품을 제공하는 동시에 건강하고 지속 가능한 생활 방식을 장려하고 있다.

루위안은 수준 높은 협력을 통해 글로벌 위상을 높이고 있다. 특히 독일 자동차 회사 BMW 그룹과 기술 라이선스 파트너십을 체결했다. 이번 협력으로 루위안은 국제적인 최고 수준의 엔지니어링 개념과 품질 관리 시스템을 자사의 연구개발(R&D)에 통합하여 이륜 모빌리티의 표준을 재정립할 것으로 기대된다.

이번 방콕 행사는 내수 시장에 안착하는 동시에 해외 및 이족 보행 로봇 분야로 확장하는 루위안의 '일체양익(One Body, Two Wings)' 전략의 이정표를 나타낸다. 그룹은 국제 브랜드인 리바(LYVA)를 통해 전 세계 80개 이상의 국가 및 지역으로 사업 영역을 확대했다.

SOURCE LUYUAN GROUP